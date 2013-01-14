Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Украина получит летальное оборонительное вооружение, о поставках которого администрация президента США приняла решение в конце прошлого года, бесплатно. Об этом в интервью РБК-Украина заявила посол США в Украине Мари Йованович.
Это к вопросу о волнениях местных лахтюков "зачем покупать оружие в США".
Для полного понимания - с той стороны мне пишут: "мы возьмем вашу скорую трофеем, после того, как отмоем ее от вашей же крови". Понял? То есть, им наша машина нужна, а то что мы тех же гражданских донецких возим, только на двадцать километров западнее, им пох.... У них тысячи таких "трофейных" машин - какие-то уже спизжены, какие-то ржавеют, но нет врачей и медицины. Але им на*** не нужна медицина - им нужна наша машина, нас убить, и чтобы не было медицины ни по какую сторону.
19yuriy91 И по сути рабская населения. И это в прифронтовой зоне. В Министерстве Юстиции сбушники с истерикой вспоминают 14 й шахту Россия - говорят бы.дло стонало "Путина" звало - интересно, а не одна б...ять не спросила кто же такое количество населения, трудолюбивого и старательного последним бы.длом принудительно делает? Каким образом там никогда не было Законов Государства Украина? Или иных близких к Государству? Каким образом целые города превращены в углекопские поселения, без Права Прав?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
В сухом остатке: принятый сегодня официально признает Россию страной-агрессором, отменяет понятие АТО в пользу понятия "защита Украины" с целью сдерживания и отражения российской вооруженной агрессии и передает общее руководство от СБУ к Объединенному оперативному штабу. Руководит ВСУ и другими военными формированиями, которые привлекаются к отражению агрессии РФ, командующий объединенных сил. Его назначает президент по представлению начальника Генштаба. Факт окончательного вывода вооруженных формирований устанавливается главами Минобороны и МВД. Они подают представление президенту, который принимает соответствующее решение.
"Очень много полномочий дается президенту, которые выходят за пределы Конституции. А это невозможно. Там также очень много статей, которые вводят нормы военного или чрезвычайного положения без введения самого положения", - критикует его Виктор Чумак.
Военнослужащие и правоохранители, задействованные в отражении российской агрессии в Донецкой и Луганской областях, смогут применять оружие и спецсредства к правонарушителям, задерживать, проверять документы, вещи и автомобили граждан, временно ограничивать движение транспорта и пешеходов. Также они могут заходить в жилые помещения и на земельные участки граждан для выполнения заданий по отражению российской агрессии, использовать для этих целей автомобили граждан при их согласии.
Правозащитники обращают внимание на то, что так называемая третья зона безопасности, на которую все это распространится, будет динамической - ее границы сможет определять Генштаб. И жителей этой зоны смогут обыскивать и прослушивать без санкции суда.
Жителям оккупированных территорий тоже будет сложнее, говорят правозащитники: после вступления в силу закона им придется получать дополнительное разрешение. Вместе с тем, Украина решила признать документы, подтверждающие факт рождения и смерти человека и выданные органами оккупационных администраций РФ в ОРДЛО.
На Россию в законе возлагается ответственность за моральный и материальный ущерб, нанесенный государству Украина, органам власти, гражданам. "Это даст возможность нам в будущем судиться с Россией в разных международных судах", - считает Ирина Луценко. Судебный сбор для граждан, которые будут подавать иски к России - отменяется.
Одна из принятых поправок говорит о том, что Украина имеет право отражать агрессию России на всей своей территории, а не только на Донбассе или в Крыму.
Прямое упоминание минских соглашений в законопроект не попало. Это было одним из условий Народного фронта для принятия закона. "Вместо этого там есть ссылка на решение Совбеза ООН. Упоминание минского процесса как временного явления в постоянном законопроекте нелогично", - объяснил LIGA.net народный депутат от НФ Андрей Левус.
Но это не означает, что минским соглашениям нет места, говорят в АП. Закон написан так, чтобы "одни могли говорить, что минские соглашения в нем есть, а другие - что их там нет". И использовать этот фактор по ситуации, в том числе и в переговорах с Западом.
Последнее, наверное, сделали правильно. С волками жить - по-волчьи выть, так сказать.
Kudrjavuy написав:19yuriy91 И по сути рабская населения. И это в прифронтовой зоне. В Министерстве Юстиции сбушники с истерикой вспоминают 14 й шахту Россия - говорят бы.дло стонало "Путина" звало - интересно, а не одна б...ять не спросила кто же такое количество населения, трудолюбивого и старательного последним бы.длом принудительно делает? Каким образом там никогда не было Законов Государства Украина? Или иных близких к Государству? Каким образом целые города превращены в углекопские поселения, без Права Прав?
Да, это так. такая "государственная политика" на протяжении полутора-двух десятков лет привела к плачевным результатам. Когда закрывались, а потом резались перспективные шахты, зачастую с современным на ту пору оборудованием, шахты, которые, были градообразующими предприятиями. А потом рядом росли копанки. Народ переводился в разряд бы-дла. Но народ тоже "молодец", ходил и исправно голосовал за тех, кто обрёк его на это. Ругая НАТО, условных "руховцев-свободовцев", "отстаивая" русский язык и не видя своих истинных врагов.
