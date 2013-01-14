Додано: Суб 30 гру, 2017 19:31

Ще в когось є питання по психологічному профілю моїх опонентів?

Варто мені запостити одне повідомлення - відразу їх так клинить , що вони вважають за свій священний обовязок розвінчати мою поведінку в своїх 3-7.

Я розумію , що як тільки їх куратор, бачить що їх як сраних котят тикають мордочками в педераційне гіменце-так відразу вони залишаються без преміальних, а тому зарплату отримують виключно за кількість...

При цьому

а - розуму розвінчати мої помилки одним своїм повідомленням- в них не вистарчає , їм обовязково потрібно кілька

б - розуму заткнутись після першого розвінчувального свого повідомлення- їм також не вистарчає (діти ж голодають без тридцяти срібляників)

в - розуму не підставлятись ( не писати три своїх на одне моє) щоб я не зміг їх звинувачувати в оплачуваному графоманстві- їм також не вистарчає.



І при чому тут я? Ці ж дурні і без мене собі яму викопають щоб в неї звалитись.



ПС

Зверніть увагу , в цьому повідомленні жодного разу не вказано до кого я це пишу, але все одно цим комусь розуму не вистарчить не розродитись наступними трьома повідомленнями в яких буде розвінчуватись коварний будівельник.

ППС

В принципі коли на одиницю моєї роботи мені вдавалось змушувати опонентів виконувати 3-7 одиниць - це мені подобалось , адже цим виходило що я в рази ефективніший...

Єдине що дивує- це позиція адміністрації , хтось постійно використовує ці сторінки заради власного его (в 3-7 разів більше ніж я) і при цьому не несе жодної нової смислової інформації - і при цьому адміністрація це не чистить.

Це викликає питання і роздуми як по кваліфікації так і по політиці цих сторінок

Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 30 гру, 2017 19:44, всього редагувалось 1 раз.

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