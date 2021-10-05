НБУ - Національний банк України

Додано: Чет 11 лис, 2021 21:14

Flamingo написав: M-Audio написав: Есть тут кто живой? А подскажите, осуществляет ли НБУ надзор за деятельностью систем приема платежей (для всяких интернет-магазинов)? Можно туда жалобы на них писать? Есть тут кто живой? А подскажите, осуществляет ли НБУ надзор за деятельностью систем приема платежей (для всяких интернет-магазинов)? Можно туда жалобы на них писать?

Нбу регит платежные системы. Но это не то же что вы пишете. Нбу регит платежные системы. Но это не то же что вы пишете.

Поэтому я и уточнил, что именно я имею ввиду. Системы приема платежей - не то же самое, что платежные системы. То, что последние НБУ регулирует - я в курсе. Наверное, поэтому их и нет ни одной у нас (а если есть, то про них никто не знает). А вот в том и вопрос, следит ли кто-нибудь за всяческими ликпэями (и, кстати, небезызвестный постфинанс, наверное, сюда же).