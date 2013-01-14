Додано: Пон 22 січ, 2018 20:42

Мы говорим о внешнем давлении, но внутренние условия еще не созрели.



Конечно, окружение Путина будет готово его "слить", чтобы избавиться от всех этих проблем. Но есть и политические факторы и целый ряд вопросов. Например, кто будет наследовать власть, как будет происходить смена власти, как будет реагировать народ, какую позицию займет армия и ФСБ… Все это пока не ясно, и все это решается все-таки не непосредственно американцами. Американцы на эти процессы не влияют.



Поэтому на этих выборах – нет.



Что будет происходить дальше, судить пока сложно. В том, что экономическая ситуация в России будет ухудшаться, нет никаких сомнений. Понятно, что деньги олигархов в основном работали на Западе, но возможности свободного перемещения капиталов в Россию и из России будут ограничены, и это неизбежно скажется на экономической ситуации в стране в целом. В Россию не будет инвестиций – мало кто решится направлять сюда хоть копейку.





Ну и последнее. Когда санкционная политика начинается, она редко когда останавливается. Возможно, в финале мы увидим ресурсное эмбарго – в России будет запрещено покупать нефть и газ, и последует отключение России от системы SWIFT.



Если российская власть будет сопротивляться и продолжит свою деятельность, то тогда следующим шагом будут не новые списки, а действия другого характера – блокирующие экономику. Если Россия не отреагирует должным образом, если не прекратит делать то, за что ее наказывают.



Скорее всего, через какое-то время подобные действия будут продублированы и европейским сообществом.



Тогда можно будет говорить о том, что дни режима сочтены. Все будет исчерпано. Тогда все произойдет просто обвально. Уже сейчас полностью израсходован Резервный фонд. Экономическое положение ухудшается – это показывают цифры, которые публикует Министерство экономики. Еще большее ухудшение будет уже катастрофическим.



Вопрос в том, перекинется ли мостик к политическим переменам, к отстранению от власти. Этого я сказать не могу. Но исторический опыт показывает, что такое происходит, и поэтому я не могу исключать и такого развития ситуации.

Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.