Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
vak Луганськ і Донецьк швидкими темпами втрачали населення ще в часи, які Вам так подобаються - прем'єрства-президентства донецького парня і його донецької команди. Зараз, враховуючи і вікову структуру тамтешнього населення, і економічну, і військову темпи прискорились в рази. Може допоможуть з демографією Донбасу якути з бурятами, хоча теж напевно будуть шукати більш перспективні регіони.
Реформувати правоохоронну систему (суди, міліцію, СБУ, прокуратуру) – означає створити передумови успішності всіх змін, у тому числі й в економіці. Тільки незалежний суд може забезпечити захист прав та свобод і недоторканість власності, що важливо для притоку в країну інвестицій.
- встановлення публічного контролю за призначенням та діяльністю суддів і створення системи їхнього автономного функціонування, незалежного від законодавчої та виконавчої гілок влади;
Сегодня наблюдал Нацдружину в действии. На Осокорках. Человек 30. С иголочки форма, выправка. Между собой разговоры - валим забор и уходим до приезда полиции. Забор абсолютно законный. Ограждает строительство электроподстанции. Застройщик реализует данный проект по заданию мэрии. В пиковые периоды на левом берегу возможны отключения света, не хватает подстанций. Зачем громить?? Респект патрульной полиции. Вместе с нарядами прибыл спецназ. Пару «активистов» успели снести секцию забора. Валили люди в «штатском». А дружинники были группой поддержки вандалов. Приезд полиции отрезвил ситуацию. Беспредел прекратился. Народ стал рассасываться. И это не первая подобная ситуация за крайние дни, когда полиция жёстко останавливает дружинников. Хотя это ж типа «Азов»... Но уже не верится в согласованность действий дружины с МВД. Это не был междусобойчик. На Осокорках был реальный батл. Если бы дружинники стали валить забор, полиция бы их приняла и поломала. Парни трезво оценили свои возможности и ретировались. Один полицейский говорит, «сейчас едем на другой вызов, там тоже дружинники...».
Сегодня наблюдал Нацдружину в действии. На Осокорках. Человек 30. С иголочки форма, выправка. Между собой разговоры - валим забор и уходим до приезда полиции. Забор абсолютно законный. Ограждает строительство электроподстанции. Застройщик реализует данный проект по заданию мэрии. В пиковые периоды на левом берегу возможны отключения света, не хватает подстанций. Зачем громить?? Респект патрульной полиции. Вместе с нарядами прибыл спецназ. Пару «активистов» успели снести секцию забора. Валили люди в «штатском». А дружинники были группой поддержки вандалов. Приезд полиции отрезвил ситуацию. Беспредел прекратился. Народ стал рассасываться. И это не первая подобная ситуация за крайние дни, когда полиция жёстко останавливает дружинников. Хотя это ж типа «Азов»... Но уже не верится в согласованность действий дружины с МВД. Это не был междусобойчик. На Осокорках был реальный батл. Если бы дружинники стали валить забор, полиция бы их приняла и поломала. Парни трезво оценили свои возможности и ретировались. Один полицейский говорит, «сейчас едем на другой вызов, там тоже дружинники...».
счего журналист взял что это именно те дружинники , которые маршировали в центре ? Одежда похожая ? или надписи на курточках ? оба раза нет. А даже если и похожие - это в любом магазине продается. Еще аргументы есть ?
Ой+ написав:Враховуючи темпи депопуляції на тих територіях, можемо отримати щось на зразок нової Чорнобильської зони з мінімізацією впливу антропоцену.
А може варто між потенційним ворогом і нами-створення зони з пониженою кількістю населення(своєрідний чорний степ а-ля 900-1300 роки нашої ери) , щоб мати можливість адекватно і швидко пресікати різні вилазки з часом зголоднівших москаликів за продовольством ?
Таку зону можна зробити. Але перед тим тре прийняти програму переселення громадян України на неокуповані території. Тих хто вважає принаймні себе такими, громадянами. Якщо житла не вистачатиме, то підселяти в існуючі вже квартири і ущільнювати власників. Як було при евакуації за часів другої світової. Бо українець українця ж в біді не кидає, так пане Будівельнику? В тєснотє, да нє в обідє!
