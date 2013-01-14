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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3610361136123613
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 20:18

budivelnik
Отдельным сообщением:

Я наверное всё же попробую пересилить себя и не реагировать на Вас и Ваши потоки.
Дна, судя по "ихтамнету", у Вас нет.

Разве что напоминать буду самые яркие Ваши проявления.
Если нужно, то в полном объёме с цитатами. Как положено подтверждать.

"Давай, до свидания!" (с)
ТупОй :lol:

З.Ы. У всех остальных прошу извинения за склоки. Виноват. Признаю, готов понести наказание. Но выбора особо не было. Защита - это святое. Нападает агрессор.
Начну со своего -- самозабаниваюсь.

Хороших обсуждений.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 20:27

А може мене ольгінці стратегічно обіграли , і просто знищують гілку ,адже за останніх 5 сторінок (50 повідомлень)
№сторінки__3611___3612__3613__3614___3615
Дейтройт -__ 6_____6______4____5______8______29 з 50 =58%
Будівельник-_4_____1______0____2______2_______9 з 50 =18% стандартно 1 до 3 :D
pesikot___________2______1____0______0
Starikan__________1______1____1______0
vak_____________________2____0______0
yarg____________________1____0______0
Hotab___________________1____0______0
yanyura______________________2______0
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 20:57

  budivelnik написав:А може мене ольгінці

Не тупите.
Конечно это не уровень тупости а-ля "ихтамнеты", но тоже недалеко от него.
поэтому приходится ответить на такой очередной хит.

Ольгинцы, которые постоянно тычут Вас в использовании рашкованских тупых методов и приёмов, а также со всех сторон раскрывают-подчёркивают массой постов насколько тупы эти рашкованские методы и Вы, лично их использующий; и т.д. и т.п. --- это очередное проявление Вашей глупости.

А просто клеить ярлыки -- это банально.

Успехов в генерировании очередных тупостей :lol:
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 12:37

  detroytred написав:
  budivelnik написав:А може мене ольгінці стратегічно обіграли , і просто знищують гілку ,адже за останніх 5 сторінок (50 повідомлень)
№сторінки__3611___3612__3613__3614___3615
Дейтройт -__ 6_____6______4____5______8______29 з 50 =58%
Будівельник-_4_____1______0____2______2_______9 з 50 =18% стандартно 1 до 3 :D
pesikot___________2______1____0______0
Starikan__________1______1____1______0
vak_____________________2____0______0
yarg____________________1____0______0
Hotab___________________1____0______0
yanyura______________________2______0

Не тупите.
Конечно это не уровень тупости а-ля "ихтамнеты", но тоже недалеко от него.
.... это очередное проявление Вашей глупости.
А просто клеить ярлыки -- это банально
Успехов в генерировании очередных тупостей :lol:
От цікаво
А де в своєму повідомленні
а - я називав чи припускав що мої опоненти тупі?
б - чи можна вважати наклеюванням ярлика-використання слова тупий
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 16:12

Новорічне привітання з фронту!

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Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 12:17

https://strana.ua/news/115143-krym-2014 ... novym.html
Это была провокация". Новинский рассказал, как сорвались переговоры Киева с Крымом в 2014 году
vak
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 12:22

  vak написав:https://strana.ua/news/115143-krym-2014-hod-kak-ukrainskaja-vlast-sryvala-perehovry-s-aksenovym.html
Это была провокация". Новинский рассказал, как сорвались переговоры Киева с Крымом в 2014 году



"Депутат уточнил, что об отделении полуострова 23-25 февраля - когда шли переговоры - речи не было"

дада. а медальки российские с датой "начала операции по освобождению Крыма от хахлов - 22 февраля"... А рассказы Гиркина и прочих "товарищей" , которых завезли в Крым с оружием еще в начале февраля... И это только начало. Все мемуары еще впереди.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 17:16

https://m.censor.net.ua/news/3042585/mi ... ato_negody
"МИД Украины требует от Кремля информацию о задержании в Москве участника АТО Негоды"

Поехал через "линию фронта" к ахрессору к сестре в Саратов.
vak
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 17:49

  vak написав:https://m.censor.net.ua/news/3042585/mid_ukrainy_trebuet_ot_kremlya_informatsiyu_o_zaderjanii_v_moskve_uchastnika_ato_negody
"МИД Украины требует от Кремля информацию о задержании в Москве участника АТО Негоды"
Поехал через "линию фронта" к ахрессору к сестре в Саратов.
1 Так є агресор чи у нас громадянська війна ?
2 еРефники заявляють що АТО це громадянська війна в Україні - то у випадку коли вони затримують українських громадян - чи можна вважати що цим вони де-факто підтверджують факт того що це не війна а агресія Росії проти України?
4 Чи Ви вважаєте що захарченко з ???плотніцким2 як собака хвостом вертять ерефними спецслужбами ?
5 Якби учасника АТО затримали в Луганську-Донецьку - то ви ще б могли зуби поскалити, а так...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 19:44

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  yarg написав:дада. а медальки российские с датой "начала операции по освобождению Крыма от хахлов - 22 февраля"


Насправді медаль від 20 лютого, якраз в день наймасовіших розстрілів на майдані. Зображення
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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