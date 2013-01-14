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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 01 лют, 2018 09:00
detroytred написав:
Но по мне: или демократические законы, или барыги.
Но только не идейные. Любые идейные. И не только, потому что реализация, как правило, искажается, но и потому что -- идея является своего рода диктатом, и на практике окажется над законом.
Поэтому лучше барыги))
Барыги и привели к тому, что "за окошком".
Вы же сами вздыхали по Черноволу. А его не избрали именно за "идейность".
Идея должна быть в любом случае. Демократические законы могут держаться только на идее (традициях), иначе барыги с помощью взяток и юристов их сведут к нулю.
Вы же знаете, что произошло с "финансовым фейр-плеем"
Человек - не механическое устройство с встроенным калькулятором, как вы всё время пытаетесь представить.
Востаннє редагувалось Starikan
в Чет 01 лют, 2018 09:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 01 лют, 2018 09:04
Starikan написав: detroytred написав:
Есть факт давления на власть (при принятии бюджета в городе). Что-то и о давлении на суд.
Минутку, тут же все требуют давить на власть и разгонять продажные суды
Вот оно - народовластие
видимо, лучший вариант - давление на власть с целью принятия "правильных" законов, установления справедливых правил игры.
а не ежедневное пикетирование по всей стране госучереждений с целью отмены-принятия каких-либо решений.
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