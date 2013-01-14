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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3605360636073608>
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 17:58

yarg
Сейчас эти многие *просравшие* всё там же наверху.
И в армии, и в министерствах, и в политпартиях и т.д.
На месте, в рашку не удрали))
Наоборот, с ТВ рассказывают о том, что не кто-то понизил боеготовность ВС, а боеготовность понизилась в те времена. сама что ли))

А отдуется за них какой-нибудь ракетчик, положивший здоровье в бункере, связист начальник станции тропосферной связи, получивший дозу, технарь с высотомерами и рлс-ми, и т.д., и т.п.
Потому что далёкие от темы любят популистские байки о *протирателях штанов* и разваливающих полуватниках.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:06

Re: кто кого..

  Tip Top написав:больше это испугало еще одного «демократа», чуть севернее - который будучи параноиком вследствии профессиональной деформации - испугался, что и его крепостгые, насмотревшись всех этих «свобод» - и у него такое же потребуют.... в то время как он навек приклеил свой зад суперклеем к трону.
Остюда, и жесткость реакции, и расстрел 100 чел «черными человечками», накануне «зеленых».
Чивакуня и гопкомпания трусовата была для такого экшна, к тому же, в Украине все это мягче.... ну стояли бы и год, и два - спокойно крутили дули друг другу : «а вы такие, а вы такие...» при этом все живые.
Но это никак не могло устроить «северного демократа», в его опасениях по поводу своих крепостных и дурного примера для них
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:15

  detroytred написав:yarg
Какие проблемы?!
Разделите-отделите старых полковников-полуватников, которые просрали армию, от тех, кто выполнил свои обязанности и в тех условиях сохранил армию.
Перед одними выполните свои обязанности по обеспечению, которые гарантировались, других судите.
Без проблем, если в таком ключе *да ну нах* платить...

Зачем так утрировать-то, что все и всё *просрали*?
Или армия из ничего возникла за полгода?
То есть добробатовцы и простые граждане летали, управляли артдливизионами, механизированными и вдвшными бригадами и т.д.?

Прикол в том, что именно тем, кто *просрал* (считай высший командный состав, снбо, презам, кабминовцам и пр. чиновникам, не дававшим топливо и т.д., проводящим сокращения, не котнролирующим, выдвигавшим сынков ) Вы исправно заплатили и не на бутылку водки, а на маетки, дачи, счёта и т.д., и платите.
Не возмущаясь)))
А тут какими-то старыми полуватными отставниками апеллируете.

Платите Вы этим просравшим и будете платить.

Хотя в повышении речь шла, в первую очередь-то, о действующих.


да понятно. Во всем виноваты "высший командный состав, снбо, презам, кабминовцам и пр. чиновникам, не дававшим топливо" . И фигня что они работают 2-3 года.

Нетушки. виновны именно те, кто сейчас выходит в отставку. Кто последние 30 лет воровал и растаскивал армию. И вопрос в том , что они себе требуют повышения пенсий. Непонятно с каких заслуг. И не нужно рассказывать "это все сыне президента мимо урны плевал".
yarg
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:27

yarg
Вы опять банально троллите.
Делая вид, что не поняли.
Как у Вас получилось, что виновные у меня за развал до 2014 года те, кто *работают 2-3 года* сейчас?

Я говорил о всех виновных с 1991 и до 2013-го.

З.Ы. внятно и чётко сформулируйте вину в развале армии упомянутых мною ракетчика, связиста, техника и т.д,
Не размазывая, а конкретно как разваливали армию добросовестно выполнявшие свои обязанности специалисты.
Да ещё и в тех условиях.

Это у Вас получится, если Вы не взагали, а конкретно сформулируете причины низкой боеготовности ВС на тот момент.
Внятно и конкретно.

Внятно и чётко: чем и как виноват в развале армии
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:58

  detroytred написав:
Внятно и чётко: чем и как виноват в развале армии


те , кто разваливали.
тот сержант , который сливал топливо с грузовиков
тот связист , который не сообщих командиру . что мыши кабель поели , потому что подумал что "да ну его... все равно войны не будет , фиг с ним , с кабелем)
тот командир части , который допустил что его солдат кормили г*** , потому что сам ел домашний борщик , а на солдат ему насрать.
тот генерал , который отдал земли полигона под постройку дач , думая что тренироватся уже все равно некому - солдаты разбежались.
все вы .
и не надейтесь теперь сьехать - "это все кравчук с кучмой и ющенком". Сами растащили.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 19:07

Я Вам подскажу алгоритм.
Берете должностные обязанности лица.
Внимательно читаете и смотрите на выполнение.
То есть: кто и что обязан, за что отвечает.
Если пункт не выполнен, то разбираетесь и указывает причину.

