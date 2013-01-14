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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3617361836193620
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 14:20

  budivelnik написав:
  yanyura написав:Вы бы сперва саму статью прочитали, прежде чем делать выводы и обвинять Самопомощь:
1 І чим відрізняється 138 фракції-123 за
від 25 фракції-22 за?
відсоток проголосувавших , що в перших , що в других практично однаковий
123/138=89,13% за ,76/81=93,83% за, 22/25=88% за
2 Ви згадайте як йшло просування закону і хто його просував, а хто тормозив
Владні БПП+НФ - просували
Самопоміч+Свобода+Оппоблок - тормозили
Те що кожен тормозив з своєю аргументацією - суті не міняє.

Вы из какого года пишете? Откуда взялась фракция "Свобода" в ВР?

Для повышения вашего кругозора:
Депутатські фракції і групи VIII скликання

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_fractions

Если по БПП и Самопомощи
відсоток проголосувавших , що в перших , що в других практично однаковий

то как можно утверждать, что
Закон блокувала так звана опозиція у вигляді Самопоміч+оппоблок

:?:
Вы или трусы оденьте, или крестик снимите (с)

Блокировал Оппоблок - 0/43, но не Самопомощь - 22/25.

Кто и что говорил до принятия, ерунда. Главное - как голосовали.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 14:25

  yanyura написав:Кто и что говорил до принятия, ерунда. Главное - как голосовали.
1 Фракції Свободи- в парламенті немає , депутати від Свободи-є
2 Якщо дурниця що робили до - то чого ж Ви владу звинувачуєте?Влада внесла закон і проголосувала
Владні фракції проголосували навіть в процентному відношенні краще ніж Самопоміч ( я вже мовчу про Батьківщину)
3 Самопоміч двічі блокувала спроби прийняття цього закону - що для мене=тормозила+блокувала
Те що деяким лідерам Самопомочі влада походила по мозолям+виборці пообіцяли повідривати фаберже і під цим тиском фракція проголосувала так як від неї вимагали раніше- не робить Самопоміч прогресивною в цьому питанні.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 15:11

И того, под шумок ворьё продолжает свою легализацию на территории Украины:
http://expres.ua/news/2018/01/23/281480 ... agachennya
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 15:21

  budivelnik написав:
  yanyura написав:Кто и что говорил до принятия, ерунда. Главное - как голосовали.
1 Фракції Свободи- в парламенті немає , депутати від Свободи-є
2 Якщо дурниця що робили до - то чого ж Ви владу звинувачуєте?Влада внесла закон і проголосувала
Владні фракції проголосували навіть в процентному відношенні краще ніж Самопоміч ( я вже мовчу про Батьківщину)
3 Самопоміч двічі блокувала спроби прийняття цього закону - що для мене=тормозила+блокувала
Те що деяким лідерам Самопомочі влада походила по мозолям+виборці пообіцяли повідривати фаберже і під цим тиском фракція проголосувала так як від неї вимагали раніше- не робить Самопоміч прогресивною в цьому питанні.

1. То, что в ВР есть бывшие члены ПР (в т. ч. бывшие нардепы от этой партии):
Денисенко Анатолій Петрович
Деркач Андрій Леонідович
Клюєв Сергій Петрович
Матвійчук Едуард Леонідович
Мураєв Євгеній Володимирович
Онищенко Олександр Романович

не говорит о том, что в ВР есть фракция ПР.

2. Влада внесла закон и заставила фракции голосовать за него под давлением США - читайте внимательно, по буквам саму статью. 4 года (2014-2017) были уговариваня - закон не принимался, надавили - приняли (в т.ч. прямой шантаж Тимошенко, об этом в той же статье).

Две ваши цитаты:
І чим відрізняється 138 фракції-123 за
від 25 фракції-22 за?
відсоток проголосувавших , що в перших , що в других практично однаковий
123/138=89,13% за ,76/81=93,83% за, 22/25=88% за

Владні фракції проголосували навіть в процентному відношенні краще ніж Самопоміч


3. Еще раз - читайте внимательно статью и по буквам. Тогда вы, может быть, наконец-то поймете, почему блокировала Самопомощь (там есть) и почему она все равно проголосовала "за".
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 16:55

  yanyura написав:Резюмирую и я:
несмотря на настойчивые требования Запада.
...
К началу октября, под давлением Запада, минимальный пакет голосов вроде набирался.
...
Вашингтон четко дал понять, что закон нужен и позволит США "войти в процесс".



И почему-то давление Запада и понимание от США трансформируются в:
  yanyura написав:2. Влада внесла закон и заставила фракции голосовать за него под давлением США
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 17:27

  yanyura написав:почему блокировала Самопомощь
1 Я думаю що краще від Вас знаю хто такий Андрій Іванович і на чому і як він заробляє
І хоча він не найгірший мер - він точно поганий політик
2 Точно так само поганими політиками я вважаю
Тимошенко
Саакашвілі
Ляшко
Тягнибока
Савченко
3 При цьому Ляшко відіграє в нашій політичній конфігурації функцію клоуна(а-ля Жириновський в педерації) , але при цьому його клоунада частенько йде на користь населенню України
4 Наша сьогоднішня влада у своїх рішеннях більше орієнтується на США/ЄС ніж на власний народ по кільком причинам
а - хто платить гроші - той замовляє музику
б - наша влада це проекція нашого народу, а значна частка нашого народу ще не переросла совкові рудименти
в - керівники США/ЄС знають яке потрібне законодавство для функціонування суспільства в режимі демократії , в той час коли у нас ні влада ні народ подібного досвіду не мають

Таким чином
Нам потрібна певна стабілізація в суспільстві і при цьому необхідний зовнішній тиск на суспільство/владу , щоб вся держава рухалась в
а - потрібному напрямку в сторону капіталізму з людським обличчям
б - змінювався менталітет населення
в - як наслідок пБ - змінювався менталітет влади
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 18:32

yarg
То, что пересичные у нас ни за что жизнью не отвечают, Вы расскажите, например, погибшим в Княжичах или в илловайском котле, и т.д.

Пересичные ответили за ошибки властей. Жизнью.
Чем ответили власти -- ))).
Ничем.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 18:49

тяжёлый случай))
еще и педерацию сюда прилепил, услышав о желаниях можновладцив пошёл сравнивать, как обычно с худшим.

Янека, всех переламывающего вспомнил. Всех)). Когда до сих пор противников европейского вектора не так уж и мало.
И имеется факт поддерживающих восточный вектор Крыма и Донбасса. Огромнейших регионов. Всех)))
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 19:18

21-й век на дворе.
Опыт перенимается мгновенно.
При желании.
Ждут только ждуны.

зы. необходим внешний тиск на общество-власть.
Так власть является составляющей общества!
То есть необходим внешний тиск на власть.
Власть.
Которая создаёт условия - капитализм с человеческим лицом.
В этих новых условиях меняется менталитет населения.

Что и доказывалось.
Поэтому байдены, мвфы и т.д, давят на власти. Именно на власти.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 19:39

yanyura
Вот так они *тут рыбу заворачивают*.

Пытаешься внести свои поправки, значит блокируешь, за что не важно.

Самопомич хотела зафиксировать более чётко и однозначно страну-агрессора, а представили, как ...

Вообще же эти примитивные манипуляции (по совпадению кусочка картинки и нелепейшему выводу из этого; у меня такие совпадения во фразах подобный представитель нашёл) поражают своей ...
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