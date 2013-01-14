Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Старика Тогда подскажите, как Вы бы реагировали на в плате за посты, консерве, протирателе штанов, связи с модераторством и т.д. Как-будто мне нравится не по теме, а отбиваться от тупых и глупых обвинений. Принимаю советы от всех.
Совет обоим: взаимный игнор. У вас разные жизненные позиции, поэтому спорить бесполезно.
detroytred написав:Старика Тогда подскажите, как Вы бы реагировали на в плате за посты, консерве, протирателе штанов, связи с модераторством и т.д. Как-будто мне нравится не по теме, а отбиваться от тупых и глупых обвинений. Принимаю советы от всех.
Совет обоим: взаимный игнор. У вас разные жизненные позиции, поэтому спорить бесполезно.
Є одна проблема 1 Я спокійно можу не помічати повідомлень мого опонента, так як для мене вони не несуть смислового навантаження - його кредо це надути щоки і почати когось критикувати як директор школи (хоча його ніхто директором не визнає)- школяра( та й мій статус на цих сторінках на школяра не тягне) 2 Але у випадку коли мої повідомлення (навіть не звернуті в сторону цього набундюченого павіана на зарплаті ) обговорюються в стилі ти тупий, примітив і так далі - я деколи пропускаю , а деколи це виливається в срач
Звідси висновок Не життєві позиції різні - а мета існування на форумі різна В мене поділитись з навколишніми своїм бачення ситуації В мого опонента- розвести в три рази більший срач(в 90% одне моє викликає три його), після чого можна припустити або він саморзакоханий павіан , або дописувач на зарплаті.
ПС Просто для себе(якщо хочете) зробіть аналіз як все відбувається а - спочатку я щось напишу б - потім те що я написав , починає обговорюватись
Жодного разу не було навпаки- спочатку він , а я ним написане обговорював При цьому мої претензії що він підтримує ворога- ним же признаються. просто він не вважає того ж волгаря ворогом поки це не витаврують йому розпеченим залізом в нього на лобі.....
Старикан Взаимный -- зависит не только от одного. Поток претензий-обвинений (в форме грязи) генерируется в мою-то сторону. Смывать ее, мне кажется, полезно. Для себя.
Если же говорить о пользе споров-дискуссий для всех, то они будут - если обсуждаются поднятые вопросы, любые. Без перехода на личности. Тогда абсолютно нет причин для оскорблений, клеветы и т.п. Нет склок.
Но это если цель - обсуждение вопроса, проблемы, ситуации, мнения, позиций - хоть абсолютно противоположных. А не форумчан.
К переходу на личности прибегают от недостатка аргументов. С этим трудности у некоторых, им привычнее *да я ..., а ты...*. Форма же и виды претензийобвинений зависят от уровня культуры и порядочности))) Некоторым открыто клеветать, грубо оскорблять, как пива выпить. Ни рамок, ни понимания поступков.
Будивельнык Опять Ваша математика крайне ошибочна. Насчёт вывода по 1 к 3 сообщениям. Одно Ваше с грубыми оскорблениями или клеветой, ложью превышает хоть 1000 моих с опровержениями, объяснениями и т.д.
Категория качество Вам недоступна.. Суть явлений тоже. Порядочность и глубина мышления -- это качество.
У Вас же примитив, простейшая математика и форма явлений.
Будивельнык Вы опять лжете. О признании поддержки мною Волгаря.
При том, что это уже который раз. После того, как я Вам объяснил и показал: моё мнение выражало несогласие с Вашим (Вашими и др. ошибками) по конкретным сугубо узким моментам, а не согласие с волгаревским. И тем более поддержкой Волгаря.
Это примитивная манипуляция. И обобщение.
Поэтому Вы никогда не обосновываете, не даете цитат. А просто генерирует лживые претензии, обвинения.
Будивельнык *П... Жодного разу не було навпаки ...*
Могу ошибаться, так как не в этом смысл (потому что после Вашей клеветы и пр., считаю имею право в любой момент реагировать на Ваши мнения. Да и кроме того, в правилах нет никаких ограничений по очередности), но зачем далеко ходить: посмотрите на последний случай, кто первый -- стр. 3597.
