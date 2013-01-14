Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
А може мене ольгінці стратегічно обіграли , і просто знищують гілку ,адже за останніх 5 сторінок (50 повідомлень) №сторінки__3611___3612__3613__3614___3615 Дейтройт -__ 6_____6______4____5______8______29 з 50 =58% Будівельник-_4_____1______0____2______2_______9 з 50 =18% стандартно 1 до 3 pesikot___________2______1____0______0 Starikan__________1______1____1______0 vak_____________________2____0______0 yarg____________________1____0______0 Hotab___________________1____0______0 yanyura______________________2______0
Не тупите. Конечно это не уровень тупости а-ля "ихтамнеты", но тоже недалеко от него. поэтому приходится ответить на такой очередной хит.
Ольгинцы, которые постоянно тычут Вас в использовании рашкованских тупых методов и приёмов, а также со всех сторон раскрывают-подчёркивают массой постов насколько тупы эти рашкованские методы и Вы, лично их использующий; и т.д. и т.п. --- это очередное проявление Вашей глупости.
budivelnik написав:А може мене ольгінці стратегічно обіграли , і просто знищують гілку ,адже за останніх 5 сторінок (50 повідомлень) №сторінки__3611___3612__3613__3614___3615 Дейтройт -__ 6_____6______4____5______8______29 з 50 =58% Будівельник-_4_____1______0____2______2_______9 з 50 =18% стандартно 1 до 3 pesikot___________2______1____0______0 Starikan__________1______1____1______0 vak_____________________2____0______0 yarg____________________1____0______0 Hotab___________________1____0______0 yanyura______________________2______0
Не тупите. Конечно это не уровень тупости а-ля "ихтамнеты", но тоже недалеко от него. .... это очередное проявление Вашей глупости. А просто клеить ярлыки -- это банально Успехов в генерировании очередных тупостей
От цікаво А де в своєму повідомленні а - я називав чи припускав що мої опоненти тупі? б - чи можна вважати наклеюванням ярлика-використання слова тупий
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
vak написав:https://strana.ua/news/115143-krym-2014-hod-kak-ukrainskaja-vlast-sryvala-perehovry-s-aksenovym.html Это была провокация". Новинский рассказал, как сорвались переговоры Киева с Крымом в 2014 году
"Депутат уточнил, что об отделении полуострова 23-25 февраля - когда шли переговоры - речи не было"
дада. а медальки российские с датой "начала операции по освобождению Крыма от хахлов - 22 февраля"... А рассказы Гиркина и прочих "товарищей" , которых завезли в Крым с оружием еще в начале февраля... И это только начало. Все мемуары еще впереди.
vak написав:https://m.censor.net.ua/news/3042585/mid_ukrainy_trebuet_ot_kremlya_informatsiyu_o_zaderjanii_v_moskve_uchastnika_ato_negody "МИД Украины требует от Кремля информацию о задержании в Москве участника АТО Негоды" Поехал через "линию фронта" к ахрессору к сестре в Саратов.
1 Так є агресор чи у нас громадянська війна ? 2 еРефники заявляють що АТО це громадянська війна в Україні - то у випадку коли вони затримують українських громадян - чи можна вважати що цим вони де-факто підтверджують факт того що це не війна а агресія Росії проти України? 4 Чи Ви вважаєте що захарченко з ???плотніцким2 як собака хвостом вертять ерефними спецслужбами ? 5 Якби учасника АТО затримали в Луганську-Донецьку - то ви ще б могли зуби поскалити, а так...