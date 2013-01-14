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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 36043605360636073608>
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 21:08

Уважаемые!
Разрешите всех и прежде всего семьи 73х освобождённых и их самих поздравить з вызволенням!!!!!
Работа проделана не реальная... - в 90м побывал в таком же "деле" после чего сказал Хватит! До сих пор осталась привычка в критической ситуации не выдавать эмоций на людях. Это сложно при общении с другими культурами. 8)
Правда тогда это было, как сейчас называют на волонтёрских началах, хотя уже в чинах.
Всё было замечательно, только я попал ... между всех. :shock:
И очень жестко с разборками "кто я такой?" от моего гаранта, за что и он "получил", но удар был в совершенно другом - это было лишь приведение его в чувство. Старая школа была замечательна, и зря её хают. А ещё интереснее было с теми, кто её формировал на .... уровне. С происходящим сегодня, без привлечения старых, квалифицированных кадров, с национальными традициями "школы" - я не представляю, как может быть, это не то слово сложно. И пацаны что были в плену столько.... - им идёт 1:24.

  yanyura написав:detroytred
Вы неправильно спросили. Надо было написать:
Нижайше кланяюсь и прошу вашего снисхождения к просящему от вашей высокородной сущности соблаговолить ответить рабу вашему

ну и далее собственно ваш вопрос.


Вот так и выясняется "Who is Who?"

Прапорщик РДР (разведывательно-десантная рота) на деле оказался
6 років впритул займався портянками , стельками, шкарпетками, кальсонами, підшивкою на підворотнічки, продуктами,патронами і так далі....


Лично наблюдал в Севастополе (еще во времена СССР) такую картину - на конечной остановке автобуса у в/ч ждут офицеры (от лейтенантов до полковников включительно), переговариваются между собой, всё тихо, спокойно. Вдруг появляется прапорщик и матами начинает общаться с одним из майоров, упрекая того, что майор без согласования с этим прапорщиком разрешил отпустить что-то со склада. Майор вяло (без мата) оправдывается, что не смог разыскать этого прапорщика. Тот еще больше распаляется, еще больше мата (с подключением матери майора). Все остальные офицеры (и полковники в т.ч.) делают вид, что ничего не слышат. Так было минут 20, пока не пришел автобус, но и из автобуса доносился тот же мат...

Ваш оппонент продолжает считать, что он по-прежнему относится к касте "неприкасаемых".

По сути Вашего упоминания: "люди разные бывают" в большой семье не без "прапорщика", но с прапорщиками, прошедшими афганские события было честью служить.

И в то же время как рядовой срочной службы, не гнушался неуставными взаимоотношениями с старшим офицерским составом - от меня по сути зависела их жизнь и здоровье.(старался правда втихаря, когда никто не видел, за что все ненавидели, но компенсировалось им всем, внеочередными звёздами - дурдом, отправили домой последним, с официального курорта дивизии, за застольем дома у "второго взводного" тот честно сказал: -"я не знаю, что теперь делать?" - с "машинами", может всё таки останешься? "М" присвоили - студент. За то как в высшую школу КПСС оправлять - так идиотов, но за эшелон вина...) За то, все после нас знали, что танки летают, до 3см соблюдают точность в габаритах, заводчанам которые доказывали, что определённые вещи сделать с машиной в поле не возможно - водили на экскурсию и тыкали носом.
Было всяко - апогеем стало, когда помочился(физически уже не мог дальше) на "уазик" с "машины" в неестественной позе, за тем с ломиком пошёл "рассказывать ему правила безопасности" - машина отъехала, только водила выскочил - просил по тише... - а в машине штаб Армии с командармом громадные фуражки... ездили искать по паркам, себе "штатного" механика(уже офицерская должность). У них хватило такта не вылезть - уехали.
С той поры месяц, гонец из штаба полка от кепа - бегал по парку месяц меня предупреждал: командир сказал: за тобой со штаба Армии прислали наряд - "Ты в самоволке, прячься"
- Был больше года на прапорщицкой должности "военным инструктором"
- Там хочешь, не хочешь начнёшь звереть
- У командного состава есть только глотка, мозги им по штату не положено.
- Поэтому любая специализированная деятельность требовала уже другого отношения.

