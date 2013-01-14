Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Уважаемые! Разрешите всех и прежде всего семьи 73х освобождённых и их самих поздравить з вызволенням!!!!! Работа проделана не реальная... - в 90м побывал в таком же "деле" после чего сказал Хватит! До сих пор осталась привычка в критической ситуации не выдавать эмоций на людях. Это сложно при общении с другими культурами. Правда тогда это было, как сейчас называют на волонтёрских началах, хотя уже в чинах. Всё было замечательно, только я попал ... между всех. И очень жестко с разборками "кто я такой?" от моего гаранта, за что и он "получил", но удар был в совершенно другом - это было лишь приведение его в чувство. Старая школа была замечательна, и зря её хают. А ещё интереснее было с теми, кто её формировал на .... уровне. С происходящим сегодня, без привлечения старых, квалифицированных кадров, с национальными традициями "школы" - я не представляю, как может быть, это не то слово сложно. И пацаны что были в плену столько.... - им идёт 1:24.
yanyura написав:detroytred Вы неправильно спросили. Надо было написать:
Нижайше кланяюсь и прошу вашего снисхождения к просящему от вашей высокородной сущности соблаговолить ответить рабу вашему
ну и далее собственно ваш вопрос.
Вот так и выясняется "Who is Who?"
Прапорщик РДР (разведывательно-десантная рота) на деле оказался
6 років впритул займався портянками , стельками, шкарпетками, кальсонами, підшивкою на підворотнічки, продуктами,патронами і так далі....
Лично наблюдал в Севастополе (еще во времена СССР) такую картину - на конечной остановке автобуса у в/ч ждут офицеры (от лейтенантов до полковников включительно), переговариваются между собой, всё тихо, спокойно. Вдруг появляется прапорщик и матами начинает общаться с одним из майоров, упрекая того, что майор без согласования с этим прапорщиком разрешил отпустить что-то со склада. Майор вяло (без мата) оправдывается, что не смог разыскать этого прапорщика. Тот еще больше распаляется, еще больше мата (с подключением матери майора). Все остальные офицеры (и полковники в т.ч.) делают вид, что ничего не слышат. Так было минут 20, пока не пришел автобус, но и из автобуса доносился тот же мат...
Ваш оппонент продолжает считать, что он по-прежнему относится к касте "неприкасаемых".
По сути Вашего упоминания: "люди разные бывают" в большой семье не без "прапорщика", но с прапорщиками, прошедшими афганские события было честью служить.
И в то же время как рядовой срочной службы, не гнушался неуставными взаимоотношениями с старшим офицерским составом - от меня по сути зависела их жизнь и здоровье.(старался правда втихаря, когда никто не видел, за что все ненавидели, но компенсировалось им всем, внеочередными звёздами - дурдом, отправили домой последним, с официального курорта дивизии, за застольем дома у "второго взводного" тот честно сказал: -"я не знаю, что теперь делать?" - с "машинами", может всё таки останешься? "М" присвоили - студент. За то как в высшую школу КПСС оправлять - так идиотов, но за эшелон вина...) За то, все после нас знали, что танки летают, до 3см соблюдают точность в габаритах, заводчанам которые доказывали, что определённые вещи сделать с машиной в поле не возможно - водили на экскурсию и тыкали носом. Было всяко - апогеем стало, когда помочился(физически уже не мог дальше) на "уазик" с "машины" в неестественной позе, за тем с ломиком пошёл "рассказывать ему правила безопасности" - машина отъехала, только водила выскочил - просил по тише... - а в машине штаб Армии с командармом громадные фуражки... ездили искать по паркам, себе "штатного" механика(уже офицерская должность). У них хватило такта не вылезть - уехали. С той поры месяц, гонец из штаба полка от кепа - бегал по парку месяц меня предупреждал: командир сказал: за тобой со штаба Армии прислали наряд - "Ты в самоволке, прячься" - Был больше года на прапорщицкой должности "военным инструктором" - Там хочешь, не хочешь начнёшь звереть - У командного состава есть только глотка, мозги им по штату не положено. - Поэтому любая специализированная деятельность требовала уже другого отношения.
