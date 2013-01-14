RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3615361636173618
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 09:57

с 33 мин.
Особое мнение / Валерий Соловей
https://www.youtube.com/watch?v=ZAoLsYGBgms
19yuriy91
 
Повідомлень: 1075
З нами з: 15.09.12
Подякував: 98 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 12:07

Юрий91
Особенно понравилась фраза - смотря как интерпретировать.

Границы интерпретации всего и вся ныне настолько расширились, что уровень анекдота *летаем, але низенько-низенько* стал нормой.

Реформы идут (але потехеньку), благополучие растёт (але потехеньку), це перемога (але маленька), досягли (але небагато), всi нас пiдтримують (але трохи) и т.д. и т.п.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19063
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1140 раз.
Подякували: 2661 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 13:05

  detroytred написав:Юрий91
Особенно понравилась фраза - смотря как интерпретировать.

Границы интерпретации всего и вся ныне настолько расширились, что уровень анекдота *летаем, але низенько-низенько* стал нормой.

Реформы идут (але потехеньку), благополучие растёт (але потехеньку), це перемога (але маленька), досягли (але небагато), всi нас пiдтримують (але трохи) и т.д. и т.п.

Зачастую и просто имитацию выдавать за действие, причём преподносить, как нечто выдающееся.))))
19yuriy91
 
Повідомлень: 1075
З нами з: 15.09.12
Подякував: 98 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 14:29

  detroytred написав:благополучие растёт (але потехеньку)

не смешите людей, а о росте поговорим когда хотя бы достигнем жизненного уровня 2013...
Тракторист
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 3142
З нами з: 06.08.08
Подякував: 154 раз.
Подякували: 478 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 15:10

Тракторист

«Люди реально почали отримувати на руки збільшену заробітну плату. І це видно не лише по сухих показниках Держстату, а це видно і по пожвавленню купівельної спроможності наших громадян. І якщо ми говоримо, що за перший квартал ми відчули зростання економіки практично на 2,5% – це прекрасний показник того, що економіка України оживає за рахунок збільшення внутрішнього попиту. А внутрішній попит якраз зростає за рахунок добробуту населення», – каже Розенко.


Добробут росте.
Але як, то вже інше питання.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19063
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1140 раз.
Подякували: 2661 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 20:40

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

https://youtu.be/lDRwd9aOi6I?t=1212

Оговорка Порошенка:
Президент заявил, что украинскую землю топчет сапог украинского оккупанта

Совсем, как Янукович, глюпый.
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
Повідомлень: 1369
З нами з: 08.10.15
Подякував: 351 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 20:42

Душити Пуйла - святе і богоугодне діло!

Мы говорим о внешнем давлении, но внутренние условия еще не созрели.

Конечно, окружение Путина будет готово его "слить", чтобы избавиться от всех этих проблем. Но есть и политические факторы и целый ряд вопросов. Например, кто будет наследовать власть, как будет происходить смена власти, как будет реагировать народ, какую позицию займет армия и ФСБ… Все это пока не ясно, и все это решается все-таки не непосредственно американцами. Американцы на эти процессы не влияют.

Поэтому на этих выборах – нет.

Что будет происходить дальше, судить пока сложно. В том, что экономическая ситуация в России будет ухудшаться, нет никаких сомнений. Понятно, что деньги олигархов в основном работали на Западе, но возможности свободного перемещения капиталов в Россию и из России будут ограничены, и это неизбежно скажется на экономической ситуации в стране в целом. В Россию не будет инвестиций – мало кто решится направлять сюда хоть копейку.


Ну и последнее. Когда санкционная политика начинается, она редко когда останавливается. Возможно, в финале мы увидим ресурсное эмбарго – в России будет запрещено покупать нефть и газ, и последует отключение России от системы SWIFT.

