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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3593359435953596>
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 20:49

тут, кстати№1, ещё один аспект.
"оппозиционность" мураева :D
когда главный принцип - дорваться к кормушке, видимо.

кстати №2, может быть и многоходовочка по дискредитации дона батона.
для любителей конспирологии. :D
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 21:09

Юрий91
Подождем.
Думаю, появится ещё информация.


Худший вариант - карманность, как в рашке, оппозиции.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 21:38

  19yuriy91 написав:Украинская журналистка Надежда Сасс была уволена с телеканала Newsone после того, как в прямом эфире "потроллила" Президента Петра Порошенко.

https://ukranews.com/news/537923-newson ... poroshenko


Закошмарил и последний немного оппозиционный канал :shock:

Скоро будет по всем каналам - вот такие длинные диалоги порохоботов
https://www.youtube.com/watch?v=WVD1kiAOEQ4

Березовец в конце получасовой беседы со славословиями в адрес хозяина канала Прямой:
- Давайте всё таки подумаем, всё ли получилось у Порошенко, например, во внешней политике, можем ли мы его покритиковать?
- его оппонент - известный порохобот Медведев - нет, я не вижу ничего такого.

Провладні політики говорять правду і їм не вірять, а опозиційні політики брешуть, але їм вірять.

https://www.youtube.com/watch?v=cUoEiC3ZV_E

Особенно забавляет популярность медиа-ресурсов Порошенко, 21 просмотр, 57 просмотров, 0 комментариев, за два дня, причем учтите это я по два раза посмотрел и накрутил им :D
Давно не видел такого трэша, даже при совке такого не было, получил истинное удовольствие.

Куда там бедолага-лузер Шарий с его суммарным просмотром около полутора миллионов в день :mrgreen:
Bayern
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 22:24

  yarg написав:...
вы читаете решение суда и отрицаете его. В чем мне вас убеждать ?
Я вообще не считаю дырявых террористами. Я их считаю тараканами , которых нужно травить дустом. И поэтому глубоко безразличен к решениям судов. Есть они или нет - тараканы людьми не станут. А вот луганским "юристам" хочется поговорить о законах. Папа "Корнет" тему поддерживать не хочет :) Ну , для того форум и есть.
Но суть от этого не меняется.
Когда воевали с гитлером - ни один советский суд его фашистом не признавал. Как-то и не нужно было. Воевали и все. Предлагаю и сейчас не увлекатся формализмом. Пускай они увлекаются :)

Ну, каг-бы, да. Тем более, что Гитлер со товарищи были нацистами. Это уже позжее и по ошибке их нарекли фашистами. И да, СС, СД, СА, Гестапо и т.п. "деятельные организации" стали преступными только после оглашения их таковыми на уже упоминаемом здесь Нюрнбергском процессе. Кстати, тадой же Вермахт не был признан преступной организацией, но это ни разу не отменяло естественной необходимости в уничтожении оккупантов. Формализм - это вещь, конечно, иногда и нужная, но здесь не до реверансов: рашистов с дырявыми прихвостнями надо давить до трансформации их в жидкое состояние. Здесь двух мнений быть не может...
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
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slot
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 22:32

  slot написав:И да, СС, СД, СА, Гестапо и т.п. "деятельные организации" стали преступными только после оглашения их таковыми на уже упоминаемом здесь Нюрнбергском процессе.


В итоговом заключении трибунала никакие организации не признавались преступными.

В приговоре суда преступными объявлены группы лиц, причем четко указаны признаки включения и исключения в эти группы (высокие должности, доказанное и сознательное участие в злодеяниях, личная вовлеченность). Законники Нюрнбергского трибунала отдельно подчеркнули, что преступная виновность все-таки является индивидуальной и следует по возможности избегать массового наказания. Далее: https://news.rambler.ru/other/37865143/ ... e=copylink
Bayern
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 22:36

  Bayern написав:
  slot написав:И да, СС, СД, СА, Гестапо и т.п. "деятельные организации" стали преступными только после оглашения их таковыми на уже упоминаемом здесь Нюрнбергском процессе.


В итоговом заключении трибунала никакие организации не признавались преступными.