Единственно чувство такта и воинской субординации никто не отменял.
- Боже, как давно это было.... :lol:
Одна из моих историй с лёгкой руки москвича сослуживца преобразовалась в хороший сюжет: Один раз попал в наряд истопником в штаб Полка зимы холодные были -25, а топили торфом, что не горит... Ну и с корабля на бал - решил согреться и всю ночь топил, балдел - с Утра Замполит полка, в восторге в кочегарку забегает: "Первый раз за всю зиму тепло!" - подполковник нормальный был, ну я его и отлохотронил - пообещал всю зиму рай, если заберёт на постоянку :lol: он дурачок сразу к комбату побежал с требованием... :lol: - с той поры он мне на глаза, больше не показывался. Комбат пообещал мне таких чертей, ну что, что было, то было... - с той поры, кто чего ни спросит: - Кем в армии был?- так и отвечал, с улыбкой, та так... - Истопником при штабе. В роте месяц, при упоминании под кровати падали со смеху.
Вот за всю службу "губы" сколько не объявляли - ни разу не попадал. Получал "на орехи" и ... - отправляли спать(?днём, на весь день) на губе для меня было слишком большой роскошью "болду ганять". Но как только время "Ч" вот здесь всё становилось на свои места, и шло в обатку. С техникой приходилось работать от мотоциклов тяжёлых, БМП, Танков двух моделей, БТР, ... - столько техники я в жизни больше не встречал(как для инженера было интересно, при том Ротный первый в линейке был... - Малышев).

В 14м столкнулся... - пацаны совершенно не представляли, что это за техника....
Сейчас это уже достойные ребята.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 08:30

  budivelnik написав:Старшиною я був 27 років тому , і вже 20 років як підприємець


64+ роки?
ОГО! :-)
Дивно
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 08:43

  detroytred написав:

Факт. Просто фактичнее некуда.
Эта стелька обеспечивает отвод влаги (специально с каналами, формой и нужным материалом).
Заменённая - нет.
Поэтому без такой стельки, да ещё и с забитыми простым кремом порами = резиновый сапог.
Со стелькой и кремом со щеточкой (при угрозе дождя, болота и т.д. - кремом, потом крем щеточкой убрать и открыть поры) - высокотехнологическая обувь.
Стелька стоит 450 грн.

Но это мелочи.
Главное, что такие даже после разжеванного продолжают опять утвердить *вкрали всьго 1%*.
Да нет!
Вкралы не 1%, а по сути вкралы высокотехнологичную обувь. Остался по сути резиновый сапог. Хоть по форме он натовские берцы.
Так и в обществе: по форме вроде новое подали, а по сути из-за этого 1% на выхлопе мизер.

В народе пословица есть *мал золотник, да дорог*.



Вспомнилась история про самолёт B-29-5-BW и его копию Ту-4.
Ту-4 (изделие «Р», по кодификации НАТО: Bull — «Бык») — поршневой советский стратегический бомбардировщик, состоял на вооружении дальней авиации ВВС СССР с 1949 года до начала 1960-х годов. Самолёт является копией американского бомбардировщика В-29, воспроизведённым методом обратной разработки. При этом его конструкция, оборудование, вплоть до интерьера гермокабин, были строго скопированы с американского образца, за исключением пушечного вооружения, винтомоторной группы силовой установки и радиостанции.


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-4

смотрел когда-то док.фильм про это, так там рассказывали, что сов."мастера" скопировали даже шурупы во внутр.отделке, ЦВЕТ :D покраски внутри, а там, где, американцы покрасили немного другой краской, вполне вероятно, что предыдущая закончилась, "мастера" и это повторили полностью. :D
а тут подход - там заменили, а чоб и там оту железяку не поменять, а там забить, шоб не вкручивать. и так сойдёт.
наша смекалка, основанная на воровстве, против ихней педантичности.
как результат потеря функциональности.
но тсссс. не лей воду на мельницу врага, не раскачивай лодку.
кто-то что-то спистил, а кто поднимает эту проблему( мягко говоря) - агент путена.
логика, однако
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 10:56

  justit написав:
  budivelnik написав:Старшиною я був 27 років тому , і вже 20 років як підприємець

64+ роки?
ОГО! :-)
Дивно
А як у Вас вийшла ця цифра?
Я 1965 р.н, прапорщиком був 1985-1990 ( 27 років тому 2017-27=1990) , підприємцем з 1997 ( 20 років 2017-1997=20 років)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 12:44

  budivelnik написав:А як у Вас вийшла ця цифра?


27 років тому прочитав, як 27 років :-)
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 12:53

Не знаю, как это можно классифицировать, если всё же отмена вчера Кабмином повышения денежного довольствия в-сл на самом деле не фейк.

