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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3627362836293630
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 16:46

  Ой+ написав:yarg Запросити файного саудита до влади, щоб раді були вискочити ще і з доплатою з тих ресурсів про які тільки вони знають, а не по н-нному разу тягти з держави. Чи якусь власну правильну хунту створити.
На жаль прості рішення як правило приводять до складних проблем...
1 Кого б Ви не запросили- він повинен мати на кого спертись при виконанні не завжи де-юре правильних , а де-факто - справедливих рішень
В Саудитів все просто
Король він же верховний він же власник всього і вся...
2 У нас , при виконанні подібних рішень потрібно було б
а - створити жорстку вертикаль влади (пуйло аплодує ,адже це те що він хотів зробити , бо йому легше купити/підставити/скомпрометувати одного лідера , ніж море регіональних князьків)
б - створити силову структуру.яка б могла протистояти силовим структурам кожного з олігархів ( чи Ви думаєте , Коломойський тільки на благо України добробати фінансував, а на своє благо не робив?)
в - після відбору коштів у олігархів , якимось чином швидко демонтувати вертикаль/розігнати силову структуру...

Як бачите не все так просто
Тому й рухаємось два кроки вперед - один назад.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:48

yarg
Как Вы думаете, за всеми этими хитроумными есть грешки (особенно за период первоначального накопления капитала), по которым с них можно вполне законно спросить в бюджет?

То есть не массовая реприватизация, травля (прискипливи проверки деятельности), а именно к тем, кто уж слишком наглеет, как описал Ой+.

Вот смотрите: ЮВТ реально нанесла своими контрактами урон державе (как сразу тогда отметил Мыцик - *лишь бы сделать непривлекательным кресло президента*). Теперь какни в чем не бывало опять прет наверх.
ПАП же ведь в том году, кажется, грозился поднять и рассмотреть по ней...
И потом, как и некоторые другие свои обещания, *забыл*...

Имхо. Инструменты есть. Законные. Потому что все ылиты замараны по уши. На любые взбрыки Беней, реально несущие угрозу, есть посол США.
Те же США помогут и с НАБУ-САП и с антикоррупционным судом.
Осталось лишь реальное желание местной власти высшей и память))
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:23

  detroytred написав:Имхо. Инструменты есть. Законные. Потому что все ылиты замараны по уши. На любые взбрыки Беней, реально несущие угрозу, есть посол США.
Те же США помогут и с НАБУ-САП и с антикоррупционным судом.
Осталось лишь реальное желание местной власти высшей и память))

1) Вы все время преувеличиваете возможности "посла США". Что он делал при Яныке? запретил давать ему кредиты? так он добился противоположного эффекта - завгар похерил ассоциацию и отдался вовану, пришлось майдан затеять.

2) Именно потому, что замарана ВСЯ ылита, ПАП (и любой другой того же круга, вакарчуков у нас в Президенты не выбирают) и не может "просто так взять и у....ть" (с), ибо сам такой, что и будет немедленно использовано его противниками.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:31

  Starikan написав:Вы все время преувеличиваете возможности "посла США".


Да тут трудно преувеличить - уже стало мэмом - шесть часов и пусть ваш генпрокурор С... сын убирается прочь.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:49

  freeze написав:
  Starikan написав:Вы все время преувеличиваете возможности "посла США".


Да тут трудно преувеличить - уже стало мэмом - шесть часов и пусть ваш генпрокурор С... сын убирается прочь.


это его фантазии
yarg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:56

  yarg написав:
  freeze написав:
  Starikan написав:Вы все время преувеличиваете возможности "посла США".


Да тут трудно преувеличить - уже стало мэмом - шесть часов и пусть ваш генпрокурор С... сын убирается прочь.


это его фантазии


Ваше слово против слова вице-президента Байдена.
Даже не знаю кому верить.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 00:21

  freeze написав:
  yarg написав:
  freeze написав:Да тут трудно преувеличить - уже стало мэмом - шесть часов и пусть ваш генпрокурор С... сын убирается прочь.
это его фантазии
Ваше слово против слова вице-президента Байдена.
Даже не знаю кому верить.
1 Цей генпрокурор йшов прочь добрих пів-року і кілька разів.Не дивно , що через рік після того як пішов, хтось набиваючи собі ціну заявляє що для цього достатньо 6 годин
2 Зверніть увагу
Сьогодні Волкер в черговий раз не лдомовився з Сурковим
Результатом минулого не домовились - стали джавеліни
Я думаю що результатом сьогоднішнього не домовились - стане список санкцій(осіб під санкціями) на пару сторінок більший ніж міг би бути.
Але ми з Вами про це не дізнаємось(сьогодні) а от за кілька років, коли Волкер почне писати мемуари - почуємо його версію сьогоднішніх подій- і знову нам залишиться або вірити або піддавати сумнівам його версію.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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