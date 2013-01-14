Додано: Вів 26 гру, 2017 15:05

Это называется будивельный кисель. Или кисилевщина по-будивельному.



Специально для таких в моём сообщении было отмечено, что если такой ПОДХОД (такая беспринципная наглость) происходит в данной сфере, то что уж говорить об остальном.



Например, Чорновол показала, как Фирташ только через черкасский *Азот* обул население на 2 млрд.



То есть прямая открытая наглая коррупция - это лишь вершина всей скрытой, да и просто узаконенной коррупции.



И если не хватает ума понять, что тут простая математика (сумма украденного относительно общей) неприменима, то это проблема уровня знаний и умений мыслить.

То есть вот такими и прочими коррупционными действиями (среди которых верховенство кабинетного во всех формах права над законностью по защите собственности и работы инвестора) власти отталкивают заход масштабного и массового иностранного капитала, а также ограничивают развитие местного.



Проще: ради того, чтобы воровать себе миллионы (копейки), они ограничивают возможность притока всему обществу миллиардов.



То есть дело вообще не в сумме уворованного, а во влияния коррупции на РАЗВИТИЕ ВСЕЙ ЭКОНОМИКИ И ВСЕГО ОБЩЕСТВА.



Именно поэтому байдены, мвфы и пр. докоряют властям в коррупции, а не в том, что власти воруют малую часть из общего котла общества.



То есть реформы для того и тормозятся, чтобы была возможность вот так даже примитивно просто воровать (пусть и копейки).



Рыги же и Ко вообще оборзели и начали грести воровать уже столько, что это приводило к деградации или остановке в развитии общества.

Естественно не имели будущего.



Но сейчас-то критерии-требования иные.

Уже недостаточно понизить уровень коррупции и скорость реформ до значения остановки деградации или медленного развития.

Требования -- быстрого развития, быстрой реализации реформ.

Потому что ситуация за окошком, потому что и так упали ниже некуда и естественно снизу легче расти, потому что все другие общества не стоят, а убегают всё дальше вперёд.





И только глупцы могут не видеть и не понимать этих простых истин, манипулируя сравнением с крепкими хозяйственниками, ордлиловцами и т.п.



МВФ, Европа, Штаты, Бальцерович, различные другие организации отнюдь не являются *всепропалистами*.

Они просто не могут открыто показать описанную выше картинку, поэтому прибегают к дипломатической форме выражений.

И советуют. Потому что выражать недовольство прямо и требовать могут лишь граждане того общества.