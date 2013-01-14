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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 28 гру, 2017 17:58
yarg
Сейчас эти многие *просравшие* всё там же наверху.
И в армии, и в министерствах, и в политпартиях и т.д.
На месте, в рашку не удрали))
Наоборот, с ТВ рассказывают о том, что не кто-то понизил боеготовность ВС, а боеготовность понизилась в те времена. сама что ли))
А отдуется за них какой-нибудь ракетчик, положивший здоровье в бункере, связист начальник станции тропосферной связи, получивший дозу, технарь с высотомерами и рлс-ми, и т.д., и т.п.
Потому что далёкие от темы любят популистские байки о *протирателях штанов* и разваливающих полуватниках.
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detroytred
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Додано: Чет 28 гру, 2017 18:06
Tip Top написав:
больше это испугало еще одного «демократа», чуть севернее - который будучи параноиком вследствии профессиональной деформации - испугался, что и его крепостгые, насмотревшись всех этих «свобод» - и у него такое же потребуют.... в то время как он навек приклеил свой зад суперклеем к трону.
Остюда, и жесткость реакции, и расстрел 100 чел «черными человечками», накануне «зеленых».
Чивакуня и гопкомпания трусовата была для такого экшна, к тому же, в Украине все это мягче.... ну стояли бы и год, и два - спокойно крутили дули друг другу : «а вы такие, а вы такие...» при этом все живые.
Но это никак не могло устроить «северного демократа», в его опасениях по поводу своих крепостных и дурного примера для них
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sal
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Додано: Чет 28 гру, 2017 18:15
detroytred написав:
yarg
Какие проблемы?!
Разделите-отделите старых полковников-полуватников, которые просрали армию, от тех, кто выполнил свои обязанности и в тех условиях сохранил армию.
Перед одними выполните свои обязанности по обеспечению, которые гарантировались, других судите.
Без проблем, если в таком ключе *да ну нах* платить...
Зачем так утрировать-то, что все и всё *просрали*?
Или армия из ничего возникла за полгода?
То есть добробатовцы и простые граждане летали, управляли артдливизионами, механизированными и вдвшными бригадами и т.д.?
Прикол в том, что именно тем, кто *просрал* (считай высший командный состав, снбо, презам, кабминовцам и пр. чиновникам, не дававшим топливо и т.д., проводящим сокращения, не котнролирующим, выдвигавшим сынков ) Вы исправно заплатили и не на бутылку водки, а на маетки, дачи, счёта и т.д., и платите.
Не возмущаясь)))
А тут какими-то старыми полуватными отставниками апеллируете.
Платите Вы этим просравшим и будете платить.
Хотя в повышении речь шла, в первую очередь-то, о действующих.
да понятно. Во всем виноваты "высший командный состав, снбо, презам, кабминовцам и пр. чиновникам, не дававшим топливо" . И фигня что они работают 2-3 года.
Нетушки. виновны именно те, кто сейчас выходит в отставку. Кто последние 30 лет воровал и растаскивал армию. И вопрос в том , что они себе требуют повышения пенсий. Непонятно с каких заслуг. И не нужно рассказывать "это все сыне президента мимо урны плевал".
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yarg
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Додано: Чет 28 гру, 2017 18:27
yarg
Вы опять банально троллите.
Делая вид, что не поняли.
Как у Вас получилось, что виновные у меня за развал до 2014 года те, кто *работают 2-3 года* сейчас?
Я говорил о всех виновных с 1991 и до 2013-го.
З.Ы. внятно и чётко сформулируйте вину в развале армии упомянутых мною ракетчика, связиста, техника и т.д,
Не размазывая, а конкретно как разваливали армию добросовестно выполнявшие свои обязанности специалисты.
Да ещё и в тех условиях.
Это у Вас получится, если Вы не взагали, а конкретно сформулируете причины низкой боеготовности ВС на тот момент.
Внятно и конкретно.
Внятно и чётко: чем и как виноват в развале армии
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detroytred
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Додано: Чет 28 гру, 2017 18:58
detroytred написав:
Внятно и чётко: чем и как виноват в развале армии
те , кто разваливали.
тот сержант , который сливал топливо с грузовиков
тот связист , который не сообщих командиру . что мыши кабель поели , потому что подумал что "да ну его... все равно войны не будет , фиг с ним , с кабелем)
тот командир части , который допустил что его солдат кормили г*** , потому что сам ел домашний борщик , а на солдат ему насрать.