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Сегодня наблюдал Нацдружину в действии. На Осокорках. Человек 30. С иголочки форма, выправка. Между собой разговоры - валим забор и уходим до приезда полиции. Забор абсолютно законный. Ограждает строительство электроподстанции. Застройщик реализует данный проект по заданию мэрии. В пиковые периоды на левом берегу возможны отключения света, не хватает подстанций. Зачем громить?? Респект патрульной полиции. Вместе с нарядами прибыл спецназ. Пару «активистов» успели снести секцию забора. Валили люди в «штатском». А дружинники были группой поддержки вандалов. Приезд полиции отрезвил ситуацию. Беспредел прекратился. Народ стал рассасываться. И это не первая подобная ситуация за крайние дни, когда полиция жёстко останавливает дружинников. Хотя это ж типа «Азов»... Но уже не верится в согласованность действий дружины с МВД. Это не был междусобойчик. На Осокорках был реальный батл. Если бы дружинники стали валить забор, полиция бы их приняла и поломала. Парни трезво оценили свои возможности и ретировались. Один полицейский говорит, «сейчас едем на другой вызов, там тоже дружинники...».
счего журналист взял что это именно те дружинники , которые маршировали в центре ? Одежда похожая ? или надписи на курточках ? оба раза нет. А даже если и похожие - это в любом магазине продается. Еще аргументы есть ?
аргументы у кого????? если вопрос к автору материала - свои вопросы, свои версии, свои аргументы направляйте туда. а также проведите собственное расследование по поводу "Одежда похожая ? или надписи на курточках ? оба раза нет. А даже если и похожие - это в любом магазине продается." Выясните, кто на самом деле был в той униформе на Осокорках, принимали ли участие в подобных акциях, были ли они на том "параде"на Крещатике результаты сообщите форумчанам.
Starikan написав: Проблема в том, что людям нужна зарплата, т.е. работа, а если не будет строиться 10-я трамвайная линия - работы не будет. А беспилотный автомобиль будут производить роботы, недаром всех это стало волновать. Модель - наши безработные инженеры 90-х. Да и науковци/вузы вымерли бы, если бы не Дьердь Шорош.
Ха - щось Вас не туди потягло ... У мене вже витирали пости про роботоголіків ( це хвороба взагалі-то ) . Людям не робота потрібна - а засоби для життя . А робота - то таке - у кого хоббі , хто не знає , чи би ще зайнятися . Робота для заробляння - це прокляття ( ще Богове - перечитайте Біблію самий початок ) ...
С этим я согласен. Никогда (ну почти) не работал исключительно ради заработка. Но подавляющее большинство людей во всем мире работают именно так.
yarg написав:Науковци благодаря соросу остались (они правда считают что вопреки) - но добро это или зло - непонятно. тысячи людей сидят на маленьких зарплатах , имитируют работу, пишут "труды" и ждут пенсии. А зачем ? где выхлоп от науки ? чем она вообще занята ? а непонятно. Просто все привыкли что она должна быть. В результате недовольны и ученые - и общество.
Ну это мы уже пошли философствовать. Тут могут быть разные взгляды и насчет выхлопа и насчет "должна или не должна быть".
Выхлоп хотя бы от того, что науковци, как правило, еще и преподают в вузах. Если там будут преподавать люди, не занимающиеся наукой, вузы тоже нужно закрыть.
Если общество считает, что "акулов не бывает" и "существуют только хлеб, да капуста, да сапоги, да рубли" (К.Чуковский), тем хуже для общества.
Кому нужны труды Бурбаки? Какой выхлоп от исследования реликтового излучения, десятки миллиардов на которое дает Department of Energy? Или от гравитационных "телескопов", которые строит даже Индия?
yarg написав: я видел цифру - в СССР было 6000 НИИ . Не знаю насколько она полная и достоверная , но думаю что примерно так и было.
По-моему, вы путаете НИИ и ГИПРО. Вот последних было немеренное количество, тут вы правы. В Харькове только на П.Поле было построено два Дома Проектов. Каждое ведомство считало необходимым обрасти проектными институтами. Мой школьный друг работал в одном из таких, запускал цементные заводы по всему СССР - от Молдавии до узбеков, работенка та еще была.