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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3653365436553656
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 09:16

  yarg написав:Какое имеют отношение ученые к высшему образованию , а то чем занимаются в наших Нии - к науке - это загадка.

Я понял - вы абсолютно не в теме.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 09:22

  yarg написав:спрос на рабочую силу не падает. он меняется.
Позавчера была проблема - накормить людей.
Вчера - произвести сапоги.
Сегодня - продать сапоги.
Исходя их этого - позавчера рабочая сила была - крестьяне , вчера - рабочие , сегодня - "офисный планктон".
Некоторые страдают по временам , когда было много рабочих. Но это все равно что страдать по сременам , когда 95 % жили в селах и руками жали пшеницу.

Не знаю, из какого вы города, но в Харькове в метро полно объявлений типа "Заводу Корум Свiтло Шахтаря требуются рабочие (токари, фрезеровщики и т.п.)".

Проблема в том, что рухнула система ПТУ.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 10:35

  Starikan написав:
  yarg написав:Какое имеют отношение ученые к высшему образованию , а то чем занимаются в наших Нии - к науке - это загадка.

Я понял - вы абсолютно не в теме.


Я в теме.
А вы знаете какой процент выпускников ВУЗов идет в науку ? подумайте об этом.
Ну и да - у нас сейчас порядка 200-300 НИИ. где их великие открытия , где научные работы ? мутная волна "докторских" написанных на заказ или просто скачанных из интернета ради 10% добавки к зарплате. Вот и вся наука.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 10:37

  Starikan написав:
  yarg написав:спрос на рабочую силу не падает. он меняется.
Позавчера была проблема - накормить людей.
Вчера - произвести сапоги.
Сегодня - продать сапоги.
Исходя их этого - позавчера рабочая сила была - крестьяне , вчера - рабочие , сегодня - "офисный планктон".
Некоторые страдают по временам , когда было много рабочих. Но это все равно что страдать по сременам , когда 95 % жили в селах и руками жали пшеницу.

Не знаю, из какого вы города, но в Харькове в метро полно объявлений типа "Заводу Корум Свiтло Шахтаря требуются рабочие (токари, фрезеровщики и т.п.)".

Проблема в том, что рухнула система ПТУ.


И сколько им нужно токарей ? 5000 ? 10000 ? они ищут максимум человек 20-30. Как это влияет на рынок труда в миллионном городе ?
yarg
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 13:27

  yarg написав:
  Starikan написав:
  yarg написав:Исходя их этого - позавчера рабочая сила была - крестьяне , вчера - рабочие , сегодня - "офисный планктон".

Не знаю, из какого вы города, но в Харькове в метро полно объявлений типа "Заводу Корум Свiтло Шахтаря требуются рабочие (токари, фрезеровщики и т.п.)".
Проблема в том, что рухнула система ПТУ.

И сколько им нужно токарей ? 5000 ? 10000 ? они ищут максимум человек 20-30. Как это влияет на рынок труда в миллионном городе ?


На ЗУ набудували заводів від Львова до райцентрів по виробництву автокабелів з потенційною ємністю десятки тис. працівників і офіційною зарплатою 7000 грн. Всі інвестори повіривши в дешеву робсилу тепер не можуть набрати працівників, залучають з "хімії" і т.д. Хоча ще три роки назад при вищому курсі $ були працівники до 2000 грн./міс.

  yarg написав:А вы знаете какой процент выпускников ВУЗов идет в науку ?
Ну и да - у нас сейчас порядка 200-300 НИИ. где их великие открытия , где научные работы ? мутная волна "докторских" написанных на заказ или просто скачанных из интернета ради 10% добавки к зарплате.


Щодо науки, то у 2016 р. на 400 тис. випускників бакалаврів - держзамовлення в магістратуру 40 тис. - аспірантуру 40 тис. - докторантуру 400.
Магістерська і навіть кандидатська це кваліфікаційні праці, які не вимагають відкритів. Надбавка за докторську 20 %, можливо стимул для суддів і інших високооплачуваних чиновників. Для рядових викладачів-науковців витрати не відіб'ються.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 16:30

  Starikan написав:Не знаю, из какого вы города, но в Харькове в метро полно объявлений типа "Заводу Корум Свiтло Шахтаря требуются рабочие (токари, фрезеровщики и т.п.)".

Проблема в том, что рухнула система ПТУ.
Проблема в тому, що велика частина так званих науковців , для задоволення власного его , створила море навчальних закладів які по рівню знань не дотягують до ПТУ , а по кваліфікаційному рівні вважаються ВУЗами.
Таким чином
Ті , хто за Совка , відсікались від ВУЗів на рівні вступних екзаменій, а тому йшли в технікуми чи ПТУ- тепер поступають всі....
Таким чином створюється медвежа послуга як суспільству так і самим здобувачам осіти
Здобувачі по своїм розумовим/моральним/фізичним якостям не можуть досягнути рівня Інженера , але отримавши корочки в яких написано що вони мають вищу освіту - не хочуть йти на робочі вакансії....

Тому зараз і таке погане відношення до науки і науковців...Самі винуваті.
Треба було менше створювати ВУЗів і менше випускати під цю кількість ВУЗів Кандидатів і Докторів наук..
А тепер кандидат наук (грамотний) все одно вважається еквівалентом фізрука Івана совкового ПТУ , бо соновна маса кандидатів/докторів свої звання купили а не отримали за покращення науки.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 19:09

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  IMPRINTER написав:http://www.prosperity.com/rankings
112 Ukraine


Глянув посилання - загальне місце неньки 112, а освіта з усіх показників найвище - 48.
Звичайно, нереально хотіти 1-их місць в освіті при таких інших показників, оскільки все взаємопов'язано.
ВНЗ в 00-ві роки давали шалений прибуток - був попит, була інша демографія і тоді буквально 2 студенти давали річну зарплату доценту. Відповідно ВНЗ максимально розширювались, скуповували нерухомість, будувались і т.д., часто з усякими схемами. Тоді ж і ввійшло поняття освітня послуга - людина яка заплатила, ставала в чергу і отримувала диплом. Зараз ситуація міняється, розширюється список спеціальностей в яких державна атестація здійснюється по типу ЗНО. Кошти, що заробляються, заледве на зарплату, а на комуналку вже не вистачає.
А з ПТУ дійсно інша біда, але то довга тема.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 19:26

  Ой+ написав:А з ПТУ дійсно інша біда, але то довга тема.


ПТУ и колледжи скинули на местные бюджеты вместо государственного. Но по колледжам сделали поправки в бюджет и перенесли перевод на местные бюджеты с 1 января 2019 года. Вроде как-то так, если я не ошибаюсь.
Если в городах-миллиониках колледжи и техникумы гипотетически могут потянуть местные бюджеты, то в других облцентрах, не говоря уже о райцентрах назревают большие проблемы.
freeze
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