Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
и в чем ужас ? вы не видели дружинников ? пугают ?
Чем это отличается от патрулей дружинников?
видел давно, при союзе, сам пару раз ходил в институте. в милиции тока повязку выдавали. а тут кто-то финансирует полную экипировку, это то что видно, а то что не видно .... скорее всего могут быть чьими то отрядами, под прикрытием охраны порядка.
"финансирование" ? зимние куртки одинаковые заказали ? несерьезно. все кто угодня "могут быть чьими то отрядами" . для этого форма не обязательна.
Так пока никто их ни в чем не обвиняет. Потому что не знает ответы на вопросы: - есть ли единоначалие в этой организации - есть ли военная, физическая подготовка - и что там ещё в критериях запрещенных законом НВФ.
То есть пока вопросы ... Потому что потом может быть поздно.
Вопросы же, потому что есть факт -- ролик о помощи полиции в Черкассах, кажется. Может и провокационный. Есть факт давления на власть (при принятии бюджета в городе). Что-то и о давлении на суд.
Дружинники не противостояли милиции)), не оказывали давление на органы власти. А исключительно помогали в области общественного порядка.
detroytred написав:Ничем не отличается от дружинников))
Так пока никто их ни в чем не обвиняет. Потому что не знает ответы на вопросы: - есть ли единоначалие в этой организации - есть ли военная, физическая подготовка - и что там ещё в критериях запрещенных законом НВФ.
То есть пока вопросы ... Потому что потом может быть поздно.
Вопросы же, потому что есть факт -- ролик о помощи полиции в Черкассах, кажется. Может и провокационный. Есть факт давления на власть (при принятии бюджета в городе). Что-то и о давлении на суд.
Дружинники не противостояли милиции)), не оказывали давление на органы власти. А исключительно помогали в области общественного порядка.
в любой спортивной секции есть единоначание и физ. подготовка .Это делает ее - запрещенной организацией ? давят на власть ? так вы же сами написали 12000 сообщений о том , что народ должен давить на власть и требовать реформ. А как увидели это давление - испугались ?
А Вы выдернули, например, единоначалие и физподготовку -- и в любой спортсекции. разве что вопрос задам -- троллите или специально?
Народ должен влиять на власть. Инструменты... Смотря какими инструментами.
Что значит испугался, ужас, пугают? Вы неправильными формулировками искажаете суть отношения к явлению.
З.Ы. если какие-то группировки-организации на основе идейности (любой) получат узаконенные и молчаливо-согласные привелегии, то ... разрешите ношение оружия свободное всем...
Вкусы у всех разные. Но по мне: или демократические законы, или барыги. Но только не идейные. Любые идейные. И не только, потому что реализация, как правило, искажается, но и потому что -- идея является своего рода диктатом, и на практике окажется над законом.
detroytred написав:yarg НВФ - это комплекс. Весь комплекс критериев.
А Вы выдернули, например, единоначалие и физподготовку -- и в любой спортсекции. разве что вопрос задам -- троллите или специально?
Народ должен влиять на власть. Инструменты... Смотря какими инструментами.
Что значит испугался, ужас, пугают? Вы неправильными формулировками искажаете суть отношения к явлению.
З.Ы. если какие-то группировки-организации на основе идейности (любой) получат узаконенные и молчаливо-согласные привелегии, то ... разрешите ношение оружия свободное всем...
Вкусы у всех разные. Но по мне: или демократические законы, или барыги. Но только не идейные. Любые идейные. И не только, потому что реализация, как правило, искажается, но и потому что -- идея является своего рода диктатом, и на практике окажется над законом.
Поэтому лучше барыги))
о единоначалии и физподготовке - написали вы. Я ни о каких признаках НВФ не слышал - что прочитал - то и прокомментировал.
Какие привилегии они получили ? не совсем понял и никаких привилегий не увидел. Как и разрешения на оружие. Если что - напоминаю. У нас в стране 6 миллионов официально зарегистрированных стволов. Вам мало ? Они чем-то помогли ? вроде нет.
detroytred написав:Вы немного исказили)) Группа молодёжи (небольшая) -- это отнюдь не народ))
Очень много таких разных групп, заявляющих от имени народа и представляющих якобы его интересы.
народ - он вообще не един в своих требованиях , мечтах и т.п. мои интересы - абсолютно противоположны интересам инвалида-чернобыльца. потому то ,что какие -то группы требуют что-то от власти ,а другим группам это не нравится - это нормально.
Путін мусить знищити таку Україну, яка існує зараз. Залишити її недоторканою означає знищення його і його амбіцій. Він мусить вигравати війну також через свої військові злочини: масові могили, тортури на Донбасі та в Криму та збиття літака рейсу МН-17. Все це є для нього вірним шляхом до Гааги як військового злочинця. Він мусить виграти, тому що Україна розквітає як нація, і це показує його як невдаху. Він мусить здобути перемогу, тому що правда знищить його і Росію.