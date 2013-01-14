Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
yanyura написав:Вы бы сперва саму статью прочитали, прежде чем делать выводы и обвинять Самопомощь:
1 І чим відрізняється 138 фракції-123 за від 25 фракції-22 за? відсоток проголосувавших , що в перших , що в других практично однаковий 123/138=89,13% за ,76/81=93,83% за, 22/25=88% за 2 Ви згадайте як йшло просування закону і хто його просував, а хто тормозив Владні БПП+НФ - просували Самопоміч+Свобода+Оппоблок - тормозили Те що кожен тормозив з своєю аргументацією - суті не міняє.
Вы из какого года пишете? Откуда взялась фракция "Свобода" в ВР?
yanyura написав:Кто и что говорил до принятия, ерунда. Главное - как голосовали.
1 Фракції Свободи- в парламенті немає , депутати від Свободи-є 2 Якщо дурниця що робили до - то чого ж Ви владу звинувачуєте?Влада внесла закон і проголосувала Владні фракції проголосували навіть в процентному відношенні краще ніж Самопоміч ( я вже мовчу про Батьківщину) 3 Самопоміч двічі блокувала спроби прийняття цього закону - що для мене=тормозила+блокувала Те що деяким лідерам Самопомочі влада походила по мозолям+виборці пообіцяли повідривати фаберже і під цим тиском фракція проголосувала так як від неї вимагали раніше- не робить Самопоміч прогресивною в цьому питанні.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
yanyura написав:Кто и что говорил до принятия, ерунда. Главное - как голосовали.
1 Фракції Свободи- в парламенті немає , депутати від Свободи-є 2 Якщо дурниця що робили до - то чого ж Ви владу звинувачуєте?Влада внесла закон і проголосувала Владні фракції проголосували навіть в процентному відношенні краще ніж Самопоміч ( я вже мовчу про Батьківщину) 3 Самопоміч двічі блокувала спроби прийняття цього закону - що для мене=тормозила+блокувала Те що деяким лідерам Самопомочі влада походила по мозолям+виборці пообіцяли повідривати фаберже і під цим тиском фракція проголосувала так як від неї вимагали раніше- не робить Самопоміч прогресивною в цьому питанні.
1. То, что в ВР есть бывшие члены ПР (в т. ч. бывшие нардепы от этой партии):
Денисенко Анатолій Петрович Деркач Андрій Леонідович Клюєв Сергій Петрович Матвійчук Едуард Леонідович Мураєв Євгеній Володимирович Онищенко Олександр Романович
не говорит о том, что в ВР есть фракция ПР.
2. Влада внесла закон и заставила фракции голосовать за него под давлением США - читайте внимательно, по буквам саму статью. 4 года (2014-2017) были уговариваня - закон не принимался, надавили - приняли (в т.ч. прямой шантаж Тимошенко, об этом в той же статье).
Две ваши цитаты:
І чим відрізняється 138 фракції-123 за від 25 фракції-22 за? відсоток проголосувавших , що в перших , що в других практично однаковий 123/138=89,13% за ,76/81=93,83% за, 22/25=88% за
Владні фракції проголосували навіть в процентному відношенні краще ніж Самопоміч
3. Еще раз - читайте внимательно статью и по буквам. Тогда вы, может быть, наконец-то поймете, почему блокировала Самопомощь (там есть) и почему она все равно проголосовала "за".
несмотря на настойчивые требования Запада. ... К началу октября, под давлением Запада, минимальный пакет голосов вроде набирался. ... Вашингтон четко дал понять, что закон нужен и позволит США "войти в процесс".
И почему-то давление Запада и понимание от США трансформируются в:
yanyura написав:2. Влада внесла закон и заставила фракции голосовать за него под давлением США
1 Я думаю що краще від Вас знаю хто такий Андрій Іванович і на чому і як він заробляє І хоча він не найгірший мер - він точно поганий політик 2 Точно так само поганими політиками я вважаю Тимошенко Саакашвілі Ляшко Тягнибока Савченко 3 При цьому Ляшко відіграє в нашій політичній конфігурації функцію клоуна(а-ля Жириновський в педерації) , але при цьому його клоунада частенько йде на користь населенню України 4 Наша сьогоднішня влада у своїх рішеннях більше орієнтується на США/ЄС ніж на власний народ по кільком причинам а - хто платить гроші - той замовляє музику б - наша влада це проекція нашого народу, а значна частка нашого народу ще не переросла совкові рудименти в - керівники США/ЄС знають яке потрібне законодавство для функціонування суспільства в режимі демократії , в той час коли у нас ні влада ні народ подібного досвіду не мають
Таким чином Нам потрібна певна стабілізація в суспільстві і при цьому необхідний зовнішній тиск на суспільство/владу , щоб вся держава рухалась в а - потрібному напрямку в сторону капіталізму з людським обличчям б - змінювався менталітет населення в - як наслідок пБ - змінювався менталітет влади
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
тяжёлый случай)) еще и педерацию сюда прилепил, услышав о желаниях можновладцив пошёл сравнивать, как обычно с худшим.
Янека, всех переламывающего вспомнил. Всех)). Когда до сих пор противников европейского вектора не так уж и мало. И имеется факт поддерживающих восточный вектор Крыма и Донбасса. Огромнейших регионов. Всех)))
21-й век на дворе. Опыт перенимается мгновенно. При желании. Ждут только ждуны.
зы. необходим внешний тиск на общество-власть. Так власть является составляющей общества! То есть необходим внешний тиск на власть. Власть. Которая создаёт условия - капитализм с человеческим лицом. В этих новых условиях меняется менталитет населения.
Что и доказывалось. Поэтому байдены, мвфы и т.д, давят на власти. Именно на власти.