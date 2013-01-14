Сегодня наблюдал Нацдружину в действии. На Осокорках. Человек 30. С иголочки форма, выправка. Между собой разговоры - валим забор и уходим до приезда полиции. Забор абсолютно законный. Ограждает строительство электроподстанции. Застройщик реализует данный проект по заданию мэрии. В пиковые периоды на левом берегу возможны отключения света, не хватает подстанций. Зачем громить?? Респект патрульной полиции. Вместе с нарядами прибыл спецназ. Пару «активистов» успели снести секцию забора. Валили люди в «штатском». А дружинники были группой поддержки вандалов. Приезд полиции отрезвил ситуацию. Беспредел прекратился. Народ стал рассасываться. И это не первая подобная ситуация за крайние дни, когда полиция жёстко останавливает дружинников. Хотя это ж типа «Азов»... Но уже не верится в согласованность действий дружины с МВД. Это не был междусобойчик. На Осокорках был реальный батл. Если бы дружинники стали валить забор, полиция бы их приняла и поломала. Парни трезво оценили свои возможности и ретировались. Один полицейский говорит, «сейчас едем на другой вызов, там тоже дружинники...».