Додано: Сер 27 гру, 2017 17:45

Нижайше кланяюсь и прошу вашего снисхождения к просящему от вашей высокородной сущности соблаговолить ответить рабу вашему

РДР

разведывательно-десантная рота

6 років впритул займався портянками , стельками, шкарпетками, кальсонами, підшивкою на підворотнічки, продуктами,патронами і так далі....

Вы неправильно спросили. Надо было написать:ну и далее собственно ваш вопрос.Вот так и выясняется "Who is Who?"Прапорщик) на деле оказалсяЛично наблюдал в Севастополе (еще во времена СССР) такую картину - на конечной остановке автобуса у в/ч ждут офицеры (от лейтенантов до полковников включительно), переговариваются между собой, всё тихо, спокойно. Вдруг появляется прапорщик и матами начинает общаться с одним из майоров, упрекая того, что майор без согласования с этим прапорщиком разрешил отпустить что-то со склада. Майор вяло (без мата) оправдывается, что не смог разыскать этого прапорщика. Тот еще больше распаляется, еще больше мата (с подключением матери майора). Все остальные офицеры (и полковники в т.ч.) делают вид, что ничего не слышат. Так было минут 20, пока не пришел автобус, но и из автобуса доносился тот же мат...Ваш оппонент продолжает считать, что он по-прежнему относится к касте "неприкасаемых".