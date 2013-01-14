Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
yarg написав:Из-за чего кипеш ? Какой-то мужик писал статьи в интернете. сейчас он сказал что в некоторых статьях он врал. И что ? Это всех так шокировало ? Я же не говорю что половина журналистов либо врут либо чесно ошибаются. хотя какая там половина... 90 %
100% Иначе уволят мгновенно и работы не найдет. Или пойдет по стопам шария и иже с ним, будет зарабатывать блогами.
yarg написав:Из-за чего кипеш ? Какой-то мужик писал статьи в интернете. сейчас он сказал что в некоторых статьях он врал. И что ? Это всех так шокировало ? Я же не говорю что половина журналистов либо врут либо чесно ошибаются. хотя какая там половина... 90 %
100% Иначе уволят мгновенно и работы не найдет. Или пойдет по стопам шария и иже с ним, будет зарабатывать блогами.
шарий зарабатывает неплохо. уже даже не приходится ж*** неграм подставлять как раньше - хватает и блогов.
Как-будто мне нравится не по теме, а отбиваться от тупых и глупых обвинений.
Принимаю советы от всех.
Помнится, Вы писали с пол-года назад, что будете игнорировать навязчивого допысувача, но потом снова позволили втянуть себя. Режим игнора - чудесная штука. Главное удержаться от любопытства в первое время, чтобы не заглядывать в заблокированные сообщения.
vak Возможно Вы меня с кем-то спутали или я уже не помню из-за такого нагромождения. Но вроде моя позиция всегда была - давать ответ. Игнорировал лишь один раз ответ на вопрос со стороны форумчанина, объяснив почему так поступаю.
Совет Ваш принял к сведению. Использовать функцию игнор. Но он не в моём духе. Скорее попробую опять просто на время покинуть.
detroytred Я об этом. И, таки да, прямо Вы не высказывались о применении фильтра. Помнил, что по вопросу уже был диалог на тему с Вашим участием. Извините, что изложил не совсем точно в предыдущ.сообщении.