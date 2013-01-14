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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3651365236533654
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 16:32

  19yuriy91 написав:
  yarg написав:Но отношение к нему у народа - осталось . И владельцы ВУЗов на этом спекулируют.


на этом многие спекулируют.
многие работодатели требуют наличие во от претендентов на вакансии, где оно и нахрен не надо.
хотя есть и примеры, когда приходя работать грузчиком-продавцом в сетевые супермаркеты, естессно без во, обучаются и становятся управляющими.


да. это то самое "отношение , которое осталось". я именно об этом.
глобально говоря - ВУЗы сейчас - анахронизм. Целевые курсы - и все.
получил нужный навык - пошел работать. понадобилось - переучился , получил другой навык. Смысл протирать годами штанишки изучая теории ? Если они и нужны - то максимум 1 % студентов. для них - курсы по теориям.
yarg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:03

yarg за цей час. Ені ніхто не пеедзвонив, мій висновок - на цьому форумі нема люей! Є бо боти з якиии я не спілкууюся!
bobo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:24

yarg
Причём тут крестьяне, рабочие, высшее образование?))

Рабочая сила - это не только рабочие))

Конечно структура спроса на рабочую силу меняется.
Но речь идёт об объёме этого спроса.

Если бы он не падал, то не было бы роста проблем с безработицей.
Не был бы уровень безработицы главной целью политики ФРС.
И не только оной.

Уровень безработицы не растёт, только потому что всеми способами госинституты с ним борятся.
От городов-призраков Китая и до ставки и *вертолетов* ФРС.
Но ресурсы борьбы исчерпываются-то.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:33

  detroytred написав:yarg
Причём тут крестьяне, рабочие, высшее образование?))

Рабочая сила - это не только рабочие))

Конечно структура спроса на рабочую силу меняется.
Но речь идёт об объёме этого спроса.

Если бы он не падал, то не было бы роста проблем с безработицей.
Не был бы уровень безработицы главной целью политики ФРС.
И не только оной.

Уровень безработицы не растёт, только потому что всеми способами госинституты с ним борятся.
От городов-призраков Китая и до ставки и *вертолетов* ФРС.
Но ресурсы борьбы исчерпываются-то.



а что - есть проблема с безрабоницей ?
есть некий "естественный уровень безработицы" - процентов 5-7. Есть колебания. Не слышал я чтобы безработица кого-то сильно волновала.

"Безработица в Великобритании упала до самого низкого уровня с 1975 года и в настоящий момент составляет 1,58 миллиона человек. Ее показатели снизились до 4.7% по сравнению с 5.1% в январе 2016 года, " - https://angliya.com/2017/03/15/uroven-b ... o-urovnya/

Китай надувал ВВП путем строек потому что губернаторы провинций за высокий ВВП получали плюшки от партии.

Вертолеты ФРС - это попытка разогрева инфляции.
yarg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:45

Кейнс, когда работал над *Общей теорией занятости, процента и денег*, не знал, что спрос на рабочую силу не падает))

Или Фридман, который хоть и предложил противоположные Кейнсу инструменты, но отталкивался от объективного наличия падения спроса.
Только предложил воздействовать не на сам спрос (не повышать его через рост госрасходов), а на денежную массу (монетарными методами).

Даже не знаю, кто, кроме Вас, не видит падения спроса.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:54

yarg
А инфляцию зачем разогревают-то?))
С какой целью?
Ради себя самой))

Уже давно основная цель ФРС безработица.

2. Хорошо. Губернаторы получали плюшки, а государство (центральная власть) с какой целью выделяла гроши?

3. Упала в Британии. Борятся же ведь. Обеспечивают занятость.

4. Кого волнует?))
Гугл: занятость Лагард.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:11

Точнее у ФРС двойной мандат: занятость и инфляция.

Низкая инфляция препятствует росту экономической активности --- думаю, Вы понимаете, что значит эта фраза. Форум же финансовый)))!!!

Низкая экономическая активность сказывается на рынке труда.

Вот такая цепочка, связь.

При уровне инфляции выше таргета ФРС бы и рада ужесточить монетарку (поднять ставку), но если таргет занятости ниже, то отказывается.
Отказывается!!!
Приоритет занятость при ценовой стабильности, какая уже получится.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 07:45

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Трошки по профільній темі:
Луганськ перетворюється на пустку: в центрі міста бігають зайці https://gazeta.ua/articles/donbas/_luga ... jci/818560
"Заєць бігає в Луганську по пустельній, занесеній снігом естакаді біля вокзалу. Раніше там було багато людей і машин, а тепер вокзал майже не працює. Наступає дика природа. Взагалі цікаво, що війна в якійсь мірі навіть пішла природі на користь", – підписав відео Казанський.
Журналіст додав, що минулої весни бачив велику кількість фазанів уздовж доріг Донецької області.


Враховуючи темпи депопуляції на тих територіях, можемо отримати щось на зразок нової Чорнобильської зони з мінімізацією впливу антропоцену.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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