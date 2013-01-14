Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав:Проте не варто робити з президента єдиного винуватця цієї ситуації.
Насправді, запропонований ним варіант створення Антикорупційного суду відображає позицію всієї політичної еліти. Незалежний суд у спайці з незалежними НАБУ і САП означає для правлячих кіл, ні більше ні менше, загрозу існуванню.
От тільки політичне виживання українських можновладців, схоже, усе менше хвилює Захід. Якщо не сказати – усе більше дратує.
Как раз на Западе реально понимают, что каждое из этих правящих кланов уже заработало на Вышку. И для создания нового громоотвода для быдла - создают "новую погремушку" - это уже на год продлевает жизнь целой своре "способных". Так будет до бесконечности, пока сокращать поголовье этой чумы не начнём на улицах.
За этот год они успешно обвалили остатки индустриализации Украины. Уже объявили о всеобщей "прихватизации", им ещё Землю бы официально продать да население изгнать(тех, кто с голоду не вымер, да от мороза не замёрз).
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 24 січ, 2018 16:23, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred На правоохранительные органы и судебную власть вообще не должно быть никакого влияния кроме влияния закона. Влияние Запада или Президента это есть зло, как и любое влияние извне. Вообще вся эта распиаренная история с антикоррупционным судом и бестолковыми САП и НАБУ это сказки для глупого обывателя. Это политика и PR. Вы правильно подметили - создание таких органов это попытка повлиять, а к правосудию, праву, закону это все не имеет никакого отношения.
YKK написав:detroytred На правоохранительные органы и судебную власть вообще не должно быть никакого влияния кроме влияния закона. Влияние Запада или Президента это есть зло, как и любое влияние извне. Вообще вся эта распиаренная история с антикоррупционным судом и бестолковыми САП и НАБУ это сказки для глупого обывателя. Это политика и PR. Вы правильно подметили - создание таких органов это попытка повлиять, а к правосудию, праву, закону это все не имеет никакого отношения.
Поэтому каждого судью наградили оружием, смачным куском содержания, и пр. - ЛОЖИЛИ ОНИ СКОПОМ НА ЛЮБЫЕ ЗАКОНЫ! - они исполняют должностную инструкцию.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:YKK Полностью согласен. С влиянием закона.
Но не вижу механизма реализации. Закон не субъект. Сам по себе влиять не может.
Для этого есть гарант и пр. лица, в обязанностях которых реализация верховенства закона в обществе.
Если же сами эти лица не желают, то кто или что должно на них повлиять?
Пока эту функцию взяли на себя западные партнёры.
тут что ещё. у "западных партнёров" уже есть опыт в проведении таких "мероприятий" , внедрение параллельных органов, когда "аборигенные" не справляются, не хотят делать свою работу. но этому способствовала полит. воля, желание самой верхушки стран, ЗАПРАШИВАВШИХ такую "помощь". у нас же - только сопротивление этому. выражаясь околовоенным языком - проводить действия на вражеской территории, действовать в стане врага.
пс. в штатах в первой половине ХХв тоже были, вроде, "спецорганы", когда обычные не справлялись.
detroytred написав:YKK Полностью согласен. С влиянием закона.
Но не вижу механизма реализации. Закон не субъект. Сам по себе влиять не может.
Для этого есть гарант и пр. лица, в обязанностях которых реализация верховенства закона в обществе.
Если же сами эти лица не желают, то кто или что должно на них повлиять?
Пока эту функцию взяли на себя западные партнёры.
Теперь озвученное Вами расписываем, как: 1. В Украине официально действуют Законы. 2. Исполнять данные Законы и Судебные Решения для Населения Воры не хотят. 3. Функцию исполнения Законов и Правовой Системы "Пока эту функцию взяли на себя западные партнёры."?????????
Тогда дайте определение системной коррупции, или вернее Законов действующих только для ограниченной своры керманычей.(семьи) Они ликвидируют социальные законы - но почему не "этих керманычей"? Ведь согласно ст.№1 Кнституции Украины Государство у нас Правовое - т.е. с равными Правами для Всех.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.