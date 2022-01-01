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НБУ - Національний
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НБУ - Національний банк України
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 13:44

НБУ - Національний банк України

Митяйка написав:
  candidat написав:Чего-чего?! Хлеб за 2,50 грн? Это за 100 грамм? Или вы к нам на машине времени пожаловали?

Перед тем как умничать или возмущаться иногда полезно задницу от дивана оторвать. В варусе 300 гр батон два с полтиной,прямо валом ,сегодня тоже покупал. В атб 350 гр по два шестьдесят,однако его толи мало заводят толи сотрудники себе сразу забирают.Раза 3-4 удалось взять, а так только ценник и пустая полка.
За последние лет 10 в нашем Варусе такого не попадалось )) А покажите-ка фото чека!
alter
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 14:15

  alter написав:
Митяйка написав:
  candidat написав:Чего-чего?! Хлеб за 2,50 грн? Это за 100 грамм? Или вы к нам на машине времени пожаловали?

Перед тем как умничать или возмущаться иногда полезно задницу от дивана оторвать. В варусе 300 гр батон два с полтиной,прямо валом ,сегодня тоже покупал. В атб 350 гр по два шестьдесят,однако его толи мало заводят толи сотрудники себе сразу забирают.Раза 3-4 удалось взять, а так только ценник и пустая полка.
За последние лет 10 в нашем Варусе такого не попадалось )) А покажите-ка фото чека!

https://go.varus.ua/products/baton-hlib ... -g/2566846
velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 16:26

velvet спасибо,но полагаю что это не аргумент. Типа на заборе тоже пишут. На следующий раз чек сохранить придётся. :wink:
Митяйка
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 17:41

Re: НБУ - Національний банк України

есть же закон о социальном хлебе или такого рода, другое дело что да, поди найди в обычных сетях
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 00:42

Re: НБУ - Національний банк України

velvet написав:
  alter написав:
Митяйка написав:[quote="5358298:candidat"]
Чего-чего?! Хлеб за 2,50 грн? Это за 100 грамм? Или вы к нам на машине времени пожаловали?

Перед тем как умничать или возмущаться иногда полезно задницу от дивана оторвать. В варусе 300 гр батон два с полтиной,прямо валом ,сегодня тоже покупал. В атб 350 гр по два шестьдесят,однако его толи мало заводят толи сотрудники себе сразу забирают.Раза 3-4 удалось взять, а так только ценник и пустая полка.
За последние лет 10 в нашем Варусе такого не попадалось )) А покажите-ка фото чека!

https://go.varus.ua/products/baton-hlib ... -g/2566846[/quote]Оно хоть где нибудь кроме Днепра ещё продаётся? Подчеркну ещё раз, у нас такого нет. Ни в варусе, ни в Сильпо, даже в АТБ заглянул. Нет и не бывает.
alter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 10:48

По сайту находится и в других городах, но все в пределах Днепропетровской области.
Следует понимать, что за хлеб компенсирует бюджет, а значит, стоит он не 2,5, плюс наши налоги.
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 10:51

  Митяйка написав:
  candidat написав:
  Митяйка написав:для начала перестаньте покупать такой дорогой хлеб. В продаже есть так называемый социальный хлеб, в атб 4 грн с копейками, а в варусе 2,50 (вполне съедобный,сам покупаю).И таким образом на условный долар уже можно будет взять 6-10 батонов. Сам зелёный можно подарить тому кто коллекционирует банкноты ,на день рождения.

Чего-чего?! Хлеб за 2,50 грн? Это за 100 грамм? Или вы к нам на машине времени пожаловали?

Перед тем как умничать или возмущаться иногда полезно задницу от дивана оторвать. В варусе 300 гр батон два с полтиной,прямо валом ,сегодня тоже покупал. В атб 350 гр по два шестьдесят,однако его толи мало заводят толи сотрудники себе сразу забирают.Раза 3-4 удалось взять, а так только ценник и пустая полка.🕵

А еще заднице полезно знать, что есть жизнь за пределами Днепропетровской области.
candidat
 
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