Додано: Чет 28 гру, 2017 19:07

Я Вам подскажу алгоритм.

Берете должностные обязанности лица.

Внимательно читаете и смотрите на выполнение.

То есть: кто и что обязан, за что отвечает.

Если пункт не выполнен, то разбираетесь и указывает причину.



Рекомендую начать с тех, у кого в обязанностях прямо указано, что отвечает за боеготовность части.

Кто отвечает за обеспечение и уровень обороноспособности государства.

В причинах потом, кто не обеспечил поставки топлива и пр. мат. и тех. обеспечения -- много там министров...



Потом смотрите, у кого обязанности по контролю.

В том числе и воровства.



Когда дойдете до летчика, ракетчика, секретчика и т.д., то расскажите, что он там утащил и как он, разваливший целую армию, смог сделать так, что в этой разваленной армии авиация, арта и др. выполнили свои задачи.

Кто их научил-то?

Инопланетене или старые-пердуны полковники.

Которые тащили из дома на службу болгарки, компы, краску т .д., ещё и сами делали ремонты, чтобы этот лётчик мог учиться и выполнить задачу.



А уже потом будете обобщать всех в виновных полуватников-отставников, требующих ещё на бутылку водки.