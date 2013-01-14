Додано: П'ят 26 січ, 2018 01:03

Поліцейські на Донеччині виявили учасника незаконних збройних формувань під час патрулювання міста. 62-річний мешканець Мирнограду пройшов військову підготовку та ніс службу у рядах бойовиків, в тому числі на лінії фронту. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Донецькій області.



“Затриманий розповів про свій "бойовий шлях" та зізнався, що це була найбільша помилка в його житті, за яку йому тепер дуже соромно”, — зазначають у прес-службі Покровського відділу поліції.



Так, у червні 2014 року чоловік поїхав у Донецьк і добровільно вступив до лав бойовиків. Його записали у підрозділ саперів, однак, оскільки спеціальних навиків у нього не було, перевели робітником на кухню.



Згодом військовий батальйон, де “служив” затриманий, зайняв позиції у Слов’янську. Там окрім обов’язків кухаря, озброєний чоловік заступав в караул.



“Наш „батальйон“ складався з 15 чоловіків. Командира ми називали „Бєня“. Таким складом ми об’їхали багато міст — Краматорськ, Єнакієве, Новоазовськ, Сніжне, Торез та Донецьк. Для навчання нас відправляли під Новоазовськ. Там інструктори навчали нас військовій справі і стрільбі з різного виду зброї”, — цитують у прес-службі Покровської поліції слова екс-бойовика.



У прес-службі відзначили, що більш за все найманцю запам’ятався бій у с. Маринівка. Ватажки бандформування поставили завдання зайняти позиції українських військових.



“Бій був запеклий і після нього з наших 250 чоловік у строю залишилося лише 46. Інші загинули або отримали важкі поранення”, — розповів колишній бойовик правоохоронцям.



За свою “службу” чоловік отримал одноразову винагороду у розмірі 5000 грн. Зрозумівши, що “шалені” гроші ніхто виплачувати не збирається, він змінив професію найманця на автослюсара у Донецьку. Потім вирішив повернутися у Мирноград, де і був затриманий.



За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 260 “Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань” Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.

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