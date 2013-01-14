detroytred написав:
Старикан
Причины, по которым изменились сами можновладци, везде разные.
Ваш вариант -- классический.
Я когда-то тоже считал его единственным.
Потом изменил свою точку зрения.
В продолжение.
Есть два пути.
Первый - Дэн, император Муцухито, диктаторы юго-восточных тигров.
Это путь, который вы считаете основным. Есть какая-то верхушка, на которую внезапно нисходит благодать. Тот же Петр Великий
- откуда взялся у него такой реформаторский пыл?
И что, будем ждать доброго царя?
И есть другой: германский священник Лютер, английский пивовар Кромвель, корсиканский лейтенант, австрийский художник, грузинский семинарист, российский присяжный поверенный - все так сказать, "великие реформаторы", все вышли из низов или среднего класса, которые подхватили и выразили настроение народа. НАРОДА, а не американского посла или старухи лагард.