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Індустріалбанк

Індустріалбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Індустріалбанк 2.4 5 41
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
17
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
12%
5
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:53

банк скорочує відділення


https://news.finance.ua/ua/news/-/46680 ... -diyalnist
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 16:03

Re: Індустріалбанк

Сайт взагалі не відкривається.
ricardo
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 16:38

ricardo
У меня без проблем. Только искать там решительно нечего - нудный банк...
Vorlon
 
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  #<1 ... 19202122
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