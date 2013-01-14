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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3593359435953596
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 03:21

Хорошая статья, как живут сейчас.
И в каких условиях живёт сейчас не малая часть Украины.
https://elise.com.ua/2017/12/23/mirovay ... -donbasse/
Кто из словоблудов не представляет пожалуйста попробуйте от начала и до конца прочесть и понять, что несёт с собой "русский мир".
И что несёт с собой затягивание - продажа территории оккупантам.
Их хоровод на не захваченных землях, их .......
Горько конечно каждый день жить среди такого, сердце становиться другим. :(
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 10:40

Из текста по ссылке:
"Когда мирные жители убиты или ранены, их печальные истории эксплуатируются российскими и украинскими СМИ, они становятся оружием. Это другой фронт, на котором в Интернете сражаются предвзятые СМИ и армия троллей."

Этот Элис также эксплуатирует. Ресурс, на котором нет инф.о проекте, зато есть раздел о размещении рекламы.
vak
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 11:39

В Харькове тихо - рассея-рассея уже не кричат...
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 12:55

  vak написав:Из текста по ссылке:
"Когда мирные жители убиты или ранены, их печальные истории эксплуатируются российскими и украинскими СМИ, они становятся оружием. Это другой фронт, на котором в Интернете сражаются предвзятые СМИ и армия троллей."

Этот Элис также эксплуатирует. Ресурс, на котором нет инф.о проекте, зато есть раздел о размещении рекламы.


Простите, но я пытаюсь постоянно вести речь с учётом фактов - происходящей действительности.
По сути сейчас уже выросло поколение - и затягивание есть процесс формирования Врага внутреннего. При том изначально принудительно с использованием внешнего врага.
https://www.facenews.ua/news/2017/388567/
По типу Корей.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 12:59

  Pupsik написав:В Харькове тихо - рассея-рассея уже не кричат...

В Харькове процент верхнеобразованных оказался выше, чем понятно где. Да и "расия-расия", а також "путлер - введи!", орали, в основном, заезжие из всяких там Белгородов да Ростов-он-Донов "туристы". Чего только стоило наличие одной есчё нерыжебородой моторылы.
http://news.bigmir.net/ukraine/874218-N ... i-Motorolu
"Чудом, чудом миновало..."(с)
Хотя ватных на всю голову пока есчё хватает, но эти шмары "притырились и не отсвечивают". Да и наглядные картинки "працвитания дамбаса" дают о себе знать...
Востаннє редагувалось slot в Нед 24 гру, 2017 13:15, всього редагувалось 1 раз.
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
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slot
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 13:11

yarg
Видно есть за что власти ругать.

Если бы украинцы восхищались властями (миллион лайков за позитив) за такой результат, то это было бы не чудо, а демонстрация глупости или обмана украинцев.
Как, например, в совке восхищались достижениями власти комми)))

За окошком-то уже давно не совок....
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 13:40

Тракторист
Тогда спрогнозируйте Ваш вариант развития событий, если бы для освобождения заложников с террористами не стали бы бороться разрушительными средствами, от которых пострадали и сами заложники.

То есть, если бы: то, что успели захватить и закрепиться основательно диверсанты, сепары, боевики, пусть под ними; украинские силовики лишь блокируют дальнейшее наступление-продвижение.

По сути так было с Крымом...
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 15:14

  detroytred написав:yarg
Видно есть за что власти ругать.

Если бы украинцы восхищались властями (миллион лайков за позитив) за такой результат, то это было бы не чудо, а демонстрация глупости или обмана украинцев.
Как, например, в совке восхищались достижениями власти комми)))

За окошком-то уже давно не совок....


Власти всегда есть за что ругать. Особенно у нас , где популизм и патернализм - национальная религия.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 16:26

))))
Это взагали.

А в частности -- гляньте все рейтинги.
Сравните обещанное с выполненным.

Навсякий случай уточню)))
Ругать власти в стране, находящейся на первых местах, или достигших внушительных результатов, как прибалты, Польша и т.п. - это одно,
а конкретно наши - это другое.

Поэтому в первых странах миллион лайков за досягнення - это здраво допустимо, а у нас - это лишь при обмане или потере разума))
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 16:43

Популизм и патернализм присущ всем обывателям и многим обществам.

Идти у него на поводу, или не идти властям при принятии решений - зависит от кого?
От самих властей.

Не пошёл Яценюк на поводу и принял ряд решений.

Претензии-то в том, почему не пошли в реформах такими темпами и дальше.

То есть: если власть желает чего-то, то имела она ввиду популистские чаяния обывателя.
Если не желает, то меняет на чаяния обывателя.
Якобы идёт на поводу у его требований.

Обыватель требовал снятия непрекосновенности и? Побоку..
Обыватель не желал поднятия тарифов и? Побоку..

Обыватель желает популизма, например, льгот. Пожалуйста. Ведь это народ желает))

Проще -- народом только прикрываются.
detroytred
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  #<1 ... 3593359435953596
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