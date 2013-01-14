1 Згідно твоїх переконань- я максимум буржуа, а тому до еліти не відношусь

При цьому як буржуа, я добився економічних досягнень які вищі від економ досягнень 90-95% інших мешканців України , а тому на цій підставі я можу мати свою думку по правилам економічного розвитку на відміну від людей які ці гроші тільки тратили.

2 Офіцери все життя відносились до еліти не тому що заробляли . а тому що мали обовязок померти першими захищаючи власне населення

а - ти гроші 20 років отримував

б - скільки кадрових офіцерів загинуло захищаючи Крим - ? жодного , але військові частини захоплені , війська Крим покинули залишивши на розтерзання окупантів українське населення - звідси висновок - протирачі штанів які даремно отримували зарплату в мирний час

б - скільки кадрових офіцерів з 3000 загинувших військових загинуло в зоні АТО (кадрові це не молоді пацани з училищ випуску 2010 і далі року) , по статистиці 1/3 від військових повинні становити кадрові офіцери , значить мінімум 1000 загинувших за час військових дій повинна бути кадровими - я припускаю що таких було не більше 100 - звідси мій наступний висновок - 90% кадровиків-засранці які даремно протирали штани 20 років у мирний час за податки які сплачувало населення

3 Ти позиціонуєш себе розумним, але є стандартне визначення

Розумний не допустить скандалу - ти допустив , чим дозволив мені вважати тебе неадекватом

4 Ти позиціонуєш себе порядним - але порядний ніколи не опуститься до образ ( навіть у випадку коли образили його) - ци дав можливість мені вважати тебе не порядним.

Таким чином

Ти набундючений тупий , не порядний павіан , з нахилом до підтримки ворожої думки , 20 років протиравший штани за мій рахунок і у військовий час діючий як заявляв твій кумир пуйло стоячи за спинами простих людей України і спокійно переносячи те що в них стріляє ворог, а тіла наших патріотів зупиняють кулі які повинен був зупинити ти.