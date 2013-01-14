Додано: Суб 23 гру, 2017 22:24

yarg написав: ...

вы читаете решение суда и отрицаете его. В чем мне вас убеждать ?

Я вообще не считаю дырявых террористами. Я их считаю тараканами , которых нужно травить дустом. И поэтому глубоко безразличен к решениям судов. Есть они или нет - тараканы людьми не станут. А вот луганским "юристам" хочется поговорить о законах. Папа "Корнет" тему поддерживать не хочет Ну , для того форум и есть.

Но суть от этого не меняется.

Когда воевали с гитлером - ни один советский суд его фашистом не признавал. Как-то и не нужно было. Воевали и все. Предлагаю и сейчас не увлекатся формализмом. Пускай они увлекаются ...вы читаете решение суда и отрицаете его. В чем мне вас убеждать ?Я вообще не считаю дырявых террористами. Я их считаю тараканами , которых нужно травить дустом. И поэтому глубоко безразличен к решениям судов. Есть они или нет - тараканы людьми не станут. А вот луганским "юристам" хочется поговорить о законах. Папа "Корнет" тему поддерживать не хочетНу , для того форум и есть.Но суть от этого не меняется.Когда воевали с гитлером - ни один советский суд его фашистом не признавал. Как-то и не нужно было. Воевали и все. Предлагаю и сейчас не увлекатся формализмом. Пускай они увлекаются

Ну, каг-бы, да. Тем более, что Гитлер со товарищи были нацистами. Это уже позжее и по ошибке их нарекли фашистами. И да, СС, СД, СА, Гестапо и т.п. "деятельные организации" стали преступными только после оглашения их таковыми на уже упоминаемом здесь Нюрнбергском процессе. Кстати, тадой же Вермахт не был признан преступной организацией, но это ни разу не отменяло естественной необходимости в уничтожении оккупантов. Формализм - это вещь, конечно, иногда и нужная, но здесь не до реверансов: рашистов с дырявыми прихвостнями надо давить до трансформации их в жидкое состояние. Здесь двух мнений быть не может...