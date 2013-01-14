Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Як бачите не все так просто Тому й рухаємось два кроки вперед - один назад.
СА просто свіжий приклад, але є і інші приклади
Ви хочете, щоб олігархи були покарані? — Ви хочете покарати власників банків за виведення коштів з банків-банкротів — потрібно знати, що рішення судів не можуть бути куплені. А нещодавно ми побачили, що це, виявляється, можливе! Саме таку форму "аутсорсингу" було запроваджено — де б ви думали — у Казахстані, у вигляді Суду Міжнародного фінансового центру Астани (AIFC), який складається з 11 англійських суддів. Україна може використати це як приклад, але зробити набагато більше. Я впевнений, що існує достатньо україномовних суддів та юристів у всьому світі, які мають видатні послужні списки та можуть бути об'єднані для створення такої собі "Судової наглядової ради", яка буде стежити за рішеннями українських судів. https://www.epravda.com.ua/columns/2018/01/26/633437/
Населення і бізнес втратив сотні млрд. - власники та менеджери банків-банкротів в шоколаді.
detroytred написав:В том числе поэтому Штаты после встречи Назарбаева с Трампом, по словам Гордона, собираются инвестировать 50 млрд. долл. А у нас ... только годами песни об инвесторе и *планах Маршала*.
отож.... у керманычей рулит принцип " А я б нацарював сто рублів та втік". напрочь отсутствует "государственный" подход к делу
19yuriy91 написав:у керманычей рулит принцип " А я б нацарював сто рублів та втік".
А давайте приклади сьогоднішніх керманичів - а то якось дивно , вчорашні втікли- а сьогоднішні виявляється за вчорашніх мають відповідати... 1 Порошенко був не бідний і його статки за 3 роки Президенства якщо й зросли то на 1-2% від того що було. 2 Парубій - в того статків як не було , так і не має. При цьому перша людина в державі( у нас парламентсько-президентська держава, а тому голова ВР по закону є вищою посадовою особою ніж Президент).Можна звичайно накопати авто чи квартиру....але самим від цього стане смішно 3 Гройсман-Аваков-Пашинський-Турчинов - також вищі посадовці, але щоб в них були якісь захмарні статки -я якось не спостерігаю , навіть якусь сотню мільонів гривень на кожного не знайти (збільшення я маю на увазі)
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
Starikan написав:2) Именно потому, что замарана ВСЯ ылита, ПАП (и любой другой того же круга, вакарчуков у нас в Президенты не выбирают) и не может "просто так взять и у....ть" (с), ибо сам такой, что и будет немедленно использовано его противниками.
у каждой из политических сил есть свой пул СМИ, а есть еще и группа "независимых" СМИ, которые могут набросить и на тех и на других, в зависимости от оплаты. поэтому замаранной неизбежно окажется любая новая политическая сила.
19yuriy91 написав:у керманычей рулит принцип " А я б нацарював сто рублів та втік".
А давайте приклади сьогоднішніх керманичів - а то якось дивно , вчорашні втікли- а сьогоднішні виявляється за вчорашніх мають відповідати... 1 Порошенко був не бідний і його статки за 3 роки Президенства якщо й зросли то на 1-2% від того що було. 2 Парубій - в того статків як не було , так і не має. При цьому перша людина в державі( у нас парламентсько-президентська держава, а тому голова ВР по закону є вищою посадовою особою ніж Президент).Можна звичайно накопати авто чи квартиру....але самим від цього стане смішно 3 Гройсман-Аваков-Пашинський-Турчинов - також вищі посадовці, але щоб в них були якісь захмарні статки -я якось не спостерігаю , навіть якусь сотню мільонів гривень на кожного не знайти (збільшення я маю на увазі)
Вы смотрите слишком узко. под "керманычами" подразумевается "коллективная" ылита Украины, которая не ограничивается перечисленными Вами персонами. Вы, видимо, подзабыли шум, поднятый декларациями людей, нигде не работавшими, кроме госструктур. а там и депутаты, и судьи, и прокуроры. У нас не монархия, поэтому все они участвуют в управлении страной. а взять ахметова и др. олигархов. Вы думаете они не относятся к категории "керманычей", имея в своём распоряжении группы депутатов? и получая для себя необходимые схемы. вот вся эта свора и хочет удержать монополию на Украину, так им так проще делать свои статки. у кого побольше, у кого поменьше.