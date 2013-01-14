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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3611361236133614>
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:43

  detroytred написав:Старика
Тогда подскажите, как Вы бы реагировали на в плате за посты, консерве, протирателе штанов, связи с модераторством и т.д.

Как-будто мне нравится не по теме, а отбиваться от тупых и глупых обвинений.

Принимаю советы от всех.

Включен режим наивной девочки, которую все обижают. А ведь несколько постов назад было воиственное "банить несогласных" :)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:44

Песикот
Не уходит в сторону. Вместо голословия подтвердите, дайте цитаты обсуждения.

Чего проще?
Чем голословно лить ...
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:46

Песикот
Цитату о * воинственном банить несогласных*.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:50

Песикот
Я в ваших режимах девочек ещё и обиженных не разбираюсь, поэтому внятно сформулируйте, что не нравится в вопросах.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 20:16

  yarg написав:Из-за чего кипеш ? Какой-то мужик писал статьи в интернете. сейчас он сказал что в некоторых статьях он врал. И что ? Это всех так шокировало ? Я же не говорю что половина журналистов либо врут либо чесно ошибаются. хотя какая там половина... 90 %

100%
Иначе уволят мгновенно и работы не найдет.
Или пойдет по стопам шария и иже с ним, будет зарабатывать блогами.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 20:31

  Starikan написав:
  yarg написав:Из-за чего кипеш ? Какой-то мужик писал статьи в интернете. сейчас он сказал что в некоторых статьях он врал. И что ? Это всех так шокировало ? Я же не говорю что половина журналистов либо врут либо чесно ошибаются. хотя какая там половина... 90 %

100%
Иначе уволят мгновенно и работы не найдет.
Или пойдет по стопам шария и иже с ним, будет зарабатывать блогами.


шарий зарабатывает неплохо. уже даже не приходится ж*** неграм подставлять как раньше - хватает и блогов.
yarg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:12

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  pesikot написав:Ещё и форумчанина Хоттаба в одном из постов упомянули.


Ого. Не заходил черт те сколько, а тут живое общение идет)). Ничего не меняется.))
  pesikot написав:Хоттаб.. выполняет свой воинский долг.

Не, неправда. Я в отпуске.
Зима - наше все)).

  yarg написав:уже даже не приходится ж*** неграм подставлять как раньше

Я что-то прозевал.. Он что, заднеприводный?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:19

  detroytred написав:...

Как-будто мне нравится не по теме, а отбиваться от тупых и глупых обвинений.

Принимаю советы от всех.

Помнится, Вы писали с пол-года назад, что будете игнорировать навязчивого допысувача, но потом снова позволили втянуть себя.
Режим игнора - чудесная штука. Главное удержаться от любопытства в первое время, чтобы не заглядывать в заблокированные сообщения.
vak
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:33

vak
Возможно Вы меня с кем-то спутали или я уже не помню из-за такого нагромождения.
Но вроде моя позиция всегда была - давать ответ.
Игнорировал лишь один раз ответ на вопрос со стороны форумчанина, объяснив почему так поступаю.

Совет Ваш принял к сведению. Использовать функцию игнор.
Но он не в моём духе.
Скорее попробую опять просто на время покинуть.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 23:22

detroytred
Я об этом.
Зображення
И, таки да, прямо Вы не высказывались о применении фильтра. Помнил, что по вопросу уже был диалог на тему с Вашим участием. Извините, что изложил не совсем точно в предыдущ.сообщении.
vak
 
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