|
|
|
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 30 гру, 2017 18:34
budivelnik написав:
А тепер підсумуємо -
Перше -ссилку на сторінку видав мій опонент
Друге - на сторінці тільки два повідомлення не детройта і янюра
Третє - на сторінці тільки одне повідомлення від мене , де ні детройт ні янюра прямо не згадується
Четверте- у семи повідомлення від детройта і янюра- 95% повідомлень посвячені обговоренню того що сказав будівельник
Звідси мій висновок
Звидсы вывод простой: Вы очередной раз сманипулировали, не упомянув о предыдущей странице, где Вы назвали оппонента кремлеботом ( адо этого ... и других много чем и кем).
Вот цитата сразу предыдущего
сообщения:
budivelnik написав:
До кремлебота
yanyura написав: budivelnik написав:
ми нормально жили тільки в ті моменти коли педерація на нас не зазіхала.
Т.е. до 1654 года?
накінець дійшло , що педерація нас пробувала поработити все своє існування - і все одно в нас є своя держава.
То може пора примкнути до нації яка одна протистояла і православній навалі і римському окатоличуванню і турецькій мусульманизації сотні років і змогла вистояти?
В той час коли московія навіть не змогла створити своє власне імя і вкрала наше ?
Почему к Вам обращались так, да потому что (не говоря уже о старых Ваших выпадах), даже в этом обсуждении у Вас:
budivelnik написав:Деякі троле-клоуни
на цих сторінках , прикриваючись розумними термінами так і не вивчили що таке причина , а що таке наслідок.
Спеціально для тих хто любить дути щоки і вказувати
....
Конечно после этих Ваших и предыдущих Ваших же ..., нормальные люди между собой раскрывают всю глубину Вашей...
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 18854
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1131 раз.
- Подякували: 2598 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 гру, 2017 18:45
budivelnik написав:
ПСПросто для себе(якщо хочете) зробіть аналіз як все відбувається
а - спочатку я щось напишу
б - потім те що я написав , починає обговорюватись
Жодного разу не було навпаки- спочатку він , а я ним написане обговорював
При цьому мої претензії що він підтримує ворога- ним же признаються. просто він не вважає того ж волгаря ворогом поки це не витаврують йому розпеченим залізом в нього на лобі.....
стр. 3597 после моего возвращения на ветку, кто:
а - спочатку я щось напишу
б - потім те що я написав , починає обговорюватись.Смотрим:
идёт обсуждение, десятки страниц, потом стр. 3597 вдруг выход Будивельныка:
Добавлено: Вт 26 дек, 2017 13:48
budivelnik написав:
Нешановні всьо пропалісти
detroytred написав:
а через фирмы-пустышки миллионами) воруется
Звичайно ...
И этот будивельнык заикается об уважительном отношении к нему?!
Упрекает в менторском тоне.
Сам сходу заявляя своё неуважение.
Но главное иное:
в очередной раз тупо и нагло голословно солгал (сгенерировал очередную отсебятинную голословную лживую претензию-обвинение).
Лжец...
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 18854
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1131 раз.
- Подякували: 2598 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 гру, 2017 18:57
budivelnik написав:
ПС
Просто для себе(якщо хочете) зробіть аналіз як все відбувається
а - спочатку я щось напишу
б - потім те що я написав , починає обговорюватись
Жодного разу не було навпаки- спочатку він , а я ним написане обговорював
Есть и более свежий пример:
на ветке, где засел Волгарь, много страниц идёт нормальная контаргументация Волгарю.
Будивельнык отдельно, Детройт отдельно.Но тут, Будивельнык, Вы, выдернув мою цитату из другой темы, сам первый кидаетесь:В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Добавлено: Пт 29 дек, 2017 18:20
budivelnik написав: slavek написав:
для особенно тупых
detroytred написав:
Но Вы тупой...
Мені одному здається що Совкодрочер на пенсії і підбитий викладач плитки в туалеті льотного пту ТрепУголкін - працюють в одній фірмі, за одним столом,сидять на тому ж стільці і списують з одної методички?
За что естественно ловите ответку за свою тупость очередную:
detroytred написав:
Будивельнык
Нашли совпадение))
И сделали соответствующее тупое предположение, лишний раз ее подтвердив.
Кстати, Вы идею подали.
Я буду называть Вас ТупОй.
Вы по сути
использовали "Совпадение? Не думаю..."
Примитивную манипуляцию киселевщины.
З.Ы. Как видите соврали (голословно сгенерировали очередную ...)
Для этог достаточно было рассмотреть БЛИЖАЙШИЕ
пару случаев.
И ткнуть Вас цитатами-подтверждениями.
И на этом основании, а не голословии, в очередной раз показать, как Вы голословно генерируете претензии-обвинения.
Абсолютно не заботясь об аргументации.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 18854
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1131 раз.
- Подякували: 2598 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 гру, 2017 19:25
budivelnik написав: Starikan написав:
Совет обоим: взаимный игнор.
У вас разные жизненные позиции, поэтому спорить бесполезно.
Є одна проблема
1 Я спокійно можу не помічати повідомлень мого опонента
, так як для мене вони не несуть смислового навантаження - його кредо це надути щоки і почати когось критикувати як директор школи (хоча його ніхто директором не визнає)- школяра( та й мій статус на цих сторінках на школяра не тягне)
2 Але у випадку коли
мої повідомлення (навіть не звернуті в сторону цього набундюченого павіана на зарплаті ) обговорюються в стилі
ти тупий, примітив і так далі - я деколи пропускаю , а деколи це виливається в срач
Звідси висновок
Що Ви збрехали.
В очередной раз.
Я привёл Вам два случая из последних, когда навіть сообщения Ваши вообще не упоминались. Ни Вы, ни Ваши сообщения. Вообще.
