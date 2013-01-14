Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred Вы неправильно спросили. Надо было написать:
Нижайше кланяюсь и прошу вашего снисхождения к просящему от вашей высокородной сущности соблаговолить ответить рабу вашему
ну и далее собственно ваш вопрос.
Вот так и выясняется "Who is Who?"
Прапорщик РДР (разведывательно-десантная рота) на деле оказался
6 років впритул займався портянками , стельками, шкарпетками, кальсонами, підшивкою на підворотнічки, продуктами,патронами і так далі....
Лично наблюдал в Севастополе (еще во времена СССР) такую картину - на конечной остановке автобуса у в/ч ждут офицеры (от лейтенантов до полковников включительно), переговариваются между собой, всё тихо, спокойно. Вдруг появляется прапорщик и матами начинает общаться с одним из майоров, упрекая того, что майор без согласования с этим прапорщиком разрешил отпустить что-то со склада. Майор вяло (без мата) оправдывается, что не смог разыскать этого прапорщика. Тот еще больше распаляется, еще больше мата (с подключением матери майора). Все остальные офицеры (и полковники в т.ч.) делают вид, что ничего не слышат. Так было минут 20, пока не пришел автобус, но и из автобуса доносился тот же мат...
Ваш оппонент продолжает считать, что он по-прежнему относится к касте "неприкасаемых".
yanyura написав:Ваш оппонент продолжает считать, что он по-прежнему относится к касте "неприкасаемых".
1 Не пробуйте бути затичкою для всіх місць - і толку буде більше 2 На чому базується ваше припущення 3 Ніколи не скривав що був старшиною РДР , а в обовязках старшини ( в мирний і воєнний час) якраз основний час забирало вовтуження з білизною/прибиранням/годуванням/чисткою зброї/доставкою боєприпасів... тому ваша висмоктана з пальця історія про прапорщика який послав майора - мені якось не зрозуміла Я неоднократно посилав різних офіцерів від лейтенанта до полковника у випадку якщо вони мені заважали виконати мої обовязки, одним з цих обовязків у воєнний час був- командир розвідувальної групи... 4 Старшиною я був 27 років тому , і вже 20 років як підприємець - може на вас штамп служби у збройних силах і наклався на все життя- я якось навчився підлагоджуватись під змінні обставини.
budivelnik написав:Я неоднократно посилав різних офіцерів від лейтенанта до полковника у випадку якщо вони мені заважали виконати мої обовязки, одним з цих обовязків у воєнний час був- командир розвідувальної групи...
А можно поподробнее про "воєнний час" во время вашей службы в ГСВГ? А то Гугл почему-то умалчивает о таком событии...
Будивельнык Вы считаете, что после потоков от Вас прямых оскорблений, голословных обвинений (клевете) в тяжёлых преступлениях (плата за посты, прихована консерва, пособник ворога и т.д.) я обращаюсь к Вам без должного уважения?
Да Вы просто опять сгенерировали очередную несуразицу и полную глупость.
Я-то с Вами после всего от Вас веду диалог исключительно с целью продемонстрировать всю глубину Вашей именно тупости и наглости.
А он ещё на категорию *уважение* сослался... Полная оторванность от логики.
Сравните мои претензии к Вам (в Ваших глупых ошибках и применяемых демагогических приемах), мой уровень характеристик в Вашу сторону и Ваши грубые оскорбления вкупе с потоком откровенной клеветы.
Что Вы там курите, что настолько отрываетесь от реальности?