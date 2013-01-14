«Мы не станем рисковать тысячами жизней наших украинских соседей»

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин о хороших и плохих новостях постсоветского пространства

— А что с российской резолюцией по размещению в Донбассе миротворцев ООН? Можно ли ожидать, что «голубые каски» появятся там в 2018 году?



— Надеюсь, что в следующем году нам удастся сделать шаги в этом направлении, но это движение не должно происходить за счет политических интересов Донецка и Луганска.



Из предложенной нами резолюции видно, что главной задачей миротворцев должно стать обеспечение безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Мы видим искусственные попытки изменить эту концепцию в сторону внедрения некоей внешней администрации на юго-востоке с перекрытием границы между Донбассом и Россией. Об этом не может быть и речи. Россия никогда этого не допустит. Мы выступаем за то, чтобы миротворцы ООН охраняли наблюдателей ОБСЕ, в этом собственно суть нашего предложения.