Единственно чувство такта и воинской субординации никто не отменял. - Боже, как давно это было.... Одна из моих историй с лёгкой руки москвича сослуживца преобразовалась в хороший сюжет: Один раз попал в наряд истопником в штаб Полка зимы холодные были -25, а топили торфом, что не горит... Ну и с корабля на бал - решил согреться и всю ночь топил, балдел - с Утра Замполит полка, в восторге в кочегарку забегает: "Первый раз за всю зиму тепло!" - подполковник нормальный был, ну я его и отлохотронил - пообещал всю зиму рай, если заберёт на постоянку он дурачок сразу к комбату побежал с требованием... - с той поры он мне на глаза, больше не показывался. Комбат пообещал мне таких чертей, ну что, что было, то было... - с той поры, кто чего ни спросит: - Кем в армии был?- так и отвечал, с улыбкой, та так... - Истопником при штабе. В роте месяц, при упоминании под кровати падали со смеху. Вот за всю службу "губы" сколько не объявляли - ни разу не попадал. Получал "на орехи" и ... - отправляли спать(?днём, на весь день) на губе для меня было слишком большой роскошью "болду ганять". Но как только время "Ч" вот здесь всё становилось на свои места, и шло в обатку. С техникой приходилось работать от мотоциклов тяжёлых, БМП, Танков двух моделей, БТР, ... - столько техники я в жизни больше не встречал(как для инженера было интересно, при том Ротный первый в линейке был... - Малышев).
В 14м столкнулся... - пацаны совершенно не представляли, что это за техника.... Сейчас это уже достойные ребята.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Факт. Просто фактичнее некуда. Эта стелька обеспечивает отвод влаги (специально с каналами, формой и нужным материалом). Заменённая - нет. Поэтому без такой стельки, да ещё и с забитыми простым кремом порами = резиновый сапог. Со стелькой и кремом со щеточкой (при угрозе дождя, болота и т.д. - кремом, потом крем щеточкой убрать и открыть поры) - высокотехнологическая обувь. Стелька стоит 450 грн.
Но это мелочи. Главное, что такие даже после разжеванного продолжают опять утвердить *вкрали всьго 1%*. Да нет! Вкралы не 1%, а по сути вкралы высокотехнологичную обувь. Остался по сути резиновый сапог. Хоть по форме он натовские берцы. Так и в обществе: по форме вроде новое подали, а по сути из-за этого 1% на выхлопе мизер.
В народе пословица есть *мал золотник, да дорог*.
Вспомнилась история про самолёт B-29-5-BW и его копию Ту-4.
Ту-4 (изделие «Р», по кодификации НАТО: Bull — «Бык») — поршневой советский стратегический бомбардировщик, состоял на вооружении дальней авиации ВВС СССР с 1949 года до начала 1960-х годов. Самолёт является копией американского бомбардировщика В-29, воспроизведённым методом обратной разработки. При этом его конструкция, оборудование, вплоть до интерьера гермокабин, были строго скопированы с американского образца, за исключением пушечного вооружения, винтомоторной группы силовой установки и радиостанции.
смотрел когда-то док.фильм про это, так там рассказывали, что сов."мастера" скопировали даже шурупы во внутр.отделке, ЦВЕТ покраски внутри, а там, где, американцы покрасили немного другой краской, вполне вероятно, что предыдущая закончилась, "мастера" и это повторили полностью. а тут подход - там заменили, а чоб и там оту железяку не поменять, а там забить, шоб не вкручивать. и так сойдёт. наша смекалка, основанная на воровстве, против ихней педантичности. как результат потеря функциональности. но тсссс. не лей воду на мельницу врага, не раскачивай лодку. кто-то что-то спистил, а кто поднимает эту проблему( мягко говоря) - агент путена. логика, однако
Не знаю, как это можно классифицировать, если всё же отмена вчера Кабмином повышения денежного довольствия в-сл на самом деле не фейк.