И сами напишите ответ. Я в нем не уверен, могу ошибаться. Поэтому сами уточните и подскажите.
Як я люблю москалів і їх поплічників.самі собі могилку викопають - самі в неї ляжуть... Отже переходимо до любязно наданої сторінки і дивимось
detroytred написав:Для самых тупых будивешьных: обсуждался ОТВЕТ будивельныка на конкретный вопрос. ...
Ітак Перше- обговорює не будівельник- обговорюють відповіді будівельника
budivelnik написав:зрадофілам/тролеботам важко змиритись з двома речами Перша - як тільки вони верещать що високотехнологічне відсутнє - їм тикають в москальську пику приклади високотехнолоічного виробництва Друга - як тільки вони піднімають лемент про малі суми надходжень від продажу цієї високотехнологічної продукції - їм затикають морду 10 млрд доларів які щорічно пересилають на Батьківщину прості будівельники/няні/айтішники
Тому змиріться з тим , що Вас обложили. При чому червоні прапорці всюди і в ліфтах і в офісах і в бояришнику і в санкціях.... Тому пошвидше вибивайте остатки плотніцких/захарчеків і повертайтесь схиливши голову. Ми звичайно тисяч зо три посадимо років на 13 , ще тисяч з 5 отримають умовні терміни- а з іншими 3 млн ми спокійно буде жити без конфліктів...
Хтось може в цьому повідомленні знайти образу? Як на мене- тільки власні думки будівельника , але відповідь не забарилась і жодної власної думки опонента- тільки спроба образити
detroytred написав:Когда сел в лужу по конкретному вопросу по самые уши, то главное держать лицо -- объявить себя победителем, самым щырим, зачислить оппонента в стан врагов и приправить кучей глупостей. По будивельному)) ... Это же надо быть настолько упоротым)))
Будівельник мовчить , але опоненти не заспокоюються
yanyura написав:... Феерическая демагогия. ...
Тільки я бачу виключно обговорення мене і моїх досягнень?
detroytred написав:Вот опять будивельнык решил длиной померяться!)))) Ну цирк и всё тут)) .... Настоящий прапорщик. Из тех, которые в анектоде при встрече с ослом, заявившим, что он лошадь, на вопрос *а ты кто?*, оглянувшись, отвечают - офицер.
detroytred написав:yanyura Попробуйте всё же добиться от него конкретного ответа: на каком основании он обобщил и присвоил себе статус гарного хлопця (щирого), а другим тычет какую-то рашку, прапорци, боярышник, захаров и т,п.?
А вдруг случится чудо и вынырнет из угара и внятно конкретно ответит на простые вопросы)) Но шансов - ноль.
yanyura написав:detroytred Бесполезно. У него только 2 правила: 1. Будивельник всегда прав. 2. Если Будивельник неправ, значит оппонент ватник, кремлебот, зрадофил, тролебот и, само собой разумеется, "самозакоханий троль".
Если это не так, почему сбежали форумчане со всех его 18 персональных тем, а последний пост посетителя был "Вт 23 июн, 2015"?
detroytred написав:Та отож.
Но он тут сегодня что-то о серьёзных темах заявлял, с которыми нужно по-серьезному. Когда сам, проходя лёгкой рукой, не то что спорит на тему религии и тп, а практически, можно сказать, прямо обвиняет (точнее даже приписывает) госизмену, работу на агрессора, пособничество становлению террорганизаций и т.д. и т.п. (за что нужно *повернутися схиливши голову*).
Это уже не просто оскорбления или ошибки-глупость в дискуссиях о добавленной стоимости. Это проявление полного г... Прапорщика типа офицера и гражданина.
Дай такому власть (или допусти к ней) он свои .... будет уже реализовывать. Поэтому даже барыги при власти на порядок лучше, чем подобные ...