В приговоре суда преступными объявлены группы лиц, причем четко указаны признаки включения и исключения в эти группы (высокие должности, доказанное и сознательное участие в злодеяниях, личная вовлеченность). Законники Нюрнбергского трибунала отдельно подчеркнули, что преступная виновность все-таки является индивидуальной и следует по возможности избегать массового наказания. Далее: https://news.rambler.ru/other/37865143/ ... e=copylink

Ну и ладно. Хотя:
"Трибунал признал преступными организации СС, СД, гестапо и руководящий состав нацистской партии.
Нацистский кабинет министров, Генеральный штаб и Верховное командование вермахта (OKW) преступными организациями признаны не были".(с)
Десь так...
Хотя, как по мне, коллективная ответственность весчь достаточно спорная. Але то таке...
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
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slot
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 23:09

  Bayern написав:
  19yuriy91 написав:Украинская журналистка Надежда Сасс была уволена с телеканала Newsone после того, как в прямом эфире "потроллила" Президента Петра Порошенко.

https://ukranews.com/news/537923-newson ... poroshenko


Закошмарил и последний немного оппозиционный канал :shock:

Скоро будет по всем каналам - вот такие длинные диалоги порохоботов
https://www.youtube.com/watch?v=WVD1kiAOEQ4

Березовец в конце получасовой беседы со славословиями в адрес хозяина канала Прямой:
- Давайте всё таки подумаем, всё ли получилось у Порошенко, например, во внешней политике, можем ли мы его покритиковать?
- его оппонент - известный порохобот Медведев - нет, я не вижу ничего такого.

Провладні політики говорять правду і їм не вірять, а опозиційні політики брешуть, але їм вірять.

https://www.youtube.com/watch?v=cUoEiC3ZV_E

Особенно забавляет популярность медиа-ресурсов Порошенко, 21 просмотр, 57 просмотров, 0 комментариев, за два дня, причем учтите это я по два раза посмотрел и накрутил им :D
Давно не видел такого трэша, даже при совке такого не было, получил истинное удовольствие.

Куда там бедолага-лузер Шарий с его суммарным просмотром около полутора миллионов в день :mrgreen:


А в чем проблема ? Шарий власти ругает. народ у нас ругань любить. Вот шария и смотрят. Или вы думаете дело в его талантах ? :mrgreen: Вот пусть бы он попробовал хвалить и получить свой миллион просмотров. Это был бы и правда подвиг.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 23:09

  yarg написав:
  Тракторист написав:
  yarg написав:Решение СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ N 1-кп/243/37/2015 від
13.01.2015 р.
......
"У березні - квітні 2014 року у м. Донецьку створено стійке ієрархічне об'єднання - терористичну організацію, так звану "Донецьку народну Республіку" (далі "ДНР"), учасники якої на території України займаються вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації у державі.

Основною метою діяльності вказаної терористичної організації є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України, шляхом створення незаконного державного утворення "ДНР".

Вказана терористична організація є стійкою, має чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного та силового блоків, а також розподіл функцій між її учасниками на яких покладені відповідні обов'язки згідно з планом спільних злочинних дій."

Еще вопросы будут - обращайтесь.

если вы не в курсе, то суд сначала в приговоре цитирует бред из обвинительного заключения которое сфабриковано прокуратурой, но на самом деле нет ни единого решения суда признающее ДНР и ЛНР террористическими организациями...

более подробно можете посмотреть по этой ссылке http://www.politvyazni.in.ua/2017/05/31 ... %B5%D1%80/

вы читаете решение суда и отрицаете его. В чем мне вас убеждать ?
Я вообще не считаю дырявых террористами. Я их считаю тараканами , которых нужно травить дустом. И поэтому глубоко безразличен к решениям судов. Есть они или нет - тараканы людьми не станут. А вот луганским "юристам" хочется поговорить о законах. Папа "Корнет" тему поддерживать не хочет :) Ну , для того форум и есть.
Но суть от этого не меняется.
Когда воевали с гитлером - ни один советский суд его фашистом не признавал. Как-то и не нужно было. Воевали и все. Предлагаю и сейчас не увлекатся формализмом. Пускай они увлекаются :)

нет ни одного решения суда признающее ЛНР и ДНР террористическими организациями, а сделать это может только суд, при этом десятки людей сидят в сизо по сфабрикованным обвинениям в связях с несуществующими террористическими организациями...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 23:12

  Тракторист написав:нет ни одного решения суда признающее ЛНР и ДНР террористическими организациями, а сделать это может только суд, при этом десятки людей сидят в сизо по сфабрикованным обвинениям в связях с несуществующими террористическими организациями...


да понятно. и ихтамнет , и аеропорт в донецке стоит целый и захер продолжает тихо торговать подпорченными курями... Все спокойно в мире. Вам так больше нравится ? мне тоже. но увы.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 23:39

  yarg написав:
  Тракторист написав:нет ни одного решения суда признающее ЛНР и ДНР террористическими организациями, а сделать это может только суд, при этом десятки людей сидят в сизо по сфабрикованным обвинениям в связях с несуществующими террористическими организациями...

да понятно. и ихтамнет , и аеропорт в донецке стоит целый и захер продолжает тихо торговать подпорченными курями... Все спокойно в мире. Вам так больше нравится ? мне тоже. но увы.

в данном конфликте две стороны и обе причастны к разрушению донецкого аэропорта...

почему вы пытаетесь одними преступления оправдать другие преступления?
Тракторист
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