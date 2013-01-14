В сухом остатке: принятый сегодня официально признает Россию страной-агрессором, отменяет понятие АТО в пользу понятия "защита Украины" с целью сдерживания и отражения российской вооруженной агрессии и передает общее руководство от СБУ к Объединенному оперативному штабу. Руководит ВСУ и другими военными формированиями, которые привлекаются к отражению агрессии РФ, командующий объединенных сил. Его назначает президент по представлению начальника Генштаба. Факт окончательного вывода вооруженных формирований устанавливается главами Минобороны и МВД. Они подают представление президенту, который принимает соответствующее решение.



"Очень много полномочий дается президенту, которые выходят за пределы Конституции. А это невозможно. Там также очень много статей, которые вводят нормы военного или чрезвычайного положения без введения самого положения", - критикует его Виктор Чумак.



Военнослужащие и правоохранители, задействованные в отражении российской агрессии в Донецкой и Луганской областях, смогут применять оружие и спецсредства к правонарушителям, задерживать, проверять документы, вещи и автомобили граждан, временно ограничивать движение транспорта и пешеходов. Также они могут заходить в жилые помещения и на земельные участки граждан для выполнения заданий по отражению российской агрессии, использовать для этих целей автомобили граждан при их согласии.



Правозащитники обращают внимание на то, что так называемая третья зона безопасности, на которую все это распространится, будет динамической - ее границы сможет определять Генштаб. И жителей этой зоны смогут обыскивать и прослушивать без санкции суда.



Жителям оккупированных территорий тоже будет сложнее, говорят правозащитники: после вступления в силу закона им придется получать дополнительное разрешение. Вместе с тем, Украина решила признать документы, подтверждающие факт рождения и смерти человека и выданные органами оккупационных администраций РФ в ОРДЛО.



На Россию в законе возлагается ответственность за моральный и материальный ущерб, нанесенный государству Украина, органам власти, гражданам. "Это даст возможность нам в будущем судиться с Россией в разных международных судах", - считает Ирина Луценко. Судебный сбор для граждан, которые будут подавать иски к России - отменяется.



Одна из принятых поправок говорит о том, что Украина имеет право отражать агрессию России на всей своей территории, а не только на Донбассе или в Крыму.



Прямое упоминание минских соглашений в законопроект не попало. Это было одним из условий Народного фронта для принятия закона. "Вместо этого там есть ссылка на решение Совбеза ООН. Упоминание минского процесса как временного явления в постоянном законопроекте нелогично", - объяснил LIGA.net народный депутат от НФ Андрей Левус.



Но это не означает, что минским соглашениям нет места, говорят в АП. Закон написан так, чтобы "одни могли говорить, что минские соглашения в нем есть, а другие - что их там нет" . И использовать этот фактор по ситуации, в том числе и в переговорах с Западом.