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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3652365336543655
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 14:16

vak Луганськ і Донецьк швидкими темпами втрачали населення ще в часи, які Вам так подобаються - прем'єрства-президентства донецького парня і його донецької команди. Зараз, враховуючи і вікову структуру тамтешнього населення, і економічну, і військову темпи прискорились в рази.
Може допоможуть з демографією Донбасу якути з бурятами, хоча теж напевно будуть шукати більш перспективні регіони.
Наводнившие Донецк буряты и якуты готовятся пустить на Донбассе свои корни http://donbass.ua/news/region/2017/09/0 ... cseti.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 19:16

Реформувати правоохоронну систему (суди, міліцію, СБУ, прокуратуру) – означає створити передумови успішності всіх змін, у тому числі й в економіці. Тільки незалежний суд може забезпечити захист прав та свобод і недоторканість власності, що важливо для притоку в країну інвестицій.

- встановлення публічного контролю за призначенням та діяльністю суддів і створення системи їхнього автономного функціонування, незалежного від законодавчої та виконавчої гілок влади;

http://solydarnist.org/?page_id=874

Реалии:
Янголи та демони: вибіркове правосуддя ВККС
https://www.youtube.com/watch?v=NCxU_Xzz-mI

Небачувана відкритість :D
И роль громадського контролю.

З.І. Фундамент..
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 19:59

а вот и о "новых дружинниках"
Сегодня наблюдал Нацдружину в действии. На Осокорках. Человек 30. С иголочки форма, выправка. Между собой разговоры - валим забор и уходим до приезда полиции. Забор абсолютно законный. Ограждает строительство электроподстанции. Застройщик реализует данный проект по заданию мэрии. В пиковые периоды на левом берегу возможны отключения света, не хватает подстанций. Зачем громить?? Респект патрульной полиции. Вместе с нарядами прибыл спецназ. Пару «активистов» успели снести секцию забора. Валили люди в «штатском». А дружинники были группой поддержки вандалов. Приезд полиции отрезвил ситуацию. Беспредел прекратился. Народ стал рассасываться. И это не первая подобная ситуация за крайние дни, когда полиция жёстко останавливает дружинников. Хотя это ж типа «Азов»... Но уже не верится в согласованность действий дружины с МВД. Это не был междусобойчик. На Осокорках был реальный батл. Если бы дружинники стали валить забор, полиция бы их приняла и поломала. Парни трезво оценили свои возможности и ретировались. Один полицейский говорит, «сейчас едем на другой вызов, там тоже дружинники...».


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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 21:23

Обійдемось без дружинників

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