Особое мнение / Валерий Соловей
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 22 січ, 2018 09:57
с 33 мин.
Особое мнение / Валерий Соловей
Додано: Пон 22 січ, 2018 12:07
Юрий91
Особенно понравилась фраза - смотря как интерпретировать.
Границы интерпретации всего и вся ныне настолько расширились, что уровень анекдота *летаем, але низенько-низенько* стал нормой.
Реформы идут (але потехеньку), благополучие растёт (але потехеньку), це перемога (але маленька), досягли (але небагато), всi нас пiдтримують (але трохи) и т.д. и т.п.
Додано: Пон 22 січ, 2018 13:05
Зачастую и просто имитацию выдавать за действие, причём преподносить, как нечто выдающееся.))))
Додано: Пон 22 січ, 2018 14:29
Додано: Пон 22 січ, 2018 15:10
Тракторист
Добробут росте.
Але як, то вже інше питання.
Додано: Пон 22 січ, 2018 20:40
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Оговорка Порошенка:
Президент заявил, что украинскую землю топчет сапог украинского оккупанта
Совсем, как Янукович, глюпый.
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
Додано: Пон 22 січ, 2018 20:42
Душити Пуйла - святе і богоугодне діло!
Мы говорим о внешнем давлении, но внутренние условия еще не созрели.
Конечно, окружение Путина будет готово его "слить", чтобы избавиться от всех этих проблем. Но есть и политические факторы и целый ряд вопросов. Например, кто будет наследовать власть, как будет происходить смена власти, как будет реагировать народ, какую позицию займет армия и ФСБ… Все это пока не ясно, и все это решается все-таки не непосредственно американцами. Американцы на эти процессы не влияют.
Поэтому на этих выборах – нет.
Что будет происходить дальше, судить пока сложно. В том, что экономическая ситуация в России будет ухудшаться, нет никаких сомнений. Понятно, что деньги олигархов в основном работали на Западе, но возможности свободного перемещения капиталов в Россию и из России будут ограничены, и это неизбежно скажется на экономической ситуации в стране в целом. В Россию не будет инвестиций – мало кто решится направлять сюда хоть копейку.
Ну и последнее. Когда санкционная политика начинается, она редко когда останавливается. Возможно, в финале мы увидим ресурсное эмбарго – в России будет запрещено покупать нефть и газ, и последует отключение России от системы SWIFT.
Если российская власть будет сопротивляться и продолжит свою деятельность, то тогда следующим шагом будут не новые списки, а действия другого характера – блокирующие экономику. Если Россия не отреагирует должным образом, если не прекратит делать то, за что ее наказывают.
Скорее всего, через какое-то время подобные действия будут продублированы и европейским сообществом.
Тогда можно будет говорить о том, что дни режима сочтены. Все будет исчерпано. Тогда все произойдет просто обвально. Уже сейчас полностью израсходован Резервный фонд. Экономическое положение ухудшается – это показывают цифры, которые публикует Министерство экономики. Еще большее ухудшение будет уже катастрофическим.
Вопрос в том, перекинется ли мостик к политическим переменам, к отстранению от власти. Этого я сказать не могу. Но исторический опыт показывает, что такое происходит, и поэтому я не могу исключать и такого развития ситуации.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Пон 22 січ, 2018 23:24
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
власть у них может поменяться как на более либеральную, так и на более жесткую по отношению к Украине. к тому же запас жирка . поэтому я бы сильно не уповал.
Додано: Пон 22 січ, 2018 23:56
Достаточно странная точка зрения.
Наприклад я тренер, який хоче покращити рівень молодого гравця у футбол.
Якщо я покажу йому "ось Мессі та Роналду - це ідеальні гравці сучасного футболу, грай як вони", то це йому мало допоможе.
Якщо я скажу - в тебе виходить майже все досить добре, але ти погано вибираєш позицію на стандартах, подивись записи минулих матчів, проаналізуй та зверни на це увагу - це дасть набагато більше користі.
Додано: Вів 23 січ, 2018 00:42
К огромному сожалению, не смотря на личное знакомства с большинством - могу с особой откровенность Признаться: "Элиты" не осталось! Остался откровенный криминал, что без страха за своё самосохранение потрошит всё живое - извлекая из этого реальные деньги.
Остались одни "приватизаторы".
И чем раньше Украина от их избавиться, тем больше шансов выжить, на земле своих Предков, оставшемуся населению.
Официально и Подтверждено в ЕСПЧ за словами "Украинский", "представители власти Украины", "Решения украинских судов" и т.д. стоит полный обман от криминала(Справа "Бурмич та інші проти України") - от откровенной гопоты во власти.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
реклама
|