"Охота"

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Никто, наверное, но знает,

кто нынче больше уважает

родителей в наш черствый век,

скотина, или человек?

Где чаще дети умирают,

позвольте мне спросить у вас?

Где жизнь семейству посвящают

у них — ли, или здесь у нас?

Я не видал нигде, чтоб утка

на няньку бросила детей…

А воспитание не шутка!

Кокеток жён и матерей

встречали, вы между дроздами?

Чтоб разоряли так мужей

как вы, мадемес? И между нами:

ни волк, ни заяц, ей-же-ей,

олени даже не носили

таких рогов, как носим мы.

Не я-с! Мужья, кого женили.

Я от невест, как от чумы,

я холостой… А вы видали,

чтоб в ресторанах кулики

всю ночь как гуси гоготали,

и, расстегнувши сюртуки,

плясали, пили, пели, ели,

и спать ложились по утру,

ползком добравшись до постели?

Видали? Нет? Не по нутру

им это, нет, им пьянство гадко,

они честней, скромней живут.

Слыхали вы, чтоб куропатка,

когда все в городе уснут,

на тройке в Самарканд летела?

Ведь нет? А рябчик взятки брал?

Какое волк обделал дело?

А тетерев, кому он врал?

Ну, разве дупель защищая,

лисице мог посметь сказать:

„Я суд народный презираю

и мне на общество плевать…”

Ведь это прямо невозможно!

Ведь правда? Вы согласны? Да?

Скажите, кто неосторожно

из птиц, из дичи, господа,

былое топчет, презирает?

Родных полей, лесов не знает?

Посмотрите -дергач и тот

свое болото стережет.

Заметьте, волк не грабить волка.

А мы? — и в явь, и втихомолку

всечасно, всячески, всегда…

Ну, разве лгу я, господа?

Оставим мрачные картины,

ведь мы серьезного бежим.

Ведь так-с? Что день, то именины,

что день, то праздника хотим.

Недаром в карты Русь играет

и крики: "пас, без козырей"

Россию нынче оглашают,

как прежде крик лесных зверей.

Медвежье ж, волчье, птичье племя

живет без карт, живет в труде,

они не убивают время…

Пари держу, что вы нигде

в лесу или в любом болоте

таких курьезов не найдете,

таких идей, таких газет,

такие есть у нас! Их нет, там — нет!

Шантажи, например, там редки.

Их нету даже у лисиц.

Кафе-шантаны, оперетки,

и хоры сиплые девиц

им даже вовсе неизвестны.

Ну, и не тащат, не крадут.

Живут скромненько, просто, честно.

И сыты тем, что поклюют…

Поверьте, если б мы учились — у них…

Хоть даже у волков, у нас бы крахи не случились

и тот… (кончается на „ов”).

Ну тот, что, помните попался,

на Невском не гулял бы он.

Он бы далеко прогулялся.

А тот чуть-чуть не осужден…

Ну, этот, помните, устроил…

Ага, знакомы? Он небось,

домов бы здесь не строил,

не толковал бы вкривь и вкось

о правде, совести и чести,

а пребывал бы в злачном месте.

А та красавица… а те.

Ну, вот, что мы по простоте

везде любезно принимаем.

Однако-ж, что-ж мы совершаем?

Я говорю о том, о сем,

о воре, плуте, казнокраде…

А вы… скажите, Бога ради,

а вы их знаете? И вы

на них спокойно так глядите.

Нет, звери — нет, не таковы…

Там, что про них не говори,

а у зверей — хорош — лизнёт,

а нет — и шкуру обдерёт.

Так вот-с… Ну разве хватит силы

при этих чувствах убивать?

Поверьте, так мне звери милы,

так близки к сердцу… Целюсь, чтоб стрелять.

Вдруг чувство… Ну, и пуделяю…



"Чем больше знаю я людей,

чем больше жизнь я изучаю,

тем больше я люблю зверей."