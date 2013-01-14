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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3597359835993600
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 03:14

freeze
По сути темы, если Вы знакомы с физикой и прикладными науками:
1. http://gordonua.com/news/war/boeviki-v- ... 23597.html
2. https://www.unian.ua/society/2319346-zy ... basom.html
3. http://real-vin.com/v-donecke-legla-mobilnaja-svjaz-2

Получается, что ДыНыРы по своему развитию ЯО догнала Северную Корею?
Оккупанты внедряют ядерное вооружение на полном ходу - вот Вам и задержка освобождения.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 04:07

Большинство выросло на «Кни́га джу́нглей» — сборник рассказов Редьярда Киплинга.

Но в Жизни "Маугли" не удавалось никому перевоспитать - это уже патологически продукт другой сферы жизни. И примеров этому достаточно, были таковые и в Украине.

Теперь смотрите результат того, что дети вынуждены жить в звериной стае организованной РФ:
http://ua.today/news/society_and_cultur ... nditah_dnr

Какое будущее может нас ожидать?
Кто изначально затягивает освобождение и организовывает этот зверинец?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлень: 5289
З нами з: 20.09.12
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Подякували: 725 раз.
 
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  #<1 ... 3597359835993600
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