Kudrjavuy написав:19yuriy91 И по сути рабская населения. И это в прифронтовой зоне. В Министерстве Юстиции сбушники с истерикой вспоминают 14 й шахту Россия - говорят бы.дло стонало "Путина" звало - интересно, а не одна б...ять не спросила кто же такое количество населения, трудолюбивого и старательного последним бы.длом принудительно делает? Каким образом там никогда не было Законов Государства Украина? Или иных близких к Государству? Каким образом целые города превращены в углекопские поселения, без Права Прав?
Да, это так. такая "государственная политика" на протяжении полутора-двух десятков лет привела к плачевным результатам. Когда закрывались, а потом резались перспективные шахты, зачастую с современным на ту пору оборудованием, шахты, которые, были градообразующими предприятиями. А потом рядом росли копанки. Народ переводился в разряд бы-дла. Но народ тоже "молодец", ходил и исправно голосовал за тех, кто обрёк его на это. Ругая НАТО, условных "руховцев-свободовцев", "отстаивая" русский язык и не видя своих истинных врагов.
В связи с полным комплектом не гражданских предприятий - там действует ряд "подзаконных Актов", это когда само "население" ничего не решает - ими шо стадом принудительно керують и у них не существует по определению ни каких Прав "голосование" это чисто мыльная бульбашка, что бы отвлечь внимание рабов от суровой действительности, навязанной системным криминалом.
Вооруженное формирование «Восток» было создано весной 2014 года. Его возглавил бывший командир донецкого подразделения СБУ «Альфа» Александр Ходаковский. В СМИ разнится информация о том, кто находился в рядах «Востока». Сообщалось, что вначале батальон был укомплектован бывшими сотрудниками местных силовых структур, а также российскими «добровольцами», которые в основном были кавказскими выходцами из Осетии. Также есть информация о присутствии в «Востоке» чеченцев. Ходаковский сам это подтвердил в интервью российскому Forbes в июне 2015 года.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Пока оккупационные сми вещают о выдуманных победах недоразумений из трех букв, на шахте "Комсомолец Донбасса" продолжается эпопея в связи с указом захарченко-ко о запрете выезда холопов к Хунте. Ну то есть, шахтеров.
Как известно, холопы подземные, услышав о запрете на выезд к Хунте, начали ну очень быстро увольняться с шахты "Комсомолец Донбасса" - на рассчет подали более 60% сотрудников предприятия. В этом вся идея недореспублики заключается - абыпожрать называется.
Какая н*х идея республики? Какие виселицы и концлагеря? Кто там боится львовских негров-бандеровцев? Дешевая колбаса притупляет чувство страха. Именно колбаса, а не колбасный продукт со вкусом колбасы, способна заставить ватана пойти хоть по минному полю босиком, хоть по воде на руках. Напомню ватанутым шахтерам: вы предали свою страну именно за колбасу, которую собирались покупать при русских зарплатах и Украинских ценах на продукты питания. И не говорите, что это не так.
После того, как дело запахло керосином, на шахту "Комсомолец Донбасса" прибыл представитель ко-команданте захарченко и сказал, что можно не расписываться о добровольном невыезде холопам к Хунте. Почему же приехало никто от захарченко успокаивать холопов? Неужели оккупационные власти так беспокоятся о крепостных? Ответ прост, как то, что москва сгорит - если шахтеры уволятся, то шахта работать не будет и бабло воровать будет проблематичнее. Все просто, никаких скреп, идей и заботы о холопах, только бизнес и ничего личного.
Шахтеры не особо поверили представителю оккупационной адмистрации. В Киеве конечно американцы, во Львове вешают за русский язык, в Мариуполе концлагерь, но ... Но колбаса, су*а - это всегда колбаса. Шахтерам сказали, мол кто хочет подписывать бумаги о добровольном невыезде - подписывайте, кто не хочет - ну и не надо, ничего страшного.
У ватанутых шахтеров теперь диллема всей жизни: быть дынырийнутым и верным недоразумению из трех букв или быть ненадежным работником, который ездит к врагу, ну то есть к Хунте. В этом кровопролитном бою Колбаса уделала ыдею дыныры в одни ворота , ибо добровольных де*** [тех, которые отказались от колбасы и вкусняшек], оказалось из шахтеров не более 5% и общей численности работников шахты "Комсомолец Донбасса ".
Но у страха глаза велики: после того,как представитель маршала захарченко-ко-ко приехал и типа успокоил холопов, среди крепостных прошел слух: мол, можно и не подписывать конечно бумаги о добровольном невыезде к Хунте, но тогда придется перед выездом писать объянительную бумагу православному оккупационному нквд о причинах возможного посещения территории Хунты устно объяснять нахуа тебе видеть не оккупированую часть Украины перед дефолтом и замерзанием. Если ответ положительный будет от православного гестапо - поедешь за колбасой к Хунте, если ответ отрицательный - велкам ту духовный подвал.
Хотели в ссср? Жрите. Напомните мне, совкодрочеры, на сколько просто было выехать обычному человеку за пределы ссср? Сколько специальных де*** комиссий он проходил перед выездом к буржуям?
Не слышу.
Мораль: нет никаких ни дыныры, ни лыныры. Есть стремление к халявной жратве и халявным деньгам. Но за все в этой жизни нужно платить. Передаю привет ватанутым шахтеро-холопам "Комсомольца Донбасса" из оккупированого рф Донецка. Жрите русский мир и не обляпайтесь.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.