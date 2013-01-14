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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3610361136123613>
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:59

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Дяде Саше доверяете?
Я не довіряю словам
Логіка проста
ДС як не як має відношення до цих сторінок , тому змушений буде підтверджувати інформацію що на цих сторінках засланих козачків пишучих для розігріву- немає
При цьому й за ним є грішок виходу в ефір не тільки під своїм ніком.

А мания величия не жмёт?
ДС у Вас уже под давлением и даже такой мелочи, как указать на связь мою с модерацией не может))
Все и вся против Вас.

Если бы у меня было хоть какое-то влияние на модераторов, я бы ещё при первых Ваших ругательствах о психушке, де*** и т.д. по нейтральным вопросам об экономике, попросил бы их Вас банить или заставить придерживаться правил форума.
Вам же форумчане бросали цитаты с набором Ваших ругательств в мой адрес!
И Вам, как с гуся вода...

Логику включайте, лжец.

З.Ы. Что же Вы делаете на ресурсе, который исключительно против Вас.
Не баня Вас за дичайшие оскорбления.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:03

  budivelnik написав:Правий я чи ні - ми побачимо скоро , хай тільки більш адекватний працівник форуму на чергування заступить.



  budivelnik написав:
  detroytred написав:Дяде Саше доверяете?
Я не довіряю словам
Логіка проста
ДС як не як має відношення до цих сторінок , тому змушений буде підтверджувати інформацію що на цих сторінках засланих козачків пишучих для розігріву- немає
При цьому й за ним є грішок виходу в ефір не тільки під своїм ніком.


А этот ожидаемый більш адекватний працівник форуму, по-Вашему, получается, не має відношення до цих сторінок?

Логика лжеца 8)
Точнее тупого лжеца.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:06

  detroytred написав:А этот ожидаемый більш адекватний працівник форуму, по-Вашему, получается, не має відношення до цих сторінок?
Має
Тому турбуючись про своє місце праці- зітре останніх 20 сторінок і від гріха подалі забанить вас і мене на тиждень.
Мені - по барабану
Тому хто зітре - по барабану
А вам прийдеться під чужими ніками копійчину косити.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:14

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Дяде Саше доверяете?
Я не довіряю словам
Логіка проста
ДС як не як має відношення до цих сторінок , тому змушений буде підтверджувати інформацію що на цих сторінках засланих козачків пишучих для розігріву- немає
При цьому й за ним є грішок виходу в ефір не тільки під своїм ніком.

А мания величия не жмёт?
ДС у Вас уже под давлением и даже такой мелочи, как указать на связь мою с модерацией не может))
Все и вся против Вас.

Если бы у меня было хоть какое-то влияние на модераторов, я бы ещё при первых Ваших ругательствах о психушке, де*** и т.д. по нейтральным вопросам об экономике, попросил бы их Вас банить или заставить придерживаться правил форума.
Вам же форумчане бросали цитаты с набором Ваших ругательств в мой адрес!
И Вам, как с гуся вода...

Логику включайте, лжец.

З.Ы. Что же Вы делаете на ресурсе, который исключительно против Вас.
Не баня Вас за дичайшие оскорбления.

О как гавнецо из вас полезло, просто фонтаном бьёт.
Ещё и форумчанина Хоттаба в одном из постов упомянули. Хоттаб, как раз, с офицерской честью выполнил и выполняет свой воинский долг.
А лично вы, вполне себе обсуждаете с разными Волгарями ядерные удары по другим странам.
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:27

Будивельнык
Не тупите в логике.
У Вас модератор одновременно и меня опасается, как связанного с модерацией (и даже ДС кого-то опасается) и может сам принимать не выгодное для меня решение.

Вы по сути уже начали генерировать претензии к модераторам против Вас.
Уже и до них дошли.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:31

Песикот
Цитату, где я обсуждаю с Волгарем *ядерные удары по другим странам*.
Что там и как.
Вместо голословного г...
И добавки *смердения*, на которое жаловался будивельнык, на ветке.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:34

  sun9man написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Реально интересно!
1 Згідно твоїх переконань- я максимум буржуа, а тому до еліти не відношусь

Реально задовбала вже дискусія Детройта і Будівельника на тему "сам дурак".
Вже й перестав в цю гілку заглядувать. хоч раніше й цікавився.

Аналогично.
Сегодня после большого перерыва заглянул - и ушел
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:38

Старика
Тогда подскажите, как Вы бы реагировали на в плате за посты, консерве, протирателе штанов, связи с модераторством и т.д.

Как-будто мне нравится не по теме, а отбиваться от тупых и глупых обвинений.

Принимаю советы от всех.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:41

  detroytred написав:Песикот
Цитату, где я обсуждаю с Волгарем *ядерные удары по другим странам*.
Что там и как.
Вместо голословного г...
И добавки *смердения*, на которое жаловался будивельнык, на ветке.

Стали в третью позицию и изобразили целочку.
Амнезия ? Потеря памяти ? Уснули, проснулись и забыли что было вчера ? Для вас у меня плохие новости
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:42

Обтерлись бы и обсуждали тему.
Ушли бы. (Что я и сделал. Потом через ввремя вернулся. Спокойно было. Пока не полились опять от вылезшего будивельныка обвинения.)

Модераторам жаловаться?))) не мой стиль.

Делать-то что?
detroytred
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  #<1 ... 3610361136123613>
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