тот генерал , который отдал земли полигона под постройку дач , думая что тренироватся уже все равно некому - солдаты разбежались.
все вы .
и не надейтесь теперь сьехать - "это все кравчук с кучмой и ющенком". Сами растащили.
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yarg
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Додано: Чет 28 гру, 2017 19:07
Я Вам подскажу алгоритм.
Берете должностные обязанности лица.
Внимательно читаете и смотрите на выполнение.
То есть: кто и что обязан, за что отвечает.
Если пункт не выполнен, то разбираетесь и указывает причину.
Рекомендую начать с тех, у кого в обязанностях прямо указано, что отвечает за боеготовность части.
Кто отвечает за обеспечение и уровень обороноспособности государства.
В причинах потом, кто не обеспечил поставки топлива и пр. мат. и тех. обеспечения -- много там министров...
Потом смотрите, у кого обязанности по контролю.
В том числе и воровства.
Когда дойдете до летчика, ракетчика, секретчика и т.д., то расскажите, что он там утащил и как он, разваливший целую армию, смог сделать так, что в этой разваленной армии авиация, арта и др. выполнили свои задачи.
Кто их научил-то?
Инопланетене или старые-пердуны полковники.
Которые тащили из дома на службу болгарки, компы, краску т .д., ещё и сами делали ремонты, чтобы этот лётчик мог учиться и выполнить задачу.
А уже потом будете обобщать всех в виновных полуватников-отставников, требующих ещё на бутылку водки.
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detroytred
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Додано: Чет 28 гру, 2017 19:08
yarg написав:
да понятно. Во всем виноваты "высший командный состав, снбо, презам, кабминовцам и пр. чиновникам, не дававшим топливо" . И фигня что они работают 2-3 года.
Нетушки. виновны именно те, кто сейчас выходит в отставку. Кто последние 30 лет воровал и растаскивал армию. И вопрос в том , что они себе требуют повышения пенсий. Непонятно с каких заслуг. И не нужно рассказывать "это все сыне президента мимо урны плевал".
Я також досить довго пробував цю думку до сьогоднішніх протирачів,які протирали останні 20- років штани - пробував довести , але на жаль представники цих протирачів цьому так і не повірили.
Може я погано пояснював. а може їм не хочеться усвідомлювати що за 20 річну зарплату в мирний час .варто було коли добробати без них Україну захищали, або піти рядовими в склад добробатів (або командирами добробатів) і відробити 20-річну зарплатню , або з сорому застрелитись....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Чет 28 гру, 2017 19:12
detroytred написав:
Рекомендую начать с тех, у кого в обязанностях прямо указано, что отвечает за боеготовность части.
Я Вам згідно статуту поясню
За боєготовність відділення - відповідає командир відділення
взводу-ком взводу
роти - ком роти
батальйону - ком батальйону
і так далі
Так от , за 20 років , ком взводу послідовно пройшов , ком роти , нач штабу батальону, комбат, комполка, комдив, командарм, міністр оборони
Так що спитати можна практично з кожного, тільки от питання то в тому що в них море відговорок, а в загинувших добробатівців цих відговорок не було - вони просто захищали Україну.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Чет 28 гру, 2017 19:14
yarg
Так это Вы съезжате через обобщение.
Ведь у Вас всё базируется на том, что все сержанты сливали топливо, все связисты не докладывали.
Абсурд абсурдов.
Так не может быть априори.
Что все не выполняют своих обязанностей.
Это просто чушь.
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detroytred
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Додано: Чет 28 гру, 2017 19:24
Будивельнык
А вариант, что ни один порядочный военнослужащий выше определенной ступени не дошел -- в Вашей голове не укладывается.
И что именно поэтому такой и общий результат.
Потому что пока этот порядочный командир отделения, то в отделении порядок, ушёл выше, там порядок.
А свободное место, если нет прямого подчинения, занял недобросовестный.
Или банально: как этот порядочный, будучи замкомандира части, не будет требовать с нижестоящих, то если их прикрывает му*** командир части (которому они несут ..), то что?
Или если командиру не дали топлива, запчастей, материалов ит.д., то как он обеспечит должный уровень боеготовности части?
И хоть президенту кричи .. побоку.
Ещё и заклюют.
зы. в мирное время платят денежное довольствие за работу в мирное время.
Или за что, по-будивельному, добавки дают?
Добробаты решили только свой уровень задач. Против БТГ -...
Поэтому именно защиту от не диверсионных групп, сепаров, боевиков, а частей обеспечивает и обеспечила армия.
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detroytred
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