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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 26 гру, 2017 13:53
budivelnik написав: detroytred написав:
а через фирмы-пустышки миллионами) воруется
Нешановні всьо пропалісти
Звичайно коли десятки крадуть мільонами - це погано ( точно так само погано коли мільони крадуть десятками)
Але щоб мати правильне уявлення - завжди треба мати систему відліку
Якщо в системі де бюджет становить 1 000 000 мльйонів , і з цього 1 000 000 мільонів 70% (як мінімум) виплачується у вигляді пенсій 13 млн пенсіонерів, у вигляді зарплат 2 млн бюджетників, точно закупається озброєння і харчується армія , точно як мінімум 50% виділених на дороги і капбудівництво витрачається доцільно - то тих 10 000-30 000 млн реально вкрадених( навіть в рюкзаках сина Авакова не можна вкрасти всі 100% виділених коштів , адже в цих сумах і податки і вартість(реальна)виготовлення+матеріали рюкзаків) - великої погоди не роблять так як це всього 1-3% від сум бюджету
На вуха звичайно тисне , для пересічного 1 млн це зарплата за все життя роботи... , але
Боротись з крадіжками треба . але перебільшувати їх вплив на наш розвиток - я б не радив.
могу добавить что часто бывает так , что "лечение хуже болезни".
для того чтобы не допустить кражи на миллион у нас могут
- создать "орган по борьбе" с бюджетом 10 миллионов
- создать новую систему закупок , которая обойдется в 50 миллионов и будет требовать от каждой операции 5 % в виде лицензионного платежа разработчикам
- принять такой порядок закупок , что средняя школа будет 5 тетрадей покупать пол-года и изведет 1 тетрадь и 1 методиста на обьяснения "а зачем".
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Додано: Вів 26 гру, 2017 15:05
Это называется будивельный кисель. Или кисилевщина по-будивельному.
Специально для таких в моём сообщении было отмечено, что если такой ПОДХОД (такая беспринципная наглость) происходит в данной сфере, то что уж говорить об остальном.
Например, Чорновол показала, как Фирташ только через черкасский *Азот* обул население на 2 млрд.
То есть прямая открытая наглая коррупция - это лишь вершина всей скрытой, да и просто узаконенной коррупции.
И если не хватает ума понять, что тут простая математика (сумма украденного относительно общей) неприменима, то это проблема уровня знаний и умений мыслить.
То есть вот такими и прочими коррупционными действиями (среди которых верховенство кабинетного во всех формах права над законностью по защите собственности и работы инвестора) власти отталкивают заход масштабного и массового иностранного капитала, а также ограничивают развитие местного.
Проще: ради того, чтобы воровать себе миллионы (копейки), они ограничивают возможность притока всему обществу миллиардов.
То есть дело вообще не в сумме уворованного, а во влияния коррупции на РАЗВИТИЕ ВСЕЙ ЭКОНОМИКИ И ВСЕГО ОБЩЕСТВА.
Именно поэтому байдены, мвфы и пр. докоряют властям в коррупции, а не в том, что власти воруют малую часть из общего котла общества.
То есть реформы для того и тормозятся, чтобы была возможность вот так даже примитивно просто воровать (пусть и копейки).
Рыги же и Ко вообще оборзели и начали грести воровать уже столько, что это приводило к деградации или остановке в развитии общества.
Естественно не имели будущего.
Но сейчас-то критерии-требования иные.
Уже недостаточно понизить уровень коррупции и скорость реформ до значения остановки деградации или медленного развития.
Требования -- быстрого развития, быстрой реализации реформ.
Потому что ситуация за окошком, потому что и так упали ниже некуда и естественно снизу легче расти, потому что все другие общества не стоят, а убегают всё дальше вперёд.
И только глупцы могут не видеть и не понимать этих простых истин, манипулируя сравнением с крепкими хозяйственниками, ордлиловцами и т.п.
МВФ, Европа, Штаты, Бальцерович, различные другие организации отнюдь не являются *всепропалистами*.
Они просто не могут открыто показать описанную выше картинку, поэтому прибегают к дипломатической форме выражений.
И советуют. Потому что выражать недовольство прямо и требовать могут лишь граждане того общества.
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Додано: Вів 26 гру, 2017 15:25
Весёлый пример для ...
Берцы натовские.
Вещевики тупо воруют стельку, заменяя простой.
Мелочь)))
Если не понимать значение и функционирование данной стельки. Системы отвода влаги и тепла, которая вообще не функционирует без этой стельки.
Или мелочь -- забить обычным обувным кремом поры - то есть нарушить правила ухода.
Мелочь?
Мелочь.
Но берцы со стелькой и щеточкой со спецкремом - это уровень НАТО, а те же берцы, но с такой мелочью, как уворованной стелькой и своим кремом -- это уже наш уровень.
По сути: берцы, как высокотехнологичная обувь и берцы, как резиновый сапог
-- хотя на вид одинаковые и по-будивельной логике отличие лишь в десяток процентов.
Так и в обществе: чуть уворовали, чуть нарушили (изменили) правила, а в итоге -- разница в уровнях развития...
Процессы в обществе гораздо сложнее, чем простая математика в лоб.
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Додано: Вів 26 гру, 2017 15:43
Между *всепропало* и неудовлетворением темпами реализации, результатом лежит большая разница.
К утрированию *все пропало* прибегают умышленно.
Чтобы доказывать и показывать очевидное - отнюдь не всё пропало.
То есть банальная подмена понятий, как демагогический приём))
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Додано: Вів 26 гру, 2017 16:57
Нешановні всьо пропалісти
вы хоть вникаете в СУТЬ прочитанного, шановний наивно(надеюсь) всьо розововидящий ?
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