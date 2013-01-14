RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3602360336043605
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 17:45

detroytred
Вы неправильно спросили. Надо было написать:
Нижайше кланяюсь и прошу вашего снисхождения к просящему от вашей высокородной сущности соблаговолить ответить рабу вашему

ну и далее собственно ваш вопрос.


Вот так и выясняется "Who is Who?"

Прапорщик РДР (разведывательно-десантная рота) на деле оказался
6 років впритул займався портянками , стельками, шкарпетками, кальсонами, підшивкою на підворотнічки, продуктами,патронами і так далі....


Лично наблюдал в Севастополе (еще во времена СССР) такую картину - на конечной остановке автобуса у в/ч ждут офицеры (от лейтенантов до полковников включительно), переговариваются между собой, всё тихо, спокойно. Вдруг появляется прапорщик и матами начинает общаться с одним из майоров, упрекая того, что майор без согласования с этим прапорщиком разрешил отпустить что-то со склада. Майор вяло (без мата) оправдывается, что не смог разыскать этого прапорщика. Тот еще больше распаляется, еще больше мата (с подключением матери майора). Все остальные офицеры (и полковники в т.ч.) делают вид, что ничего не слышат. Так было минут 20, пока не пришел автобус, но и из автобуса доносился тот же мат...

Ваш оппонент продолжает считать, что он по-прежнему относится к касте "неприкасаемых".
yanyura
 
Повідомлень: 3252
З нами з: 09.01.09
Подякував: 774 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 17:50

  yarg написав:
  detroytred написав:yarg
Открыл *правда,ком*. Навскидку
Только новость Соболев что-то там.


вот открыл у них новость (правда сработал редирект на другой ресурс) - называется "главные экономические новости дня"
https://www.epravda.com.ua/news/2017/12/26/632559/

наслаждайтесь.


М-да. Показательный наборчик.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
Повідомлень: 1127
З нами з: 07.04.17
Подякував: 73 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 18:04

  yanyura написав:Ваш оппонент продолжает считать, что он по-прежнему относится к касте "неприкасаемых".
1 Не пробуйте бути затичкою для всіх місць - і толку буде більше
2 На чому базується ваше припущення
3 Ніколи не скривав що був старшиною РДР , а в обовязках старшини ( в мирний і воєнний час) якраз основний час забирало вовтуження з білизною/прибиранням/годуванням/чисткою зброї/доставкою боєприпасів... тому ваша висмоктана з пальця історія про прапорщика який послав майора - мені якось не зрозуміла
Я неоднократно посилав різних офіцерів від лейтенанта до полковника у випадку якщо вони мені заважали виконати мої обовязки, одним з цих обовязків у воєнний час був- командир розвідувальної групи...
4 Старшиною я був 27 років тому , і вже 20 років як підприємець - може на вас штамп служби у збройних силах і наклався на все життя- я якось навчився підлагоджуватись під змінні обставини.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18759
З нами з: 15.01.09
Подякував: 114 раз.
Подякували: 1719 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 18:35

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  budivelnik написав:Я неоднократно посилав різних офіцерів від лейтенанта до полковника у випадку якщо вони мені заважали виконати мої обовязки, одним з цих обовязків у воєнний час був- командир розвідувальної групи...

А можно поподробнее про "воєнний час" во время вашей службы в ГСВГ? А то Гугл почему-то умалчивает о таком событии...
yanyura
 
Повідомлень: 3252
З нами з: 09.01.09
Подякував: 774 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 18:48

Будивельнык
Вы считаете, что после потоков от Вас прямых оскорблений, голословных обвинений (клевете) в тяжёлых преступлениях (плата за посты, прихована консерва, пособник ворога и т.д.) я обращаюсь к Вам без должного уважения?

Да Вы просто опять сгенерировали очередную несуразицу и полную глупость.

Я-то с Вами после всего от Вас веду диалог исключительно с целью продемонстрировать всю глубину Вашей именно тупости и наглости.

А он ещё на категорию *уважение* сослался...
Полная оторванность от логики.

Сравните мои претензии к Вам (в Ваших глупых ошибках и применяемых демагогических приемах), мой уровень характеристик в Вашу сторону и Ваши грубые оскорбления вкупе с потоком откровенной клеветы.

Что Вы там курите, что настолько отрываетесь от реальности?
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18777
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1131 раз.
Подякували: 2598 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3602360336043605
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 12778
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 76868
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 4428
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БМ БАНК (4333)
27.12.2017 19:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.