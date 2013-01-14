Додано: Сер 27 гру, 2017 21:08

yanyura написав: detroytred

Вы неправильно спросили. Надо было написать:

Нижайше кланяюсь и прошу вашего снисхождения к просящему от вашей высокородной сущности соблаговолить ответить рабу вашему

ну и далее собственно ваш вопрос.





Вот так и выясняется "Who is Who?"



Прапорщик РДР ( разведывательно-десантная рота ) на деле оказался

6 років впритул займався портянками , стельками, шкарпетками, кальсонами, підшивкою на підворотнічки, продуктами,патронами і так далі....



Лично наблюдал в Севастополе (еще во времена СССР) такую картину - на конечной остановке автобуса у в/ч ждут офицеры (от лейтенантов до полковников включительно), переговариваются между собой, всё тихо, спокойно. Вдруг появляется прапорщик и матами начинает общаться с одним из майоров, упрекая того, что майор без согласования с этим прапорщиком разрешил отпустить что-то со склада. Майор вяло (без мата) оправдывается, что не смог разыскать этого прапорщика. Тот еще больше распаляется, еще больше мата (с подключением матери майора). Все остальные офицеры (и полковники в т.ч.) делают вид, что ничего не слышат. Так было минут 20, пока не пришел автобус, но и из автобуса доносился тот же мат...



Ваш оппонент продолжает считать, что он по-прежнему относится к касте "неприкасаемых". Вы неправильно спросили. Надо было написать:ну и далее собственно ваш вопрос.Вот так и выясняется "Who is Who?"Прапорщик) на деле оказалсяЛично наблюдал в Севастополе (еще во времена СССР) такую картину - на конечной остановке автобуса у в/ч ждут офицеры (от лейтенантов до полковников включительно), переговариваются между собой, всё тихо, спокойно. Вдруг появляется прапорщик и матами начинает общаться с одним из майоров, упрекая того, что майор без согласования с этим прапорщиком разрешил отпустить что-то со склада. Майор вяло (без мата) оправдывается, что не смог разыскать этого прапорщика. Тот еще больше распаляется, еще больше мата (с подключением матери майора). Все остальные офицеры (и полковники в т.ч.) делают вид, что ничего не слышат. Так было минут 20, пока не пришел автобус, но и из автобуса доносился тот же мат...Ваш оппонент продолжает считать, что он по-прежнему относится к касте "неприкасаемых".

Уважаемые!Разрешите всех и прежде всего семьи 73х освобождённых и их самих поздравить з вызволенням!!!!!Работа проделана не реальная... - в 90м побывал в таком же "деле" после чего сказал Хватит! До сих пор осталась привычка в критической ситуации не выдавать эмоций на людях. Это сложно при общении с другими культурами.Правда тогда это было, как сейчас называют на волонтёрских началах, хотя уже в чинах.Всё было замечательно, только я попал ... между всех.И очень жестко с разборками "кто я такой?" от моего гаранта, за что и он "получил", но удар был в совершенно другом - это было лишь приведение его в чувство. Старая школа была замечательна, и зря её хают. А ещё интереснее было с теми, кто её формировал на .... уровне. С происходящим сегодня, без привлечения старых, квалифицированных кадров, с национальными традициями "школы" - я не представляю, как может быть, это не то слово сложно. И пацаны что были в плену столько.... - им идёт 1:24.По сути Вашего упоминания: "люди разные бывают" в большой семье не без "прапорщика", но с прапорщиками, прошедшими афганские события было честью служить.И в то же время как рядовой срочной службы, не гнушался неуставными взаимоотношениями с старшим офицерским составом - от меня по сути зависела их жизнь и здоровье.(старался правда втихаря, когда никто не видел, за что все ненавидели, но компенсировалось им всем, внеочередными звёздами - дурдом, отправили домой последним, с официального курорта дивизии, за застольем дома у "второго взводного" тот честно сказал: -"я не знаю, что теперь делать?" - с "машинами", может всё таки останешься? "М" присвоили - студент. За то как в высшую школу КПСС оправлять - так идиотов, но за эшелон вина...) За то, все после нас знали, что танки летают, до 3см соблюдают точность в габаритах, заводчанам которые доказывали, что определённые вещи сделать с машиной в поле не возможно - водили на экскурсию и тыкали носом.Было всяко - апогеем стало, когда помочился(физически уже не мог дальше) на "уазик" с "машины" в неестественной позе, за тем с ломиком пошёл "рассказывать ему правила безопасности" - машина отъехала, только водила выскочил - просил по тише... - а в машине штаб Армии с командармом громадные фуражки... ездили искать по паркам, себе "штатного" механика(уже офицерская должность). У них хватило такта не вылезть - уехали.С той поры месяц, гонец из штаба полка от кепа - бегал по парку месяц меня предупреждал: командир сказал: за тобой со штаба Армии прислали наряд - "Ты в самоволке, прячься"- Был больше года на прапорщицкой должности "военным инструктором"- Там хочешь, не хочешь начнёшь звереть- У командного состава есть только глотка, мозги им по штату не положено.- Поэтому любая специализированная деятельность требовала уже другого отношения.Единственно чувство такта и воинской субординации никто не отменял.- Боже, как давно это было....Одна из моих историй с лёгкой руки москвича сослуживца преобразовалась в хороший сюжет: Один раз попал в наряд истопником в штаб Полка зимы холодные были -25, а топили торфом, что не горит... Ну и с корабля на бал - решил согреться и всю ночь топил, балдел - с Утра Замполит полка, в восторге в кочегарку забегает: "Первый раз за всю зиму тепло!" - подполковник нормальный был, ну я его и отлохотронил - пообещал всю зиму рай, если заберёт на постоянкуон дурачок сразу к комбату побежал с требованием...- с той поры он мне на глаза, больше не показывался. Комбат пообещал мне таких чертей, ну что, что было, то было... - с той поры, кто чего ни спросит: - Кем в армии был?- так и отвечал, с улыбкой, та так... - Истопником при штабе. В роте месяц, при упоминании под кровати падали со смеху.Вот за всю службу "губы" сколько не объявляли - ни разу не попадал. Получал "на орехи" и ... - отправляли спать(?днём, на весь день) на губе для меня было слишком большой роскошью "болду ганять". Но как только время "Ч" вот здесь всё становилось на свои места, и шло в обатку. С техникой приходилось работать от мотоциклов тяжёлых, БМП, Танков двух моделей, БТР, ... - столько техники я в жизни больше не встречал(как для инженера было интересно, при том Ротный первый в линейке был... - Малышев).В 14м столкнулся... - пацаны совершенно не представляли, что это за техника....Сейчас это уже достойные ребята.