И дело не в отсутствии повышения, как таковом. Совсем не в этом.
А полном непонимании, как это классифицировать. Пообещать, провести расчёты, выступать перед частями о важности роли в-сл и значении этого шага, как заботе, прозрачности и справедливости (ведь ключевым в этих изменениях является ликвидация такой доли премиальной составляющей и адекватная аранжировка по окладам должностным и за звание) и т.п., а потом просто за 5 дней до вступления в силу просто отменить переносом на год.
Вспомнилась *посылка для вашего мальчика, но я вам ещё не дам*. Но это же не цирк и мультики. Можно же ведь было, как обычно, изменить лишь штукатурку, но протрубить о кардинальных изменениях ...то есть хоть немного напрячься. Но ведь не так - взять и просто отменить.
Имхо. Всё же надеюсь, что это фейк.
Хотя мелочи всё это... проблемы есть серьезнее.
З.Ы. на всякий случай заранее отмечу: никак это на обороноспособность не повлияет. Поэтому (если не фейк), то взяли и перенесли (отменили обещаемое). Речь о самом подходе и отношении...
На крайний случай воен. пенсам бы отменили перерасчет (которые после перерасчета гражданским уже и вовсе в ауте:гражданский пенс служащий воинской части получает больше пенс. военнослужащего)) или позже уволенный пенс. подчиненный намного больше пенс. начальника) - использовали и ногой, кому они нужны, но к действующим-то зачем так -- пообещать, расписать, обозначить свою работу-заботу, а потом...
yanyura Поэтому я действующим говорю, что этого не может быть. Не было ещё такого, чтобы не просто в каких-нибудь предвыборных речах пообещали, а потом просто не выполнили (такого полно), а презентовали и отменили за несколько дней до действия, не утвердив.
Мне в ответ - ты отстал от жизни...)); тебе же говорили сразу, что пока не увидишь реально выданного после всех дополнительных подинструкций начфинам по расчету..
detroytred написав:yanyura Поэтому я действующим говорю, что этого не может быть. Не было ещё такого, чтобы не просто в каких-нибудь предвыборных речах пообещали, а потом просто не выполнили (такого полно), а презентовали и отменили за несколько дней до действия, не утвердив.
Мне в ответ - ты отстал от жизни...)); тебе же говорили сразу, что пока не увидишь реально выданного после всех дополнительных подинструкций начфинам по расчету..
за что им добавлять ? армию просрали , а им добавлять ? это я буду платить больше налогов , чтобы какой-то вонючий отставник-полуватник себе лишнюю бутылку водяры купил ? Данунах.
yarg Какие проблемы?! Разделите-отделите старых полковников-полуватников, которые просрали армию, от тех, кто выполнил свои обязанности и в тех условиях сохранил армию. Перед одними выполните свои обязанности по обеспечению, которые гарантировались, других судите. Без проблем, если в таком ключе *да ну нах* платить...
Зачем так утрировать-то, что все и всё *просрали*? Или армия из ничего возникла за полгода? То есть добробатовцы и простые граждане летали, управляли артдливизионами, механизированными и вдвшными бригадами и т.д.?
Прикол в том, что именно тем, кто *просрал* (считай высший командный состав, снбо, презам, кабминовцам и пр. чиновникам, не дававшим топливо и т.д., проводящим сокращения, не котнролирующим, выдвигавшим сынков ) Вы исправно заплатили и не на бутылку водки, а на маетки, дачи, счёта и т.д., и платите. Не возмущаясь))) А тут какими-то старыми полуватными отставниками апеллируете.
Платите Вы этим просравшим и будете платить.
Хотя в повышении речь шла, в первую очередь-то, о действующих.