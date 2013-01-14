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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3641364236433644
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:29

  lapay написав:
  19yuriy91 написав:Исходя из документа, в 2018 году.....

50 млрд? Збрехали, що з них взяти. :)


Мова йде про окремо взяту птахофабрику на Вінниччині, щодо якої можуть бути застосовані компенсації 25 % тіла кредиту (до 350 млн.), чи/або капвитрат. Скільки там успіють виростити курей цього року, то напевно згідно умов задачі 1 млн.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:39

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Ой+ написав:Мова йде про окремо взяту птахофабрику на Вінниччині, щодо якої можуть бути застосовані компенсації 25 % тіла кредиту (до 350 млн.), чи/або капвитрат. Скільки там успіють виростити курей цього року, то напевно згідно умов задачі 1 млн.

Фабрика будується на роки, тобто на десятки курей на одне курко-місце. Не на одну курку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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