Рекомендую начать с тех, у кого в обязанностях прямо указано, что отвечает за боеготовность части.
Кто отвечает за обеспечение и уровень обороноспособности государства.
В причинах потом, кто не обеспечил поставки топлива и пр. мат. и тех. обеспечения -- много там министров...

Потом смотрите, у кого обязанности по контролю.
В том числе и воровства.

Когда дойдете до летчика, ракетчика, секретчика и т.д., то расскажите, что он там утащил и как он, разваливший целую армию, смог сделать так, что в этой разваленной армии авиация, арта и др. выполнили свои задачи.
Кто их научил-то?
Инопланетене или старые-пердуны полковники.
Которые тащили из дома на службу болгарки, компы, краску т .д., ещё и сами делали ремонты, чтобы этот лётчик мог учиться и выполнить задачу.

А уже потом будете обобщать всех в виновных полуватников-отставников, требующих ещё на бутылку водки.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 19:08

  yarg написав:да понятно. Во всем виноваты "высший командный состав, снбо, презам, кабминовцам и пр. чиновникам, не дававшим топливо" . И фигня что они работают 2-3 года.

Нетушки. виновны именно те, кто сейчас выходит в отставку. Кто последние 30 лет воровал и растаскивал армию. И вопрос в том , что они себе требуют повышения пенсий. Непонятно с каких заслуг. И не нужно рассказывать "это все сыне президента мимо урны плевал".
Я також досить довго пробував цю думку до сьогоднішніх протирачів,які протирали останні 20- років штани - пробував довести , але на жаль представники цих протирачів цьому так і не повірили.
Може я погано пояснював. а може їм не хочеться усвідомлювати що за 20 річну зарплату в мирний час .варто було коли добробати без них Україну захищали, або піти рядовими в склад добробатів (або командирами добробатів) і відробити 20-річну зарплатню , або з сорому застрелитись....
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budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 19:12

  detroytred написав:Рекомендую начать с тех, у кого в обязанностях прямо указано, что отвечает за боеготовность части.
Я Вам згідно статуту поясню
За боєготовність відділення - відповідає командир відділення
взводу-ком взводу
роти - ком роти
батальйону - ком батальйону
і так далі
Так от , за 20 років , ком взводу послідовно пройшов , ком роти , нач штабу батальону, комбат, комполка, комдив, командарм, міністр оборони
Так що спитати можна практично з кожного, тільки от питання то в тому що в них море відговорок, а в загинувших добробатівців цих відговорок не було - вони просто захищали Україну.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 19:14

yarg
Так это Вы съезжате через обобщение.
Ведь у Вас всё базируется на том, что все сержанты сливали топливо, все связисты не докладывали.

Абсурд абсурдов.
Так не может быть априори.
Что все не выполняют своих обязанностей.
Это просто чушь.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 19:24

Будивельнык
А вариант, что ни один порядочный военнослужащий выше определенной ступени не дошел -- в Вашей голове не укладывается.
И что именно поэтому такой и общий результат.

Потому что пока этот порядочный командир отделения, то в отделении порядок, ушёл выше, там порядок.
А свободное место, если нет прямого подчинения, занял недобросовестный.

Или банально: как этот порядочный, будучи замкомандира части, не будет требовать с нижестоящих, то если их прикрывает му*** командир части (которому они несут ..), то что?
Или если командиру не дали топлива, запчастей, материалов ит.д., то как он обеспечит должный уровень боеготовности части?
И хоть президенту кричи .. побоку.
Ещё и заклюют.

зы. в мирное время платят денежное довольствие за работу в мирное время.
Или за что, по-будивельному, добавки дают?

Добробаты решили только свой уровень задач. Против БТГ -...
Поэтому именно защиту от не диверсионных групп, сепаров, боевиков, а частей обеспечивает и обеспечила армия.
detroytred
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