А тепер підсумуємо - Перше -ссилку на сторінку видав мій опонент Друге - на сторінці тільки два повідомлення не детройта і янюра Третє - на сторінці тільки одне повідомлення від мене , де ні детройт ні янюра прямо не згадується Четверте- у семи повідомлення від детройта і янюра- 95% повідомлень посвячені обговоренню того що сказав будівельник
Звідси мій висновок 1 Якби не моє одне - то два писаки не мали б про що написати сім 2 Навіть в моєму одному-немає жодної прямої згадки про писак ,зате в писак у їх семи немає жодного повідомлення де б вони а - не обговорювали мене б - тим чи іншим макаром пробували мене образити
Ну і що ще потрібно для доказу того що москалики (і їх прихлєбателі у вигляді детройта і янюра) самі собі яму викопають - самі в неї і зваляться.
Зря вы так о павианах - они намного человечнее, чем люди.
Прекрасное стихотворение А. Федотова (русский поэт XIX века):
"Охота" ... Никто, наверное, но знает, кто нынче больше уважает родителей в наш черствый век, скотина, или человек? Где чаще дети умирают, позвольте мне спросить у вас? Где жизнь семейству посвящают у них — ли, или здесь у нас? Я не видал нигде, чтоб утка на няньку бросила детей… А воспитание не шутка! Кокеток жён и матерей встречали, вы между дроздами? Чтоб разоряли так мужей как вы, мадемес? И между нами: ни волк, ни заяц, ей-же-ей, олени даже не носили таких рогов, как носим мы. Не я-с! Мужья, кого женили. Я от невест, как от чумы, я холостой… А вы видали, чтоб в ресторанах кулики всю ночь как гуси гоготали, и, расстегнувши сюртуки, плясали, пили, пели, ели, и спать ложились по утру, ползком добравшись до постели? Видали? Нет? Не по нутру им это, нет, им пьянство гадко, они честней, скромней живут. Слыхали вы, чтоб куропатка, когда все в городе уснут, на тройке в Самарканд летела? Ведь нет? А рябчик взятки брал? Какое волк обделал дело? А тетерев, кому он врал? Ну, разве дупель защищая, лисице мог посметь сказать: „Я суд народный презираю и мне на общество плевать…” Ведь это прямо невозможно! Ведь правда? Вы согласны? Да? Скажите, кто неосторожно из птиц, из дичи, господа, былое топчет, презирает? Родных полей, лесов не знает? Посмотрите -дергач и тот свое болото стережет. Заметьте, волк не грабить волка. А мы? — и в явь, и втихомолку всечасно, всячески, всегда… Ну, разве лгу я, господа? Оставим мрачные картины, ведь мы серьезного бежим. Ведь так-с? Что день, то именины, что день, то праздника хотим. Недаром в карты Русь играет и крики: "пас, без козырей" Россию нынче оглашают, как прежде крик лесных зверей. Медвежье ж, волчье, птичье племя живет без карт, живет в труде, они не убивают время… Пари держу, что вы нигде в лесу или в любом болоте таких курьезов не найдете, таких идей, таких газет, такие есть у нас! Их нет, там — нет! Шантажи, например, там редки. Их нету даже у лисиц. Кафе-шантаны, оперетки, и хоры сиплые девиц им даже вовсе неизвестны. Ну, и не тащат, не крадут. Живут скромненько, просто, честно. И сыты тем, что поклюют… Поверьте, если б мы учились — у них… Хоть даже у волков, у нас бы крахи не случились и тот… (кончается на „ов”). Ну тот, что, помните попался, на Невском не гулял бы он. Он бы далеко прогулялся. А тот чуть-чуть не осужден… Ну, этот, помните, устроил… Ага, знакомы? Он небось, домов бы здесь не строил, не толковал бы вкривь и вкось о правде, совести и чести, а пребывал бы в злачном месте. А та красавица… а те. Ну, вот, что мы по простоте везде любезно принимаем. Однако-ж, что-ж мы совершаем? Я говорю о том, о сем, о воре, плуте, казнокраде… А вы… скажите, Бога ради, а вы их знаете? И вы на них спокойно так глядите. Нет, звери — нет, не таковы… Там, что про них не говори, а у зверей — хорош — лизнёт, а нет — и шкуру обдерёт. Так вот-с… Ну разве хватит силы при этих чувствах убивать? Поверьте, так мне звери милы, так близки к сердцу… Целюсь, чтоб стрелять. Вдруг чувство… Ну, и пуделяю…
"Чем больше знаю я людей, чем больше жизнь я изучаю, тем больше я люблю зверей."