Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Отчет, попавший в руки The Washington Post дает взглянуть на работу одной из команд ГРУ в течение 6 дней 2014 года. Начиная со дня падения режима Януковича шпионы создали ряд фейковых личностей в социальных сетях, включая Facebook и «ВКонтакте». Боты должны были изображать обычных людей со всей Украины, которые разочаровались в протестах на Майдане.
В субботний день 22 февраля 2014 года мужчина по имени Иван Галицин написал комментарий к статье в британском издании. Материал рассказывал о том, что в этот день из тюрьмы выпустили Юлию Тимошенко.
«В Украине произошел переворот, — написал Галицин на английском. — Я живу в Киеве. Я был на Майдане, но мирные протесты закончились два месяца назад, когда нас заменили вооруженные националисты. Это кошмар. Фашисты снова пришли к нам через 70 лет после Второй мировой войны. Я не хочу такого будущего Украине».
Отчет, попавший в руки The Washington Post дает взглянуть на работу одной из команд ГРУ в течение 6 дней 2014 года. Начиная со дня падения режима Януковича шпионы создали ряд фейковых личностей в социальных сетях, включая Facebook и «ВКонтакте». Боты должны были изображать обычных людей со всей Украины, которые разочаровались в протестах на Майдане.
В субботний день 22 февраля 2014 года мужчина по имени Иван Галицин написал комментарий к статье в британском издании. Материал рассказывал о том, что в этот день из тюрьмы выпустили Юлию Тимошенко.
«В Украине произошел переворот, — написал Галицин на английском. — Я живу в Киеве. Я был на Майдане, но мирные протесты закончились два месяца назад, когда нас заменили вооруженные националисты. Это кошмар. Фашисты снова пришли к нам через 70 лет после Второй мировой войны. Я не хочу такого будущего Украине».
пссс. типа кто-то сомневался.... Щас еще пойдут расследования о захвате Крыма.. А там и Донбасс подтянется... Я уже жду мемуаров , который лет через 10 будут лежать в каждом ларьке.
«Мы не станем рисковать тысячами жизней наших украинских соседей» Замглавы МИД РФ Григорий Карасин о хороших и плохих новостях постсоветского пространства — А что с российской резолюцией по размещению в Донбассе миротворцев ООН? Можно ли ожидать, что «голубые каски» появятся там в 2018 году?
— Надеюсь, что в следующем году нам удастся сделать шаги в этом направлении, но это движение не должно происходить за счет политических интересов Донецка и Луганска.
Из предложенной нами резолюции видно, что главной задачей миротворцев должно стать обеспечение безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Мы видим искусственные попытки изменить эту концепцию в сторону внедрения некоей внешней администрации на юго-востоке с перекрытием границы между Донбассом и Россией. Об этом не может быть и речи. Россия никогда этого не допустит. Мы выступаем за то, чтобы миротворцы ООН охраняли наблюдателей ОБСЕ, в этом собственно суть нашего предложения.
Sommer написав:В распоряжение издания The Washington Post попал секретный отчет о работе ГРУ по очернению Революции достоинства и подготовке почвы для оккупации Крыма.
У ГРУ вообще-то другие служебные цели и задачи: диверсии, сбор и анализ информации. Так что тут псевдоэксперты высасывают из пальца информацию. Ботами и постами в соцсетях еще с 2013 года занималось так называемое Агентство интернет-исследований, которое не входит в структуру ГРУ. В том числе это Агентство активно работало и в начале 2014 года, и в соцсетях, и на западных сайтах, и даже на сайте finance.ua, если кто помнит в ту пору десятками появлялись аккаунты с однотипными вбросами.
Sommer написав:В распоряжение издания The Washington Post попал секретный отчет о работе ГРУ по очернению Революции достоинства и подготовке почвы для оккупации Крыма.
У ГРУ вообще-то другие служебные цели и задачи: диверсии, сбор и анализ информации. Так что тут псевдоэксперты высасывают из пальца информацию. Ботами и постами в соцсетях еще с 2013 года занималось так называемое Агентство интернет-исследований, которое не входит в структуру ГРУ. В том числе это Агентство активно работало и в начале 2014 года, и в соцсетях, и на западных сайтах, и даже на сайте finance.ua, если кто помнит в ту пору десятками появлялись аккаунты с однотипными вбросами.
Офицеры-шпионы, как написано в цитируемой статье, с зарплатой литёхи от 2 тысяч баксов, не сидят и не пишут посты в соцсетях, для этого есть другие менее оплачиваемые люди и структуры, которые с успехом выполняют такую работу.
Офицеры-шпионы, как написано в цитируемой статье, с зарплатой литёхи от 2 тысяч баксов, не сидят и не пишут посты в соцсетях, для этого есть другие менее оплачиваемые люди и структуры, которые с успехом выполняют такую работу.
понятие легендированных структур не сейчас придумали .
Офицеры-шпионы, как написано в цитируемой статье, с зарплатой литёхи от 2 тысяч баксов, не сидят и не пишут посты в соцсетях, для этого есть другие менее оплачиваемые люди и структуры, которые с успехом выполняют такую работу.
Правильно, и эта структура (одна из?) называется "Агенство", они же ольгинские, они же савушкинские.
freeze написав:для этого есть другие менее оплачиваемые люди и структуры, которые с успехом выполняют такую работу.
Цікаво, а зараз вони є на цьому форумі?
Волгарь, имхо. Остальных забанили, и скорее всего интерес перенесён в другие места.
Что-то вспомнил, в 2015 году был тут один интересный персонаж глубокого внедрения. Я с ним даже в каких-то темах беседовал, он показал недюжинные знания в физике, электросбережении, математике. А потом месяца через два после нескольких сот достаточно умных сообщений на темы науки, образования, ЖКХ. Вдруг воскресным утром разродился сотней сообщений с Манифестом против кровавого режима и бендеровцев абсолютно во всех темах, во всех топиках всех банков и тд. Совестливый хлопец, прежде чем забанили, успел мне в личку черкнуть, что это ж просто работа.