И дело не в отсутствии повышения, как таковом.
Совсем не в этом.

А полном непонимании, как это классифицировать.
Пообещать, провести расчёты, выступать перед частями о важности роли в-сл и значении этого шага, как заботе, прозрачности и справедливости (ведь ключевым в этих изменениях является ликвидация такой доли премиальной составляющей и адекватная аранжировка по окладам должностным и за звание) и т.п., а потом просто за 5 дней до вступления в силу просто отменить переносом на год.

Вспомнилась *посылка для вашего мальчика, но я вам ещё не дам*.
Но это же не цирк и мультики.
Можно же ведь было, как обычно, изменить лишь штукатурку, но протрубить о кардинальных изменениях ...то есть хоть немного напрячься.
Но ведь не так - взять и просто отменить.


Имхо. Всё же надеюсь, что это фейк.

Хотя мелочи всё это... проблемы есть серьезнее.

З.Ы. на всякий случай заранее отмечу: никак это на обороноспособность не повлияет. Поэтому (если не фейк), то взяли и перенесли (отменили обещаемое).
Речь о самом подходе и отношении...

На крайний случай воен. пенсам бы отменили перерасчет (которые после перерасчета гражданским уже и вовсе в ауте:гражданский пенс служащий воинской части получает больше пенс. военнослужащего)) или позже уволенный пенс. подчиненный намного больше пенс. начальника) - использовали и ногой, кому они нужны, но к действующим-то зачем так -- пообещать, расписать, обозначить свою работу-заботу, а потом...

Наверное фейк...
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 13:16

detroytred
Скорее всего фейк, т.к ни на сайте КМУ (https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250287238), ни на сайте ВР (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/704-2017-%D0%BF) ничего подобного нет.

Кроме того, на этих обоих сайтах пишется:
КМУ
Постанова, яка прийнята на виконання Плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, набуває чинності з 1 січня 2018 року.

ВР
Остання подія — Набрання чинності, відбудеться 01.01.2018.


Далее, на заседании КМУ 27.12.2017 (https://www.kmu.gov.ua/ua/meetings/zasi ... 27-12-2017) вообще не упоминается это Постановление.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 13:29

yanyura
Поэтому я действующим говорю, что этого не может быть. Не было ещё такого, чтобы не просто в каких-нибудь предвыборных речах пообещали, а потом просто не выполнили (такого полно), а презентовали и отменили за несколько дней до действия, не утвердив.

Мне в ответ - ты отстал от жизни...)); тебе же говорили сразу, что пока не увидишь реально выданного после всех дополнительных подинструкций начфинам по расчету..
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 13:40

  detroytred написав:yanyura
Поэтому я действующим говорю, что этого не может быть. Не было ещё такого, чтобы не просто в каких-нибудь предвыборных речах пообещали, а потом просто не выполнили (такого полно), а презентовали и отменили за несколько дней до действия, не утвердив.

Мне в ответ - ты отстал от жизни...)); тебе же говорили сразу, что пока не увидишь реально выданного после всех дополнительных подинструкций начфинам по расчету..



за что им добавлять ? армию просрали , а им добавлять ?
это я буду платить больше налогов , чтобы какой-то вонючий отставник-полуватник себе лишнюю бутылку водяры купил ? Данунах.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 17:41

yarg
Какие проблемы?!
Разделите-отделите старых полковников-полуватников, которые просрали армию, от тех, кто выполнил свои обязанности и в тех условиях сохранил армию.
Перед одними выполните свои обязанности по обеспечению, которые гарантировались, других судите.
Без проблем, если в таком ключе *да ну нах* платить...

Зачем так утрировать-то, что все и всё *просрали*?
Или армия из ничего возникла за полгода?
То есть добробатовцы и простые граждане летали, управляли артдливизионами, механизированными и вдвшными бригадами и т.д.?

Прикол в том, что именно тем, кто *просрал* (считай высший командный состав, снбо, презам, кабминовцам и пр. чиновникам, не дававшим топливо и т.д., проводящим сокращения, не котнролирующим, выдвигавшим сынков ) Вы исправно заплатили и не на бутылку водки, а на маетки, дачи, счёта и т.д., и платите.
Не возмущаясь)))
А тут какими-то старыми полуватными отставниками апеллируете.

Платите Вы этим просравшим и будете платить.

Хотя в повышении речь шла, в первую очередь-то, о действующих.
detroytred
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