Додано: Сер 31 січ, 2018 23:48

Ничем не отличается от дружинников))



Так пока никто их ни в чем не обвиняет.

Потому что не знает ответы на вопросы:

- есть ли единоначалие в этой организации

- есть ли военная, физическая подготовка

- и что там ещё в критериях запрещенных законом НВФ.



То есть пока вопросы ...

Потому что потом может быть поздно.



Вопросы же, потому что есть факт -- ролик о помощи полиции в Черкассах, кажется.

Может и провокационный.

Есть факт давления на власть (при принятии бюджета в городе). Что-то и о давлении на суд.



Дружинники не противостояли милиции)), не оказывали давление на органы власти.

А исключительно помогали в области общественного порядка.