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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 29 січ, 2018 18:15
galex написав:
Думаю что без разрешения военного конфликта наивно надеяться на массового инвестора. Кроме того, а вдруг в 2019 электорат проголосует за Юлю+оппоблок и начнется разворот в сторону РФ с прессингом тех, кому давала гарантии сегодняшняя власть. Пока не будет определенной ясности на будущее, стремно вкладывать деньги со сроком окупаемости более, чем в 5 лет.
а вдруг в 2019 электорат проголосует за Юлю+оппоблок и начнется разворот в сторону РФ с прессингом тех, кому давала гарантии сегодняшняя власть.
так может нужна законодательная база и нормальная судебная система, что бы свести к нулю такие риски ?
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Додано: Пон 29 січ, 2018 18:24
Они хотят, чтобы их защищало кресло, личная власть, а не система.
Потому что кресло и личная власть помогают лично себе сильнее. В том числе и обогащаться.
Кроме того, с конкурентами можно договориться))
С новой системой - сложнее.
Только форс-мажор, как у Яныка, выбрасывает из колоды.
Во всех иных случаях старая система для них хороша.
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detroytred
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Додано: Пон 29 січ, 2018 19:20
detroytred написав:
Только форс-мажор, как у Яныка, выбрасывает из колоды.
Во всех иных случаях старая система для них хороша.
"Старая" и "новая" у нас совпадает процентов на 90.
Главных аватаров нет, но основные "ингредиенты" те же: всякие лёвочкины, мартыненки, пашинские и т.д. Так что колода всё же старая, просто немного перетасованная
Всё IMHO
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Додано: Пон 29 січ, 2018 19:50
yarg
Как можно назначить президентом или премьером человека , который никогда и ничем не управлял в жизни ?
Каких реформ вы ожидаете (а их все нет ) ?
Я ничем не прикрываюсь , мне пофиг.
- FYI: Президентов/премьер-министров не назначают, вот, например, два человека, навскидку:
- Václav Havel
- Leszek Balcerowicz
Вы о них когда-нибудь слышали?
А может все с точностью до наоборот? Это кем надо быть чтобы такое написать?
Теперь уже уверен, что ожидаю, совсем не тех реформ, которых ожидаете вы...
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Hogtown
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Додано: Пон 29 січ, 2018 20:14
Hogtown написав:yarg
Как можно назначить президентом или премьером человека , который никогда и ничем не управлял в жизни ?
Каких реформ вы ожидаете (а их все нет ) ?
Я ничем не прикрываюсь , мне пофиг.
- FYI: Президентов/премьер-министров не назначают, вот, например, два человека, навскидку:
- Václav Havel
- Leszek Balcerowicz
Вы о них когда-нибудь слышали?
А может все с точностью до наоборот? Это кем надо быть чтобы такое написать?
Теперь уже уверен, что ожидаю, совсем не тех реформ, которых ожидаете вы...
первый - чисто политический назначенец , куча скандалов с коррупцией - в результате развалил свою страну.
Второй - 20 лет в институте марксизма-ленинизма. хороший управленческий опыт. здесь не спорю.
о реформах - так и не понял.
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yarg
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Додано: Пон 29 січ, 2018 20:58
detroytred написав:
Старикан
Мне кажется, что он сам в это верил. И прибалтов-грузинов набрал, и наобещал.
Но когда дошло до дела, до личных интересов, то похоже банально жаба задавила...
Хотя поднаготной мы не знаем.
И не было никакой веры, а была лишь политтехнологическая картинка на ТВ и выполнение условий западных партнёров о варягах, совершенное сгоряча, от эйфории победы.
Потом калькулятор и суровые будни по защите личных частных статкив.
Кто его знает... нужно иметь соответствующий менталитет и быть в гуще событий, чтобы понять ход мыслей такого человека.
Я не исключаю, что дело не в том, что он решил заработать несколько сот дополнительных миллионов, а в том, что возникла угроза потерять имеющееся в ходе "принуждения к реформам" и неизбежных конфликтов с олигархами, да еще на фоне войны.
Но я ни на чем не настаиваю.
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