Если российская власть будет сопротивляться и продолжит свою деятельность, то тогда следующим шагом будут не новые списки, а действия другого характера – блокирующие экономику. Если Россия не отреагирует должным образом, если не прекратит делать то, за что ее наказывают.

Скорее всего, через какое-то время подобные действия будут продублированы и европейским сообществом.

Тогда можно будет говорить о том, что дни режима сочтены. Все будет исчерпано. Тогда все произойдет просто обвально. Уже сейчас полностью израсходован Резервный фонд. Экономическое положение ухудшается – это показывают цифры, которые публикует Министерство экономики. Еще большее ухудшение будет уже катастрофическим.

Вопрос в том, перекинется ли мостик к политическим переменам, к отстранению от власти. Этого я сказать не могу. Но исторический опыт показывает, что такое происходит, и поэтому я не могу исключать и такого развития ситуации.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 24611
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1391 раз.
Подякували: 1847 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 23:24

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Козак-характерник написав:Тогда можно будет говорить о том, что дни режима сочтены. Все будет исчерпано. Тогда все произойдет просто обвально. Уже сейчас полностью израсходован Резервный фонд. Экономическое положение ухудшается – это показывают цифры, которые публикует Министерство экономики. Еще большее ухудшение будет уже катастрофическим.

Вопрос в том, перекинется ли мостик к политическим переменам, к отстранению от власти. Этого я сказать не могу. Но исторический опыт показывает, что такое происходит, и поэтому я не могу исключать и такого развития ситуации.


власть у них может поменяться как на более либеральную, так и на более жесткую по отношению к Украине. к тому же запас жирка . поэтому я бы сильно не уповал.
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1651
З нами з: 20.04.16
Подякував: 73 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 23:56

  19yuriy91 написав:Хорошо сказано
" Еліта це не ті, хто звинувачує суспільство у тому, що воно погане, це ті, хто бере відповідальність на себе покращити його.

Еліта це ті, хто вірить у власну здатність поширювати ідеали і поширює їх через довіру між собою (через особисту відповідальність життям за дотримання принципів), а потім поширює і всередині суспільства."

http://blogs.pravda.com.ua/authors/dats ... bc4d5f7f6/


Достаточно странная точка зрения.

Наприклад я тренер, який хоче покращити рівень молодого гравця у футбол.
Якщо я покажу йому "ось Мессі та Роналду - це ідеальні гравці сучасного футболу, грай як вони", то це йому мало допоможе.
Якщо я скажу - в тебе виходить майже все досить добре, але ти погано вибираєш позицію на стандартах, подивись записи минулих матчів, проаналізуй та зверни на це увагу - це дасть набагато більше користі.
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1651
З нами з: 20.04.16
Подякував: 73 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 00:42

  19yuriy91 написав:Хорошо сказано
" Еліта це не ті, хто звинувачує суспільство у тому, що воно погане, це ті, хто бере відповідальність на себе покращити його.

Еліта це ті, хто вірить у власну здатність поширювати ідеали і поширює їх через довіру між собою (через особисту відповідальність життям за дотримання принципів), а потім поширює і всередині суспільства."

http://blogs.pravda.com.ua/authors/dats ... bc4d5f7f6/

К огромному сожалению, не смотря на личное знакомства с большинством - могу с особой откровенность Признаться: "Элиты" не осталось! Остался откровенный криминал, что без страха за своё самосохранение потрошит всё живое - извлекая из этого реальные деньги.

Остались одни "приватизаторы".
И чем раньше Украина от их избавиться, тем больше шансов выжить, на земле своих Предков, оставшемуся населению.

Официально и Подтверждено в ЕСПЧ за словами "Украинский", "представители власти Украины", "Решения украинских судов" и т.д. стоит полный обман от криминала(Справа "Бурмич та інші проти України") - от откровенной гопоты во власти.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5329
З нами з: 20.09.12
Подякував: 565 раз.
Подякували: 743 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3615361636173618
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 12886
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 77183
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 4492
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.