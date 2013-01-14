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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3636363736383639
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 01:07

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Взгляд же показывает, как ломбарды, лотереи и сигаретно-водочные точки заняли торговые точки закрывшихся мелких бизнесов


потому как бухает у нас большинство и немалыми дозами, при этом любят халяву (как Емеля со щукой) и не могут понять что вот эти лотерейные точки ставят не для того, чтобы их подкармливать, а совсем наоборот. ну а ломбарды это когда уже проигрался, что-то из дома вынести. или грабануть кого-то за углом.

а театры и библиотеки у нас таким спросом к сожалению не пользуются.
galex
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 08:53

  detroytred написав:Старикан
Причины, по которым изменились сами можновладци, везде разные.
Ваш вариант -- классический.
Я когда-то тоже считал его единственным.
Потом изменил свою точку зрения.

В продолжение.

Есть два пути.

Первый - Дэн, император Муцухито, диктаторы юго-восточных тигров.
Это путь, который вы считаете основным. Есть какая-то верхушка, на которую внезапно нисходит благодать. Тот же Петр Великий :wink: - откуда взялся у него такой реформаторский пыл?

И что, будем ждать доброго царя?

И есть другой: германский священник Лютер, английский пивовар Кромвель, корсиканский лейтенант, австрийский художник, грузинский семинарист, российский присяжный поверенный - все так сказать, "великие реформаторы", все вышли из низов или среднего класса, которые подхватили и выразили настроение народа. НАРОДА, а не американского посла или старухи лагард.
Starikan
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