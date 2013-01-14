Додано: Нед 21 січ, 2018 18:27

Пока оккупационные сми вещают о выдуманных победах недоразумений из трех букв, на шахте "Комсомолец Донбасса" продолжается эпопея в связи с указом захарченко-ко о запрете выезда холопов к Хунте. Ну то есть, шахтеров.



Как известно, холопы подземные, услышав о запрете на выезд к Хунте, начали ну очень быстро увольняться с шахты "Комсомолец Донбасса" - на рассчет подали более 60% сотрудников предприятия. В этом вся идея недореспублики заключается - абыпожрать называется.



Какая н*х идея республики? Какие виселицы и концлагеря? Кто там боится львовских негров-бандеровцев? Дешевая колбаса притупляет чувство страха. Именно колбаса, а не колбасный продукт со вкусом колбасы, способна заставить ватана пойти хоть по минному полю босиком, хоть по воде на руках. Напомню ватанутым шахтерам: вы предали свою страну именно за колбасу, которую собирались покупать при русских зарплатах и Украинских ценах на продукты питания. И не говорите, что это не так.



После того, как дело запахло керосином, на шахту "Комсомолец Донбасса" прибыл представитель ко-команданте захарченко и сказал, что можно не расписываться о добровольном невыезде холопам к Хунте. Почему же приехало никто от захарченко успокаивать холопов? Неужели оккупационные власти так беспокоятся о крепостных? Ответ прост, как то, что москва сгорит - если шахтеры уволятся, то шахта работать не будет и бабло воровать будет проблематичнее. Все просто, никаких скреп, идей и заботы о холопах, только бизнес и ничего личного.



Шахтеры не особо поверили представителю оккупационной адмистрации. В Киеве конечно американцы, во Львове вешают за русский язык, в Мариуполе концлагерь, но ... Но колбаса, су*а - это всегда колбаса. Шахтерам сказали, мол кто хочет подписывать бумаги о добровольном невыезде - подписывайте, кто не хочет - ну и не надо, ничего страшного.



У ватанутых шахтеров теперь диллема всей жизни: быть дынырийнутым и верным недоразумению из трех букв или быть ненадежным работником, который ездит к врагу, ну то есть к Хунте. В этом кровопролитном бою Колбаса уделала ыдею дыныры в одни ворота , ибо добровольных де*** [тех, которые отказались от колбасы и вкусняшек], оказалось из шахтеров не более 5% и общей численности работников шахты "Комсомолец Донбасса ".



Но у страха глаза велики: после того,как представитель маршала захарченко-ко-ко приехал и типа успокоил холопов, среди крепостных прошел слух: мол, можно и не подписывать конечно бумаги о добровольном невыезде к Хунте, но тогда придется перед выездом писать объянительную бумагу православному оккупационному нквд о причинах возможного посещения территории Хунты устно объяснять нахуа тебе видеть не оккупированую часть Украины перед дефолтом и замерзанием. Если ответ положительный будет от православного гестапо - поедешь за колбасой к Хунте, если ответ отрицательный - велкам ту духовный подвал.



Хотели в ссср? Жрите. Напомните мне, совкодрочеры, на сколько просто было выехать обычному человеку за пределы ссср? Сколько специальных де*** комиссий он проходил перед выездом к буржуям?



Не слышу.



Мораль: нет никаких ни дыныры, ни лыныры. Есть стремление к халявной жратве и халявным деньгам. Но за все в этой жизни нужно платить. Передаю привет ватанутым шахтеро-холопам "Комсомольца Донбасса" из оккупированого рф Донецка. Жрите русский мир и не обляпайтесь.

Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.