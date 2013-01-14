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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 17:52
budivelnik написав:
І нефіг прикривати свої смердючі протерті портки
діями
budivelnik написав:
Трепуголкін - ти навчишся свій словесний понос
утилізувати у одній звилені від фуражки, і вже потім в одному повідомленні виливати сюди , замість трьох ?
Вчиш тебе вчиш , а ти навіть такої дрібниці навчитись не можеш.
Так потрібні гроші ? Скільки тобі там за знак платять - озвуч, може я якось напряжусь і звільню від твого смерд.чого
фейса ці сторінки , хоча б на пару днів...
ПС
Модератори- ви ще довго будете цього смердюка
з його слварним нетримання терпіти , а то я вже змучився. та й сторінки засмерджені
....
Вы под некой субстанцией выделенное у Вас имеете ввиду?
Так такому тут не место.
Вы же сами выделенное пишите.
Вспомните хотя бы свой! алгоритм, посмотреть на себя.
Просьба остается: вместо генерации претензий объясните свою логику.
З.Ы. Возвести количество сообщений в такой грех)))
Серьёзный мой недостаток))
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detroytred
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:10
detroytred написав:
объясните свою логику
Для однозвилистих пояснюю в черговий раз , тим більше що мені достатньо скопіювати всього два своїх повідомлення1
2
А відносно порядочним- ти можеш стати, якщо перелопатиш сторінок з 200 своїх повідомлень і з усіх них викинеш
Глупая логіка
Тупой....
1 Згідно твоїх переконань- я максимум буржуа, а тому до еліти не відношусь
При цьому як буржуа, я добився економічних досягнень які вищі від економ досягнень 90-95% інших мешканців України , а тому на цій підставі я можу мати свою думку по правилам економічного розвитку на відміну від людей які ці гроші тільки тратили.
2 Офіцери все життя відносились до еліти не тому що заробляли . а тому що мали обовязок померти першими захищаючи власне населення
а - ти гроші 20 років отримував
б - скільки кадрових офіцерів загинуло захищаючи Крим - ? жодного , але військові частини захоплені , війська Крим покинули залишивши на розтерзання окупантів українське населення - звідси висновок - протирачі штанів які даремно отримували зарплату в мирний час
б - скільки кадрових офіцерів з 3000 загинувших військових загинуло в зоні АТО (кадрові це не молоді пацани з училищ випуску 2010 і далі року) , по статистиці 1/3 від військових повинні становити кадрові офіцери , значить мінімум 1000 загинувших за час військових дій повинна бути кадровими - я припускаю що таких було не більше 100 - звідси мій наступний висновок - 90% кадровиків-засранці які даремно протирали штани 20 років у мирний час за податки які сплачувало населення
3 Ти позиціонуєш себе розумним, але є стандартне визначення
Розумний не допустить скандалу - ти допустив , чим дозволив мені вважати тебе неадекватом
4 Ти позиціонуєш себе порядним - але порядний ніколи не опуститься до образ ( навіть у випадку коли образили його) - ци дав можливість мені вважати тебе не порядним.
Таким чином
Ти набундючений тупий , не порядний павіан , з нахилом до підтримки ворожої думки , 20 років протиравший штани за мій рахунок і у військовий час діючий як заявляв твій кумир пуйло стоячи за спинами простих людей України і спокійно переносячи те що в них стріляє ворог, а тіла наших патріотів зупиняють кулі які повинен був зупинити ти.
ПС
Модератори- я змучився один за Вас віддуватись , ви колись своєму колезі поясните що його амбіції погіршують імідж цілого ресурсу . який перетворився завдяки йому в постійні суперечки а-ля
ТрепУголкін - проти Будівельника
ТрепУголкін - за Волгаря
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:17
budivelnik написав: detroytred написав:
объясните свою логику
Для однозвилистих пояснюю в черговий раз , тим більше що мені достатньо скопіювати всього одне своє повідомлення
[/quote]
Не получается.
Ваше условие я отверг сразу же:
detroytred написав:
Будивельнык
Сами придумали условие, что выполнив это Ваше предложение, этим доведу ум и порядочность.
Я же указывал Вам, что Вы не понимаете эту категорию.
Мои формулировки ответов на Ваши выпады не выходят за рамки порядочности.
Ваша же клевета о плате за посты далеко за рамками.
Максимум, о чем я могу с Вами договориться - с этого момента обоим придерживаться рамок правил форума.
Есть желание, можно попробовать.
И не было после этого никакой констатации о проверку не пройдено.
Она появилась лишь после моего "Но Вы тупой...":
budivelnik написав: detroytred написав:
Но Вы тупой...
Констатую
Перевірка на розум і порядність - не пройдена.
ПС
І нефіг прикривати свої смердючі протерті портки діями 10% тих- хто свої грошікадрового військового, відпрацювали і за себе і за тебе.
