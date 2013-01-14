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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3624362536263627
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 09:36

  detroytred написав:Юрий91
В Японии благодаря прямому влиянию (администрации) аборигенов из почти феодализма к развитому капитализму умудрились направить.
Когда-то об этом варианте я с Мортимером мечтал))

После революции Мейдзи там был уже далеко не феодализм.
Америкосы задавили милитаризм и включили Японию в свою "технологическую зону" (с) - это да.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 10:37

Старикан
Поэтому я выразился *почти феодализма*, то есть образно -- сильной отсталости.

По нашей же теме дискуссии следует отметить не менее важные, чем включение в свою зону, действия Штатов -- действия амер. администрации.
Например, по разрушению дзайбацу, аграрной реформе.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 12:42

detroytred
Неужели вы серьезно обсуждали введение в Украину амер. администрации?

И 40-50-е годы прошлого века - это не 10-е годы нынешнего. Мобильность всего: рабсилы, капитала, информации, финансов - глобализация-с.

Попробуйте кого-нибудь всерьез взять за жабры - Швейцария, Израиль, да и тот же Лондон к услугам, были бы бабки. А капитал в каком-нибудь Белизе, фирмы киприотские, если что - какой-нибудь Высокий суд Лондона или Стокгольмский арбитраж порешают так, как надо. Еще непонятно, что будет с позовом Бени, Сурки же отсудили свою долю в Привате.

Вы сравниваете несравнимое.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 17:23

Старикан
Данный способ более менее серьезно предполагался в условиях неординарных.
Вроде Японии или Ю.Кореи.
Сейчас, кстати, ситуация ненамного отличается от Кореи.
Вплоть до зелёных человечков.
Китайцы тогда таких бесшевронных тысяч 800 ввели.

Мечтали не вяжется с серьёзно обсуждали. Поэтому мечтали о бескровном варианте.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 18:55

  Starikan написав:detroytred
Неужели вы серьезно обсуждали введение в Украину амер. администрации?

И 40-50-е годы прошлого века - это не 10-е годы нынешнего. Мобильность всего: рабсилы, капитала, информации, финансов - глобализация-с.

Попробуйте кого-нибудь всерьез взять за жабры - Швейцария, Израиль, да и тот же Лондон к услугам, были бы бабки. А капитал в каком-нибудь Белизе, фирмы киприотские, если что - какой-нибудь Высокий суд Лондона или Стокгольмский арбитраж порешают так, как надо. Еще непонятно, что будет с позовом Бени, Сурки же отсудили свою долю в Привате.

Вы сравниваете несравнимое.


Сурки отсудили свой депозит , а не долю. Доли у них никогда небыло. А почему их депозит конфисковали - это и правда загадка.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 20:44

detroytred
Помнится, вы спрашивали о повышении пенсий военным? На тот момент я написал правильно, но в канун НГ решили отсрочить еще на год:
10. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2019 року.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. N 1052)

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l ... 70704.html

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2017 р. N 1052

Київ
Про внесення зміни до пункту 10 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. N 704

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміну до пункту 10 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. N 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" (Офіційний вісник України, 2017 р., N 77, ст. 2374), замінивши цифри "2018" цифрами "2019".

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l ... 71052.html
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 22:50

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

На правоохранительные органы и судебную власть вообще не должно быть никакого влияния кроме влияния закона



судьям боязно давать полную независимость. они иногда такое воротят что все порошенки отдыхают.

недавно в свете событий в начале года набрел на чтиво. вот то самое оно.

«Не могут же они быть настолько отбитыми?»
Эта реплика в той или иной форме звучит во всех обсуждениях гибели Ноздровской.
Мол, «всё слишком очевидно». Девушка, будучи юристом, ведёт дело об убийстве своей сестры племянником местного судьи. Родственники обвиняемого публично угрожают девушке. Девушку убивают.
Дальше у комментаторов включается логика: невозможно же, чтобы родственники обвиняемого настолько подставились. Ведь все же слышали их угрозы. Очевидно, что это не они, просто кто-то воспользовался моментом, ведь люди так не подставляются никогда!....

Но те, кто выдвигают эту версию, слишком плохо представляют себе как особенности жизни в провинции, так и особенности видения мира приближёнными к судебной системе....

Так вот, я в концепцию «они не могут быть настолько отбитыми» не верю по одной простой причине: наблюдения показывают, что у представителей судебной системы и приближённым к ним максимальная в стране устойчивость к какому бы то ни было общественному резонансу.
Политики зависят от резонанса. Он им может стоить миллионы.
Бизнес зависит от резонанса.
Воры зависят от резонанса.
Полицейские, прокуроры, спецслужбы, военные, медийщики — все зависят от резонанса.
А судьи и их родственники не зависят. Вообще никак, что неоднократно доказано. Так сложилась в стране традиция распределения властей и полномочий. Медоеды нашей саванны. Нет у вас методов против Кости Сапрыкина.....

https://petrimazepa.com/skromnoe_obaani ... _mstitelei
galex
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 23:10

yanyura
Да, спасибо.
Обещают в феврале принять решение.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 01:03

Історія одного старого дурня

Поліцейські на Донеччині виявили учасника незаконних збройних формувань під час патрулювання міста. 62-річний мешканець Мирнограду пройшов військову підготовку та ніс службу у рядах бойовиків, в тому числі на лінії фронту. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Донецькій області.

“Затриманий розповів про свій "бойовий шлях" та зізнався, що це була найбільша помилка в його житті, за яку йому тепер дуже соромно”, — зазначають у прес-службі Покровського відділу поліції.

Так, у червні 2014 року чоловік поїхав у Донецьк і добровільно вступив до лав бойовиків. Його записали у підрозділ саперів, однак, оскільки спеціальних навиків у нього не було, перевели робітником на кухню.

Згодом військовий батальйон, де “служив” затриманий, зайняв позиції у Слов’янську. Там окрім обов’язків кухаря, озброєний чоловік заступав в караул.

“Наш „батальйон“ складався з 15 чоловіків. Командира ми називали „Бєня“. Таким складом ми об’їхали багато міст — Краматорськ, Єнакієве, Новоазовськ, Сніжне, Торез та Донецьк. Для навчання нас відправляли під Новоазовськ. Там інструктори навчали нас військовій справі і стрільбі з різного виду зброї”, — цитують у прес-службі Покровської поліції слова екс-бойовика.

У прес-службі відзначили, що більш за все найманцю запам’ятався бій у с. Маринівка. Ватажки бандформування поставили завдання зайняти позиції українських військових.

“Бій був запеклий і після нього з наших 250 чоловік у строю залишилося лише 46. Інші загинули або отримали важкі поранення”, — розповів колишній бойовик правоохоронцям.

За свою “службу” чоловік отримал одноразову винагороду у розмірі 5000 грн. Зрозумівши, що “шалені” гроші ніхто виплачувати не збирається, він змінив професію найманця на автослюсара у Донецьку. Потім вирішив повернутися у Мирноград, де і був затриманий.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 260 “Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань” Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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