Поэтому ещё раз для тупых:
делайте выводы. Генерируя голословные претензии-обвинения, имейте обоснования.
а не как базарная баба, а также баба с обвинениями о распятом мальчике, тупо выкрикивайте поток ругательств и обвинений.
Ничем Вы от них не отличаетесь.
З.Ы. случайно ошибаться могут все. Но когда на ошибке настаивают после привлечения к ней внимания и разъяснения -- это уже иная категория.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 18854
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1131 раз.
- Подякували: 2598 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 гру, 2017 19:31
Ще в когось є питання по психологічному профілю моїх опонентів?
Варто мені запостити одне повідомлення - відразу їх так клинить , що вони вважають за свій священний обовязок розвінчати мою поведінку в своїх 3-7.
Я розумію , що як тільки їх куратор, бачить що їх як сраних котят тикають мордочками в педераційне гіменце-так відразу вони залишаються без преміальних, а тому зарплату отримують виключно за кількість...
При цьому
а - розуму розвінчати мої помилки одним своїм повідомленням- в них не вистарчає , їм обовязково потрібно кілька
б - розуму заткнутись після першого розвінчувального свого повідомлення- їм також не вистарчає (діти ж голодають без тридцяти срібляників)
в - розуму не підставлятись ( не писати три своїх на одне моє) щоб я не зміг їх звинувачувати в оплачуваному графоманстві- їм також не вистарчає.
І при чому тут я? Ці ж дурні і без мене собі яму викопають щоб в неї звалитись.
ПС
Зверніть увагу , в цьому повідомленні жодного разу не вказано до кого я це пишу, але все одно цим комусь розуму не вистарчить не розродитись наступними трьома повідомленнями в яких буде розвінчуватись коварний будівельник.
ППС
В принципі коли на одиницю моєї роботи мені вдавалось змушувати опонентів виконувати 3-7 одиниць - це мені подобалось , адже цим виходило що я в рази ефективніший...
Єдине що дивує- це позиція адміністрації , хтось постійно використовує ці сторінки заради власного его (в 3-7 разів більше ніж я) і при цьому не несе жодної нової смислової інформації - і при цьому адміністрація це не чистить.
Це викликає питання і роздуми як по кваліфікації так і по політиці цих сторінок
Востаннє редагувалось budivelnik
в Суб 30 гру, 2017 19:44, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 18795
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 1722 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 гру, 2017 19:42
budivelnik написав:
Ще в когось є питання по психологічному профілю моїх опонентів?
Варто мені запостити одне повідомлення - відразу їх так клинить , що вони вважають за свій священний обовязок розвінчати мою поведінку в своїх 3-7.
Ваша математика о количестве постов, объемах, разах упоминания и т.д. --- глупа.
Важен смысл-суть.
ПС
Зверніть увагу , в цьому повідомленні жодного разу не вказано до кого я це пишу, але
Этим примитивным приёмом Вы хотите отгородиться от ответственности за написанное в адрес конкретных форумчан?
Это аналог --- "ихтамнет", зеленых человечков
Вы демонстрируете полный набор приемов рашкованов.
З.Ы. Когда ткнули носом в открытую прямую ложь, опять начал прятаться за патриотизмом.
И голословно лепить ярлыки врагов.
Примитивно и банально.
Как у гб-ков в совке и рашке.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 18854
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1131 раз.
- Подякували: 2598 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 гру, 2017 19:53
budivelnik написав:
Це викликає питання і роздуми як по кваліфікації так і по політиці цих сторінок
По кругу.
Опять генерите претензии налево и направо (теперь опять к модераторам и ресурсу).
Политика целого ресурса это уже не пустяк. Не побалачки.
Давайте прямиком в СБУ, минкультуры и т.д.
Пусть рассмотрят.
И когда Вас ткнут носом, что в сообщениях Детройта ничего нет против нашего государства и общества. наоборот в пользу. То может объяснят, что Вы спутали свою глупую тупую личную шерсть, с государством и обществом.
У Вас-глупца попросят обоснований Ваших убогой клеветы, лжи и нападок.
И Вы будете мычать: "я так вважаю и заявляю. этого разве недостаточно?"
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 18854
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1131 раз.
- Подякували: 2598 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 гру, 2017 20:01
budivelnik написав:
ПС
Зверніть увагу , в цьому повідомленні жодного разу не вказано до кого я це пишу
и нашивок тоже не было
Я Вам это "ихтамнет" в Вашем исполнении буду напоминать.
Вы всё-таки перешагнули предел тупости.
Чем больше пишите, тем сильнее проявляется.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 18854
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1131 раз.
- Подякували: 2598 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 гру, 2017 20:13
Не будемо насміхатись над хворою людиною ,яка чергових сім перлів тільки на цих сторінках видала на одне моє.
Радує- хвороба загострюється
Раніше було три до одного , зараз сім до одного
Якщо й далі піде такими темпами то й 10 до 1 не за горами.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 18795
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 1722 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 гру, 2017 20:18
budivelnik
Отдельным сообщением:
Я наверное всё же попробую пересилить себя и не реагировать на Вас и Ваши потоки.
Дна, судя по "ихтамнету", у Вас нет.
Разве что напоминать буду самые яркие Ваши проявления.
Если нужно, то в полном объёме с цитатами. Как положено подтверждать.
"Давай, до свидания!" (с)
ТупОй
З.Ы. У всех остальных прошу извинения за склоки. Виноват. Признаю, готов понести наказание. Но выбора особо не было. Защита - это святое. Нападает агрессор.
Начну со своего -- самозабаниваюсь.
Хороших обсуждений.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 18854
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1131 раз.
- Подякували: 2598 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Irina555
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|5
|12801
|
|
|183
|76939
|
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
|
|0
|4442
|
реклама
|