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detroytred
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:23
budivelnik написав:
Модератори- я змучився один за Вас віддуватись , ви колись своєму колезі
поясните що його амбіції погіршують імідж цілого ресурсу
. який перетворився завдяки йому в постійні суперечки а-ля
ТрепУголкін - проти Будівельника
ТрепУголкін - за Волгаря
Возможно модераторы объяснят Вам, что Вы нагло лжёте.
Просто нагло лжёте.
Они-то ведь знают - отношусь я хоть каким-то боком (хоть самым призрачным) к модераторам.
Мои амбиции?
Это я тут генерирую поток претензий и требований к Вам?)))
Это я сейчас оцениваю ресурс?
З.ы. Удивляюсь, как можно так нагло лгать...
И искажать.
Киселёв в чистом виде.
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detroytred
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:31
detroytred написав:
Надеюсь, модераторы объяснят Вам, что Вы нагло лжёте.
Логіка- не сильна сторона однозвилистих умів...
Гілка засрана? -засрана , і не в останню чергу Вашими повідомленнями яких в 3 рази більше ніж моїх , тому
1 Якщо Ви не модератор - значить ви ( ну і я звичайно потрапимо в баню на тиждень), а гілка підчищена
2 Якщо ж в баню потраплю тільки я, а нацарапане вами залишиться - значить ви відноситесь до людей які можуть прийняти рішення залишити все це погано пахнуче....
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budivelnik
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:33
budivelnik написав: detroytred написав:
Надеюсь, модераторы объяснят Вам, что Вы нагло лжёте.
Логіка- не сильна сторона однозвилистих умів...
Гілка засрана? -засрана , і не в останню чергу Вашими повідомленнями яких в 3 рази більше ніж моїх , тому
1 Якщо Ви не модератор - значить ви ( ну і я звичайно потрапимо в баню на тиждень), а гілка підчищена
2 Якщо ж в баню потраплю тільки я, а нацарапане вами залишиться - значить ви відноситесь до людей які можуть прийняти рішення залишити все це погано пахнуче....
какие якщо?
Без всяких якщо, Вы делаете лживое утверждение "Модератори- я змучився один за Вас віддуватись , ви колись своєму колезі поясните".
Прямо нагло лжёте.
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detroytred
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:39
detroytred написав:
Без всяких якщо
ТрепУголкін - на цих сторінках ніхто не може нічого стверджувати на 100% - бо основна маса (крім мене) віртуальні ніки під якими може одночасно ховатись хто хоче....
Тому кожен з нас може щось припускати
Я припускаю що ти один з заробітчан(разом з совкодрочером)на цих сторінках.
І деколи під ніком за яким ти зараз залогінений-пише більш нейтральна особа. а деколи такий при.дурок як ти
Правий я чи ні - ми побачимо скоро , хай тільки більш адекватний працівник форуму на чергування заступить.
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budivelnik
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:46
budivelnik
Вопрос решается запросто.
Дяде Саше доверяете?
Привлеките его, чтобы он помог Вам узнать отношусь ли я хоть каким-то боком (хоть мало мальски, хоть вообще хоть через хоть что-либо) к модераторам и модерации, к ресурсу.
Я-то ответ знаю.
Но Вы (в силу своей тупости и крайней непорядочности) позволяете себя прямо нагло лгать.
Уверяю Вас по всем остальным вопросам все Ваши будивельные тупые утверждения такого характера, как насчет коллега модераторов, такая же прямая наглая ложь.
Чистый Кисель будивельный.
с приписыванием распятия мальчиков (платы за посты, помощь Волгарю, консерва, выкладач пту и т.д.)
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detroytred
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:51
detroytred написав:
Дяде Саше доверяете?
Я не довіряю словам
Логіка проста
ДС як не як має відношення до цих сторінок , тому змушений буде підтверджувати інформацію що на цих сторінках засланих козачків пишучих для розігріву- немає
При цьому й за ним є грішок виходу в ефір не тільки під своїм ніком.
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budivelnik
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:51
budivelnik написав: detroytred написав:
Без всяких якщо
ТрепУголкін - на цих сторінках ніхто не може нічого стверджувати на 100% - бо основна маса (крім мене) віртуальні ніки під якими може одночасно ховатись хто хоче....
Тому кожен з нас може щось припускати
Я припускаю що ти один з заробітчан(разом з совкодрочером)на цих сторінках.
І деколи під ніком за яким ти зараз залогінений-пише більш нейтральна особа. а деколи такий при.дурок як ти
Правий я чи ні - ми побачимо скоро , хай тільки більш адекватний працівник форуму на чергування заступить.
Опять лжёте.
Вы не допускали тут в мой адрес, а прямо и однозначно утверждали.
Исключительно На своём будивельном основании.
Голословном.
а теперь о каком-то "Тому кожен з нас може щось припускати" замычали.
Ложь она такая -- от неё не отвертишься.
Тупой лжец-клеветник
Два в одном.
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detroytred
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