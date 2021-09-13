Принять-то, может, примут, но смысл? Будут те же проблемы. Разве что катаются в США по обмену опытом.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 вер, 2021 22:54
Принять-то, может, примут, но смысл? Будут те же проблемы. Разве что катаются в США по обмену опытом.
Додано: Пон 13 вер, 2021 03:08
Re: НБУ - Національний банк України
для начала перестаньте покупать такой дорогой хлеб. В продаже есть так называемый социальный хлеб, в атб 4 грн с копейками, а в варусе 2,50 (вполне съедобный,сам покупаю).И таким образом на условный долар уже можно будет взять 6-10 батонов. Сам зелёный можно подарить тому кто коллекционирует банкноты ,на день рождения.
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