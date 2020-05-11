банк скорочує відділення
https://news.finance.ua/ua/news/-/46680 ... -diyalnist
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:53
банк скорочує відділення
https://news.finance.ua/ua/news/-/46680 ... -diyalnist
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 12 тра, 2020 16:03
Re: Індустріалбанк
Сайт взагалі не відкривається.
Додано: Вів 12 тра, 2020 16:38
ricardo
У меня без проблем. Только искать там решительно нечего - нудный банк...
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