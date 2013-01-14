Додано: Вів 23 січ, 2018 17:27

yanyura написав: почему блокировала Самопомощь почему блокировала Самопомощь

1 Я думаю що краще від Вас знаю хто такий Андрій Іванович і на чому і як він заробляєІ хоча він не найгірший мер - він точно поганий політик2 Точно так само поганими політиками я вважаюТимошенкоСаакашвіліЛяшкоТягнибокаСавченко3 При цьому Ляшко відіграє в нашій політичній конфігурації функцію клоуна(а-ля Жириновський в педерації) , але при цьому його клоунада частенько йде на користь населенню України4 Наша сьогоднішня влада у своїх рішеннях більше орієнтується на США/ЄС ніж на власний народ по кільком причинама - хто платить гроші - той замовляє музикуб - наша влада це проекція нашого народу, а значна частка нашого народу ще не переросла совкові рудиментив - керівники США/ЄС знають яке потрібне законодавство для функціонування суспільства в режимі демократії , в той час коли у нас ні влада ні народ подібного досвіду не маютьТаким чиномНам потрібна певна стабілізація в суспільстві і при цьому необхідний зовнішній тиск на суспільство/владу , щоб вся держава рухалась ва - потрібному напрямку в сторону капіталізму з людським обличчямб - змінювався менталітет населенняв - як наслідок пБ - змінювався менталітет влади