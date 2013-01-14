Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Хорошая статья, как живут сейчас. И в каких условиях живёт сейчас не малая часть Украины. https://elise.com.ua/2017/12/23/mirovay ... -donbasse/ Кто из словоблудов не представляет пожалуйста попробуйте от начала и до конца прочесть и понять, что несёт с собой "русский мир". И что несёт с собой затягивание - продажа территории оккупантам. Их хоровод на не захваченных землях, их ....... Горько конечно каждый день жить среди такого, сердце становиться другим.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Из текста по ссылке: "Когда мирные жители убиты или ранены, их печальные истории эксплуатируются российскими и украинскими СМИ, они становятся оружием. Это другой фронт, на котором в Интернете сражаются предвзятые СМИ и армия троллей."
Этот Элис также эксплуатирует. Ресурс, на котором нет инф.о проекте, зато есть раздел о размещении рекламы.
vak написав:Из текста по ссылке: "Когда мирные жители убиты или ранены, их печальные истории эксплуатируются российскими и украинскими СМИ, они становятся оружием. Это другой фронт, на котором в Интернете сражаются предвзятые СМИ и армия троллей."
Этот Элис также эксплуатирует. Ресурс, на котором нет инф.о проекте, зато есть раздел о размещении рекламы.
Простите, но я пытаюсь постоянно вести речь с учётом фактов - происходящей действительности. По сути сейчас уже выросло поколение - и затягивание есть процесс формирования Врага внутреннего. При том изначально принудительно с использованием внешнего врага. https://www.facenews.ua/news/2017/388567/ По типу Корей.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Pupsik написав:В Харькове тихо - рассея-рассея уже не кричат...
В Харькове процент верхнеобразованных оказался выше, чем понятно где. Да и "расия-расия", а також "путлер - введи!", орали, в основном, заезжие из всяких там Белгородов да Ростов-он-Донов "туристы". Чего только стоило наличие одной есчё нерыжебородой моторылы. http://news.bigmir.net/ukraine/874218-N ... i-Motorolu "Чудом, чудом миновало..."(с) Хотя ватных на всю голову пока есчё хватает, но эти шмары "притырились и не отсвечивают". Да и наглядные картинки "працвитания дамбаса" дают о себе знать...
Востаннє редагувалось slot в Нед 24 гру, 2017 13:15, всього редагувалось 1 раз.
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням! UAH 25%/USD 70%/XAG 4%/XAU 1%
Если бы украинцы восхищались властями (миллион лайков за позитив) за такой результат, то это было бы не чудо, а демонстрация глупости или обмана украинцев. Как, например, в совке восхищались достижениями власти комми)))
Тракторист Тогда спрогнозируйте Ваш вариант развития событий, если бы для освобождения заложников с террористами не стали бы бороться разрушительными средствами, от которых пострадали и сами заложники.
То есть, если бы: то, что успели захватить и закрепиться основательно диверсанты, сепары, боевики, пусть под ними; украинские силовики лишь блокируют дальнейшее наступление-продвижение.
detroytred написав:yarg Видно есть за что власти ругать.
Если бы украинцы восхищались властями (миллион лайков за позитив) за такой результат, то это было бы не чудо, а демонстрация глупости или обмана украинцев. Как, например, в совке восхищались достижениями власти комми)))
За окошком-то уже давно не совок....
Власти всегда есть за что ругать. Особенно у нас , где популизм и патернализм - национальная религия.