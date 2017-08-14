|
|
|
Поїздки, відпочинок, туризм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Вів 04 січ, 2022 15:13
ТупУм классное видео
-
Finnik
-
-
- Повідомлень: 47
- З нами з: 04.01.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 11 січ, 2022 17:44
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5407
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1199 раз.
- Подякували: 2089 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 29 вер, 2025 10:33
Можливо хтось мав досвід чи має знайомих, хто здає житло.
-
plitvinko9
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 29.09.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 09 гру, 2025 12:43
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 6387
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 440 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 28 лют, 2026 20:24
мене цікавить досвід українців за кордоном, а саме в Ісландії, будь ласка, скажіть, як ви там перебуваєте, і чи варто вибирати цю країну для подальшого проживання
-
larisavovk
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 28.02.26
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|51
|46718
|
|
|123
|95084
|
|
|4
|46856
|
|