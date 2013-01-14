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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3653365436553656
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 09:16

  yarg написав:Какое имеют отношение ученые к высшему образованию , а то чем занимаются в наших Нии - к науке - это загадка.

Я понял - вы абсолютно не в теме.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 09:22

  yarg написав:спрос на рабочую силу не падает. он меняется.
Позавчера была проблема - накормить людей.
Вчера - произвести сапоги.
Сегодня - продать сапоги.
Исходя их этого - позавчера рабочая сила была - крестьяне , вчера - рабочие , сегодня - "офисный планктон".
Некоторые страдают по временам , когда было много рабочих. Но это все равно что страдать по сременам , когда 95 % жили в селах и руками жали пшеницу.

Не знаю, из какого вы города, но в Харькове в метро полно объявлений типа "Заводу Корум Свiтло Шахтаря требуются рабочие (токари, фрезеровщики и т.п.)".

Проблема в том, что рухнула система ПТУ.
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