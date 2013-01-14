Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Тракторист написав:нет ни одного решения суда признающее ЛНР и ДНР террористическими организациями, а сделать это может только суд, при этом десятки людей сидят в сизо по сфабрикованным обвинениям в связях с несуществующими террористическими организациями...
да понятно. и ихтамнет , и аеропорт в донецке стоит целый и захер продолжает тихо торговать подпорченными курями... Все спокойно в мире. Вам так больше нравится ? мне тоже. но увы.
в данном конфликте две стороны и обе причастны к разрушению донецкого аэропорта...
почему вы пытаетесь одними преступления оправдать другие преступления?
нет никаких сторон. выдумки это. и никого я не оправдываю.
Хорошая статья, как живут сейчас. И в каких условиях живёт сейчас не малая часть Украины. https://elise.com.ua/2017/12/23/mirovay ... -donbasse/ Кто из словоблудов не представляет пожалуйста попробуйте от начала и до конца прочесть и понять, что несёт с собой "русский мир". И что несёт с собой затягивание - продажа территории оккупантам. Их хоровод на не захваченных землях, их ....... Горько конечно каждый день жить среди такого, сердце становиться другим.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.