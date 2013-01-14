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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3613361436153616
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 11:47

  sal написав:
  yarg написав:кроме подразделений Министерства обороны есть подразделения Министерства внутренних дел, СБУ и пограничников. У них свой учет.
Безусловно есть погибшие гражданские (те самые волонтеры) - но их было не сотни и даже не десятки за всю войну.

И кто всех этих активистов координировал? сами через фб списывались?..


определитесь - кого вы называете "активистами" ?
волонтеров ? об их деятельности масса информации.
местных партизан ? а зачем их координировать ? люди просто собирались в группы по несколько человек и резали дырявых. Правоохранительные органы не то что не координировали , а часто и не знали об этих людях.
или о каких активистах речь ? правом секторе ? у них свое руководство. насколько я понимаю - они на местном уровне координируют свои действия с армией , но не думаю что их реально больше чем пара сотен человек всего.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 11:50

  sal написав:
  yarg написав:не читал. Знаю что "цензор" - это место священное для днр. Они постоянно его вспоминают. Является ли оно каким-то "УКРОСМИ" - не знаю.

Ссылки на цензор.нет во многих цитатах порохоботов встречаются.
  yarg написав:Они свою деятельность активно освещали в интернете, там о каждом раненом страна неделю гудела.

  yarg написав:уверен что это будет блог какого-то волонтера


и что ?
волонтеры подробно освещали свою деятельность и писали много информации (очень часто неправдивой , искаженной и т.п.) о ситуации на фронте.
Вы их считаете этими самыми "УКРОСМИ" , которые вещали о пэрэмогах ? Я бы сказал наоборот - они в основном нагнетали панику. хотя я особо за ними не следил. не интересно.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 11:56

Re: кого

  yarg написав:люди просто собирались в группы по несколько человек и резали

Это называется - бандформирования.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 11:59

Re: укроСМИ. определитесь

  yarg написав:я спрошу что такое "УКРОСМИ" - уверен что это будет блог какого-то волонтера.
  yarg написав:Они свою деятельность активно освещали в интернете, там о каждом раненом страна неделю гудела.
  yarg написав:волонтеры подробно освещали свою деятельность и писали много информации (очень часто неправдивой , искаженной и т.п.) о ситуации на фронте.
  yarg написав:Вы их считаете этими самыми "УКРОСМИ" , которые вещали о пэрэмогах ? Я бы сказал наоборот - они в основном нагнетали панику. хотя я особо за ними не следил. не интересно.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 12:08

  sal написав:
  yarg написав:я спрошу что такое "УКРОСМИ" - уверен что это будет блог какого-то волонтера.
  yarg написав:Они свою деятельность активно освещали в интернете, там о каждом раненом страна неделю гудела.
  yarg написав:волонтеры подробно освещали свою деятельность и писали много информации (очень часто неправдивой , искаженной и т.п.) о ситуации на фронте.
  yarg написав:Вы их считаете этими самыми "УКРОСМИ" , которые вещали о пэрэмогах ? Я бы сказал наоборот - они в основном нагнетали панику. хотя я особо за ними не следил. не интересно.



И что ? что вы хотите сказать этими цитатами ?
Есть СМИ - канал 1+1 , Канал Интер , прочие.
Есть блоги , записи в фейсбуке каких-то людей с различной позицией , осведомленностью , возможно вообще это виртуальные персонажи...
Вы не делаете между ними разницы ? Если да - тогда я понимаю где вы гачитались о пэрэмогах. Видимо в анонимных коментариях к каким-то заметкам в Фейсбуке.
Но называть это "УКРОСМИ" - как-то натянуто. не ?
yarg
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:35

Re: укроСМИ, определитесь

  yarg написав:я особо за ними не следил. не интересно.
  yarg написав:Но называть это "УКРОСМИ" - как-то натянуто. не ?

А что интересно? или вы сами себе СМИ?..
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:42

  sal написав:
  yarg написав:люди просто собирались в группы по несколько человек и резали

Это называется - бандформирования.


с такой точки зрения и партизаны Ковпака - бандформирование.
что есть - то есть. Нелепо применять законы мирного времени в зоне АТО.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:46

  sal написав:
  yarg написав:я особо за ними не следил. не интересно.
  yarg написав:Но называть это "УКРОСМИ" - как-то натянуто. не ?

А что интересно? или вы сами себе СМИ?..


интересны многие вещи. но причем здесь мои интересы ?
я имел в виду что в виртуальном мире есть сотни людей (может тысячи) , которые писали на околовоенные темы. У меня нет ни времени ни желания разбиратся годами в их писанине. Волонтеры , мобилизованные , офицеры, просто свидетели со всех сторон... все что-то писали , комментировали.......
Еще раз повторю - если вы их называете "УКРОСМИ" - вопросов нет.

п.с. если я зарегистрирую в фейсбуке ник "умный москвич" и буду ругать путина - вы скажете "РОССМИ ругают путина" , или нет ? просто интересно ?
yarg
 
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