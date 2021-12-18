НБУ - Національний банк України

candidat написав:Чего-чего?! Хлеб за 2,50 грн? Это за 100 грамм? Или вы к нам на машине времени пожаловали?
Перед тем как умничать или возмущаться иногда полезно задницу от дивана оторвать. В варусе 300 гр батон два с полтиной,прямо валом ,сегодня тоже покупал. В атб 350 гр по два шестьдесят,однако его толи мало заводят толи сотрудники себе сразу забирают.Раза 3-4 удалось взять, а так только ценник и пустая полка.
За последние лет 10 в нашем Варусе такого не попадалось )) А покажите-ка фото чека!
candidat написав:Чего-чего?! Хлеб за 2,50 грн? Это за 100 грамм? Или вы к нам на машине времени пожаловали?
Перед тем как умничать или возмущаться иногда полезно задницу от дивана оторвать. В варусе 300 гр батон два с полтиной,прямо валом ,сегодня тоже покупал. В атб 350 гр по два шестьдесят,однако его толи мало заводят толи сотрудники себе сразу забирают.Раза 3-4 удалось взять, а так только ценник и пустая полка.
За последние лет 10 в нашем Варусе такого не попадалось )) А покажите-ка фото чека!