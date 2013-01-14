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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3643364436453646>
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 21:52

  19yuriy91 написав:
и в чем ужас ? вы не видели дружинников ? пугают ?


Чем это отличается от патрулей дружинников?


видел давно, при союзе, сам пару раз ходил в институте.
в милиции тока повязку выдавали.
а тут кто-то финансирует полную экипировку, это то что видно, а то что не видно ....
скорее всего могут быть чьими то отрядами, под прикрытием охраны порядка.


"финансирование" ? зимние куртки одинаковые заказали ?
несерьезно.
все кто угодня "могут быть чьими то отрядами" . для этого форма не обязательна.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 21:53

  Ой+ написав:
  lapay написав:Фабрика будується на роки


Так це зрозуміло, але тоді нема сенсаційної "зради".


"куриная отрасль" и так, вроде, неплохо развивается, в европу продукт идёт, из-за этого и внутренние цены в верх неплохо пошли.
смысл дотировать и так выгодное производство?
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 23:48

Ничем не отличается от дружинников))

Так пока никто их ни в чем не обвиняет.
Потому что не знает ответы на вопросы:
- есть ли единоначалие в этой организации
- есть ли военная, физическая подготовка
- и что там ещё в критериях запрещенных законом НВФ.

То есть пока вопросы ...
Потому что потом может быть поздно.

Вопросы же, потому что есть факт -- ролик о помощи полиции в Черкассах, кажется.
Может и провокационный.
Есть факт давления на власть (при принятии бюджета в городе). Что-то и о давлении на суд.

Дружинники не противостояли милиции)), не оказывали давление на органы власти.
А исключительно помогали в области общественного порядка.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 00:11

  detroytred написав:Ничем не отличается от дружинников))

Так пока никто их ни в чем не обвиняет.
Потому что не знает ответы на вопросы:
- есть ли единоначалие в этой организации
- есть ли военная, физическая подготовка
- и что там ещё в критериях запрещенных законом НВФ.

То есть пока вопросы ...
Потому что потом может быть поздно.

Вопросы же, потому что есть факт -- ролик о помощи полиции в Черкассах, кажется.
Может и провокационный.
Есть факт давления на власть (при принятии бюджета в городе). Что-то и о давлении на суд.

Дружинники не противостояли милиции)), не оказывали давление на органы власти.
А исключительно помогали в области общественного порядка.



в любой спортивной секции есть единоначание и физ. подготовка .Это делает ее - запрещенной организацией ? давят на власть ? так вы же сами написали 12000 сообщений о том , что народ должен давить на власть и требовать реформ. А как увидели это давление - испугались ?
yarg
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 00:34

yarg
НВФ - это комплекс. Весь комплекс критериев.

А Вы выдернули, например, единоначалие и физподготовку -- и в любой спортсекции.
разве что вопрос задам -- троллите или специально?

Народ должен влиять на власть.
Инструменты... Смотря какими инструментами.

Что значит испугался, ужас, пугают?
Вы неправильными формулировками искажаете суть отношения к явлению.

З.Ы. если какие-то группировки-организации на основе идейности (любой) получат узаконенные и молчаливо-согласные привелегии, то ... разрешите ношение оружия свободное всем...

Вкусы у всех разные.
Но по мне: или демократические законы, или барыги.
Но только не идейные. Любые идейные. И не только, потому что реализация, как правило, искажается, но и потому что -- идея является своего рода диктатом, и на практике окажется над законом.

Поэтому лучше барыги))
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 00:39

Вы немного исказили))
Группа молодёжи (небольшая) -- это отнюдь не народ))

Очень много таких разных групп, заявляющих от имени народа и представляющих якобы его интересы.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 00:55

  detroytred написав:yarg
НВФ - это комплекс. Весь комплекс критериев.

А Вы выдернули, например, единоначалие и физподготовку -- и в любой спортсекции.
разве что вопрос задам -- троллите или специально?

Народ должен влиять на власть.
Инструменты... Смотря какими инструментами.

Что значит испугался, ужас, пугают?
Вы неправильными формулировками искажаете суть отношения к явлению.

З.Ы. если какие-то группировки-организации на основе идейности (любой) получат узаконенные и молчаливо-согласные привелегии, то ... разрешите ношение оружия свободное всем...

Вкусы у всех разные.
Но по мне: или демократические законы, или барыги.
Но только не идейные. Любые идейные. И не только, потому что реализация, как правило, искажается, но и потому что -- идея является своего рода диктатом, и на практике окажется над законом.

Поэтому лучше барыги))


о единоначалии и физподготовке - написали вы. Я ни о каких признаках НВФ не слышал - что прочитал - то и прокомментировал.

Какие привилегии они получили ? не совсем понял и никаких привилегий не увидел. Как и разрешения на оружие.
Если что - напоминаю. У нас в стране 6 миллионов официально зарегистрированных стволов. Вам мало ? Они чем-то помогли ? вроде нет.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 00:56

  detroytred написав:Вы немного исказили))
Группа молодёжи (небольшая) -- это отнюдь не народ))

Очень много таких разных групп, заявляющих от имени народа и представляющих якобы его интересы.



народ - он вообще не един в своих требованиях , мечтах и т.п.
мои интересы - абсолютно противоположны интересам инвалида-чернобыльца.
потому то ,что какие -то группы требуют что-то от власти ,а другим группам это не нравится - это нормально.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 08:41

Путін мусить знищити таку Україну, яка існує зараз. Залишити її недоторканою означає знищення його і його амбіцій. Він мусить вигравати війну також через свої військові злочини: масові могили, тортури на Донбасі та в Криму та збиття літака рейсу МН-17. Все це є для нього вірним шляхом до Гааги як військового злочинця. Він мусить виграти, тому що Україна розквітає як нація, і це показує його як невдаху. Він мусить здобути перемогу, тому що правда знищить його і Росію.


https://www.kyivpost.com/article/opinio ... putin.html

переклад статті

https://www.facebook.com/groups/5174490 ... 391695050/
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 08:53

  detroytred написав:Есть факт давления на власть (при принятии бюджета в городе). Что-то и о давлении на суд.

Минутку, тут же все требуют давить на власть и разгонять продажные суды :mrgreen:
Вот оно - народовластие 8)
Starikan
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