Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
yarg написав:Но отношение к нему у народа - осталось . И владельцы ВУЗов на этом спекулируют.
на этом многие спекулируют. многие работодатели требуют наличие во от претендентов на вакансии, где оно и нахрен не надо. хотя есть и примеры, когда приходя работать грузчиком-продавцом в сетевые супермаркеты, естессно без во, обучаются и становятся управляющими.
да. это то самое "отношение , которое осталось". я именно об этом. глобально говоря - ВУЗы сейчас - анахронизм. Целевые курсы - и все. получил нужный навык - пошел работать. понадобилось - переучился , получил другой навык. Смысл протирать годами штанишки изучая теории ? Если они и нужны - то максимум 1 % студентов. для них - курсы по теориям.
Кейнс, когда работал над *Общей теорией занятости, процента и денег*, не знал, что спрос на рабочую силу не падает))
Или Фридман, который хоть и предложил противоположные Кейнсу инструменты, но отталкивался от объективного наличия падения спроса. Только предложил воздействовать не на сам спрос (не повышать его через рост госрасходов), а на денежную массу (монетарными методами).
Даже не знаю, кто, кроме Вас, не видит падения спроса.
Точнее у ФРС двойной мандат: занятость и инфляция.
Низкая инфляция препятствует росту экономической активности --- думаю, Вы понимаете, что значит эта фраза. Форум же финансовый)))!!!
Низкая экономическая активность сказывается на рынке труда.
Вот такая цепочка, связь.
При уровне инфляции выше таргета ФРС бы и рада ужесточить монетарку (поднять ставку), но если таргет занятости ниже, то отказывается. Отказывается!!! Приоритет занятость при ценовой стабильности, какая уже получится.
Луганськ перетворюється на пустку: в центрі міста бігають зайці https://gazeta.ua/articles/donbas/_luga ... jci/818560 "Заєць бігає в Луганську по пустельній, занесеній снігом естакаді біля вокзалу. Раніше там було багато людей і машин, а тепер вокзал майже не працює. Наступає дика природа. Взагалі цікаво, що війна в якійсь мірі навіть пішла природі на користь", – підписав відео Казанський. Журналіст додав, що минулої весни бачив велику кількість фазанів уздовж доріг Донецької області.
Враховуючи темпи депопуляції на тих територіях, можемо отримати щось на зразок нової Чорнобильської зони з мінімізацією впливу антропоцену.